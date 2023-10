Model Peugeot 2008 sice nenabízí pohon všech kol, ale zájemce může volit mezi plně elektrickou, vznětovou i zážehovou verzí. Nyní přinášíme recenzi dobře vybavené verze s benzinovým turbomotorem.

Jen na nekvalitních okreskách nesbírá vůz ty nejvyšší známky | Foto: Radek Pecák

Menší rodinná SUV jsou tím segmentem, který hodně zajímá typické soukromé zákazníky. Značka Peugeot už mnohokrát těžila ze vzhledu svých vozů a v případě modelu 2008 tomu není jinak. Tento model se v současné době nabízí již ve své druhé generaci. Před krátkým časem podstoupil modernizaci. Právě kvůli seznámení se s provedenými změnami jsem tento vůz zkoušel při klasickém týdenním redakčním testu.

Důkladně si tento vůz můžete prohlédnout v naší komentované fotogalerii.

Stejně jako v dřívějším provedení se dvatisíceosmička nabízí také v elektrické verzi a kromě benzinového agregátu může mít pod kapotou také turbodiesel. Já jsem však zvolil přeplňovaný zážehový tříválec ve výkonnější verzi se sto třiceti koňskými silami. Ta je automaticky spojena s osmistupňovou automatickou převodovkou.

Výbavový stupeň GT pak autu přidal některé prvky. On už ale samotný facelift toto již i tak hodně atraktivní auto ještě dále zkrášlil. Nejmarkantnějším znakem na přídi jsou tři lví drápy. Původně byly zahrnuty do grafiky předních hlavních světel, nyní se ale zvětšily a přemístily do nárazníku. Plní tak funkci denního svícení.

Na nový Peugeot 2008 v jízdě se můžete podívat v následujícím videu:

Zdroj: Youtube

Modernizace přinesla interiéru například výměnu klasického velkého voliče automatické převodovky za subtilní páčkový přepínač jednotlivých režimů.

Stále se zachoval koncept kokpitu, v němž jsou dominantním prvkem malý volant a přístrojový štít nacházející se nad ním. Větší jedinci mají problém s umístěním stehen pod volant při nastupování a rovněž vystupování není poté nejpohodlnější.

Vyzkoušeli jsme i volantostolek. První svezení s novým Fordem Transit Custom

Samotný přístrojový štít však díky zobrazování jednotlivých údajů s 3D efektem působí velmi pěkně. Příjemnou vychytávkou je možnost uložit mobilní telefon do speciálního držáku, který vznikne po otevření přihrádky ve středové části palubní desky.

I pro čtyři dospělé

Budoucí uživatelé modernizovaného Peugeotu 2008 budou také dozajista spokojeni s kvalitou i zpracováním materiálů, které se nacházejí na palubní desce, na sedačkách i na obložení dveří.

Plusy:

+ Design

+ Chytré nápady v interiéru

+ Prostor pro cestující i zavazadla Mínusy:

- Tvrdší podvozek

- Řešení kokpitu

- Ovládání klimatizace na displeji

Mezi slabiny auta určitě nepatří ani prostor na zadních sedačkách. Tam si, za stejně velké lidi sedící vpředu, sednou pohodlně i jedinci s tělesnou výškou přes 185 centimetrů.

Zavazadlový prostor je poměrně objemný. Disponoval dokonce možností uložení hlavní podlahy ve dvou výškových úrovních. Pokud pak někdo potřebuje vyjmout cosi z tohoto meziprostoru, lze podlahu přizvednout a zajistit v šikmé poloze.

Sto třicet koňských sil, které se ukrývají v motorovém prostoru, je schopno zajistit automobilu pro tento segment vozů nadprůměrnou dynamiku. Technikům Peugeotu se také podařilo vyladit spolupráci agregátu s osmistupňovým automatem. Ten tak již řadí hladce a v náležitých okamžicích.

Opravdu dobré auto ze staré školy, které zvládá i nové trendy: Test Fordu Kuga

Lehce tvrdšímu podvozku příliš nechutnají hrbolaté okresky. Pak při trochu rychlejší jízdě auto nepříjemně poskakuje. Naopak na hladkých vozovkách potěší příjemné ticho, které nenarušuje ani pracující motor ani odvalující se kola.

Kombinovaná spotřeba během celého testu činila 6,6 litru, ale velké procento z ujetých kilometrů činily tentokrát ty dálniční. Pohodová rodinná jízda může znamenat spotřebu i docela hluboko pod úrovní šesti litrů.

Základní technická data