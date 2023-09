Žádné čekání na auto, které si zákazník podle svých detailních přání zadá takzvaně do výroby. Vietnamští motoristé přijdou, nechají si auto detailně představit, absolvují s ním testovací jízdu a v podstatě hned v něm chtějí odjet domů.

Oltářík s bůžkem uvnitř vietnamského autosalonu Škoda. | Foto: Deník/Radek Pecák

„Auto je zde symbolem vyššího společenského postavení,“ říká Marek Obtulovič – český architekt žijící ve Vietnamu. I s ním jsem se mohl setkat během svého krátkého pobytu v hlavním městě země – Hanoji.

Řada lidí podle něho touží po vlastnictví auta tak moc, že raději zůstanou bydlet v malém, nepříliš pohodlné bytě, jen aby si našetřili na čtyřkolový dopravní prostředek. A potom svůj poklad opečovávají. Například prý celé hodiny sedí v křesle za skleněnou stěnou a sledují prováděné servisní úkony. Snaží se tak kontrolovat, aby se jejich vozu nic zlého nestalo.

Škody už jsou k mání i ve Vietnamu. Jejich cena se pohybuje kolem milionu korun

Drtivá většina Vietnamců si nyní kupuje svůj vůbec první automobil. Dosud se totiž přepravovala převážně na skútru, které tady mají stále nad auty drtivou převahu.

Poněkud překvapivé je, že velká část chce hned velká auta, zpravidla tedy SUV. Také proto jsou první dva nabízené modely Škody Auto na trhu Karoq a Kodiaq. Následovat je budou Octavia (po připravovaném faceliftu) a nová generace Superbu.

Pravděpodobně ještě předtím, než se v nově budované vietnamské továrně začnu skládat z dílů vyrobených v Indii modely Kushaq a Slavia, budou mít zájemci možnost seznámit se s elektrickými Enyaqy, přestože nástup elektromobility zde bude nejspíše pomalejší než v Evropě, USA a Číně a dokonce i než v sousedním Thajsku.

Předváděcí vozidla se již pohybují v ulicích.Zdroj: Deník/Radek Pecák

Karoqy a Kodiaqy k vientamským prodejcům putují z výrobního závodu Škody v Kvasinách. Nejprve se po železnici dostanou do německého přístavu Bremenhavenu, odtud plují do Singapuru a následně se menšími loděmi dostanou do některého z vietnamských přímořských měst.

Jejich technické vybavení není podle představitelů Škody od těch prodávaných u nás nijak zásadně odlišné. Jen místo nyní obvyklé zážehové čtyřválcové patnáctistovky mají vozy pro tento region pod kapotami motor 1,4 TSI. Ten se totiž lépe umí vypořádat se zdejším palivem s nižším oktanovým číslem a vyšší příměsí síry. Navíc je samozřejmě levnější. Přesto ceny modelů jsou a také v budoucnosti mají zůstat vyšší než u konkurenčních obdobně velkých, vybavených a výkonných aut například od Toyoty nebo Hyundai.

„Prezentujeme se tady samozřejmě ne jako prémiová značka, ale přece jen výrobce přinášející vyšší technickou i designovou úroveň z Evropy,“ sdělil Daniel Vošvrda – projektový koordinátor Škody Auto pro její nové trhy. Jak jsme již informovali, Karoq zde v základní verzi přijde na bezmála miliardu vietnamských Dongů, což je v přepočtu necelý milion českých korun.

V bazarech roste zájem o novější ojetiny značek Škoda, Kia nebo Hyundai

I v budoucnosti mají být ceny vyšší než u konkurence například z Koreje či Japonska. Jde o zhruba deset procent.

Prostory dealerství jsou již označeny v novém vizuálním stylu značky. Ten spočívá například v jiném odstínu zelené barvy v logu a háčkem zapuštěným do písmene S na začátku slova Škoda. Tento první showroom Thang Long předvádí potenciálním zákazníkům celkem tři auta. Dva Karoqy a jeden Kodiaq. Servis je v tomto případě vyčleněn do jiných prostor.

Součástí výbavy je třeba stěna s nabízenými doplňky, křesílka i recepční pult. Hlavní odlišností oproti nám známým autosalonům je ovšem zdejší kout s oltáříkem a obětinami. Například ovocem, květinami, ale třeba i Coca Colou nebo dokonce bankovkami. Uvnitř dřevěného chrámku je soška Bůžka štěstí.