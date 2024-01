Nová generace kompaktních Subaru sourozenců – hatchbacku Impreza a zvýšeného crossoveru Crosstrek – měla s příchodem na evropské trhy zpoždění. Nakonec se ale novinky přece jenom dostavily a my máme vedle ceníků a všech informací také první jízdní dojmy.

Subaru Crosstrek | Foto: Se svolením Subaru ČR

Pokud vás zarazil výraz Crosstrek, vězte, že ve světě Subaru se nejedná o žádnou novinku, a že auto nové generace navazuje na současné Subaru XV. Název XV ovšem zaniká a Crosstrek znamená sjednocení s americkými a dalšími trhy, kde je stejný vůz znám pod tímto názvem již dlouho.

Pořád jde také o dva technické příbuzné. Crosstrek i Impreza totiž sdílí kompletní technický základ, karoserii i interiéry. Crosstrek je ale o 85 milimetrů vyšší (podíl na výšce mají i střešní nosníky), díky ochranným plastům ve spodku karoserie o 20 milimetrů širší a díky odlišné homologaci ho lze pořídit s tažným zařízením. A jelikož se počítá s výlety do terénu, dostal Crosstrek systém X-Drive, který upravuje nastavení pohonu pro jízdu v různých typech nezpevněného podloží.

Obě auta mají pochopitelně symetrický pohon všech kol, který je u Subaru ikonickou a samozřejmou záležitostí, stejně jako plochý motor boxer. Ten je u obou aut dodáván pouze v jedné, a sice hybridní variantě 2.0 e-Boxer. Výkon boxeru s elektrickou výpomocí činí 136 koní – tedy rovných 100 kW – a točivý moment má hodnotu 182 Nm. Oproti minulé generaci klesnul výkon o 10 kW, ale pohon dohání ztrátu lepší prací s baterií a elektromotorem, který při akceleracích vypomáhá častěji.

Podívejte se na představení vozu Subaru Crosstrek na oficiálním videu:

Zdroj: Youtube

Navenek se oba vozy oproti předchůdcům příliš nezměnily. Silueta zůstala zachována, stejně jako základní design a uspořádání přední partie. Na druhou stranu třeba světla i mříž chladiče jsou kompletně nové a rozhodně nelze říci, že by se nepracovalo na karoserii jako takové. Rozměry sice zůstaly veskrze stejné, jen délka se protáhla o rovných centimetr a rozvor náprav o půl centimetru, zlepšilo se ale odhlučnění kabiny a vyšší podíl lepených dílů stojí za zvýšením tuhosti karoserie.

V interiéru jsou pak největší novinkou sedadla. Na návrhu samotných sedaček, ale i jejich ukotvení do karoserie, spolupracovali japonští lékaři a výsledkem je design, který omezuje síly kývající za jízdy tělem a hlavou. Celkově tak na řidiče a cestující působí méně sil a vibrací, které jinak vyrovnává samo tělo a zvyšuje tak zatížení zad a krku. Drobnějšími novinkami je nový dotykový displej infotainmentu orientovaný na výšku, nová generace asistenčních systémů EyeSight nebo drobné zvětšení kufru, který má základní objem 315 litrů.

Po úvodu nastal čas se svézt a při krátké, ale barvité jízdě, která vedla rozbitými i hezkými silnicemi, a v případě Crosstreku také polními cestami, Subaru dokázalo, jak má zmáknutý vývoj podvozku a celkově šasi vozu. Jak Crosstrek, tak i Impreza, se s neochvějným klidem nesou přes drobné nerovnosti silnice, na velkých nerovnostech se jen elegantně zhoupnou, a v zatáčkách si počínají s citem a jistotou. Zejména když dojde na svižnější jízdu a zatáčky, projeví se skvěle odladěné brzdy s citlivým nástupem a přesným dávkováním, a samozřejmě přímé a přirozené řízení, které neztratilo nic z odezvy.

Takovou kombinaci komfortu a jízdních vlastností nabídne na klasickém podvozku bez nastavitelných tlumičů jen velmi málo aut, nemluvě o tom, že vás bude bavit řídit. Crosstrek s vyšším podvozkem je o něco pohodlnější, Impreza zase působí ještě o něco pevněji v zatáčkách. Samostatnou kategorií je potom jízda s Crosstrekem v terénu, kdy ani rychle projížděná rozbitá polní cesta nemá šanci podvozek rozhodit. Celkově to, jak pracují podvozky ve vyšších rychlostech na nerovnostech, prakticky nemá v současné automobilové produkci obdoby.

Kde už si auta s tak neochvějnou jistotou nepočínají, to je dynamika pohonu. Už mnoho let využívá Subaru bezestupňovou převodovku Lineartronic, jejíž projev se zkrátka nebude zamlouvat každému, zejména když intenzivní hukot motoru při sešlápnutí plynu nepodpoří kdovíjak vysoký výkon. Oněch 136 koní sice není úplně málo, ale chybí tu intenzivnější propojení s řidičem a ani hodnota zrychlení z nuly na sto za 10,8 sekundy (10,6 sekundy u Imprezy) nepatří mezi oslnivé. Řidičům, kteří mají rádi svižná auta a rádi by využili maximum potenciálu, který se ukrývá v šasi a pohonu všech kol, dvoulitrový e-Boxer dostačovat nebude.

Pohonný řetězec nejlépe funguje v klidnějších režimech, kdy převodovka nechá kultivovaný motor lehce převalovat v nízkých otáčkách, a kdy se navíc příjemně pracuje s kinetickou energií vozu. Ten při puštění plynu takřka volně „plachtí“.

Cena nových Subaru byla vždy vyšší vůči konkurenci, ovšem s tím jak auta ve všech segmentech v poslední době zdražila, už není cenový rozdíl tak markantní – mezigeneračně totiž novinky zdražily jen velmi mírně. Podstatnější položkou jsou ceny Crosstreku, Impreza už delší dobu žije tak trochu ve stínu „vyššího sourozence“, který ji v prodejích násobně překonává. Na evropských trzích má dokonce modelová řada XV – a nově tedy Crosstrek – podíl na prodejním mixu přes 40 %.

V základní výbavě Active pořídíte Crosstrek za 880 000 korun. Střední výbava Comfort, která přidá 18“ litá kola, elektricky ovládaná sedadla s jinými potahy, nabíjecí porty pro zadní sedadla, X-Mode se dvěma režimy nebo asistent dálkových světel, stojí 955 000 korun. Případně si lze připlatit ještě 25 tisíc za vyhřívaný volant a navigaci. Vrcholná výbava Executive, která má navíc ještě střešní okno a kožené potahy sedadel, pak stojí 1 020 000 korun.

U Imprezy jsou v ceníku výbavy pouze dvě – základní Active za 845 000 korun a nejvyšší Executive za 950 000 korun.