Škoda zavedla do katalogu další motorizace pro novou generaci Superbu. Vedle základního čtyřválce 1.5 TSI a vznětového dvoulitru 2.0 TDI ve dvou výkonových specifikacích je nyní k dispozici i nejsilnější benzínový motor a také plug-in hybrid. Zajímavostí je, že vlivem zdražování spalovacích motorizací stojí obě nové motorizace téměř stejně – rozdíl mezi nimi je minimální a hybrid je dokonce levnější.

Jen jedna barva v katalogu Superbu je bezpříplatková. Jde o modrou Energy; | Foto: Se svolením Škoda Auto

Kdo chce silného Superba, bude mít volbu jasnou. Benzínový dvoulitr 2.0 TSI nabídne 265 koní výkonu, a to výhradně v kombinaci s pohonem všech kol. Plus samozřejmě s automatickou dvouspojkovou převodovkou – jinou do nového Superbu koneckonců nedostanete.

Cena nejvýkonnější motorizace je nicméně nemalá. I za nižší výbavový stupeň Selection dáte v kombinaci s nejsilnějším motorem 1 125 000 korun včetně DPH. Za nejvyšší výbavu Laurin & Klement potom připlatíte rovných 200 000 korun, a pokud budete chtít dlouhý kombík, zde je příplatek jednolitě stanoven na 40 000 korun.

Pro mnoho lidí se tak stane zajímavou i druhá nová motorizace, a sice plug-in hybrid. Zde je motor 1.5 TSI o výkonu 150 koní – tedy stejný jako ve zcela základní motorizaci, ovšem kombinovaný s elektromotorem a baterií o kapacitě 25,7 kWh.

Baterie sama o sobě je oproti minulé generaci hybridu větší téměř násobně, což znamená, že plug-in hybridní Superb ujede podle Škody na jedno nabití až 100 kilometrů v městském provozu pouze na elektřinu.

Vová Škoda Superb kombi - Naložit při cestě na dovolenou můžete skoro všechno.Zdroj: Se svolením Škoda Auto

Kombinovaný výkon obou motorů činí 204 koní, točivý moment potom 350 Nm. Podstatná je zde cena, která s výbavou Selection dělá 1 145 000 korun (1 345 000 s výbavou L&K). Jenže ještě je tu jedna důležitá věc – plug-in hybrid se dodává výhradně jako kombi. Po odečtení rozdílu za větší karoserii je tedy hybridní motor o 20 000 levnější než silnější benzínový dvoulitr. Na druhou stranu 2.0 TSI je zase čtyřkolka.

Dobíjení plug-in hybridu probíhá ideálně z domácího wallboxu o výkonu 11 kW. Na něm se baterie z 10 na 80 % nabije za 2,5 hodiny. V případě cestovního nabíjení na rychlých stejnosměrných nabíječkách umí potom Superb „sosat“ až 50 kW nabíjecího výkonu, což znamená stejné nabití za 25 minut.

Současná základní cena Superbu je aktuálně 935 000 korun včetně DPH, potažmo o 40 000 více, zatoužíte-li po kombíku. Za tuto cenu dostanete základní, leč pořád velmi solidní výbavu Selection s navigací, třízónovou klimatizací a slušnou paletou jízdních asistentů. Ta je kombinována s již zmiňovaným základním benzínovým čtyřválcem 1.5 TSI s výkonem 150 koní a mild-hybridní výpomocí.