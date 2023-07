Dva draci, což je překlad názvu korejské značky SsangYong, v současné době nenabízejí (s výjimkou pick-upu Musso) jiné kategorie vozů než je SUV. Tím nejžádanějším na našem trhu je v Korando, což je přímý konkurent například tuzemské Škody Karoq. Přinášíme recenzi na akční verzi s pohonem všech kol.

SsangYong Korando je auto s vynikajícím poměrem cena/výkon | Foto: Radek Pecák

Zmiňované Škody Karoq se sice během letošního prvního pololetí v Česku prodalo zhruba čtyřikrát tolik než zmíněného korejského vozu, ale i tak to Korandu stačilo na umístění v první desítce nežádanějších rodinných sportovně-užitkových vozů. A to je nepochybně úspěch.

Pro týdenní redakční test jsem získal kousek v bílé barvě, který byl ve stupni výbavy Style+. To je akční model, který za zvýhodněnou cenu obsahuje řadu prvků z vyšších výbavových verzí.

Na to, jak auto vypadalo, se můžete podívat do naší podrobné fotogalerie s popisky.

Motor si vybrat nemůžete. Tím je vždy zážehová přeplňovaná čtyřválcová patnáctistovka s velmi solidním papírovým výkonem 163 koňských sil. Zato se můžete rozhodnout, zda chcete řadit sami nebo to nechat na šestistupňovém automatu. Také lze vybrat z pohonu pouze předních nebo všech čtyř kol. Kombinovat to lze všemožně, což řada jiných značek neumožňuje.

Testovaný exemplář tedy měl manuální šestistupňovou převodovku a současně pohon 4x4.

Levný pracovní stroj i zdroj zábavy: Test SsangYong Musso Grand

Výbava auta, které stálo přesně 633 700 Kč, byla na poměry rodinných vozů velmi dobrá. Například je v ceně i dvouzónová klimatizace, vyhřívané sedačky a volant, střešní ližiny, mlhovky, parkovací kamera nebo zásuvka pro napětí 230 Voltů.

Na český videotest se můžete podívat zde:

Zdroj: Youtube

Pokud by někdo chtěl automatickou převodovku, tak by si musel připlatit 42 900 Kč. Jestliže by se naopak spokojil s pohonem pouze přední nápravy, tak by ušetřil 48 900 Kč.

Vnější design vozu je takový předvídatelný. Prostě nenadchne ani neurazí. Přední partie je podle mého názoru dost inspirovaná evropskou konkurencí, naopak zadek už zcela jasně napovídá o asijském původu. Zejména vysoké zadní světlomety se už dnes moc „nenosí“.

Plusy:

+ Skvělý poměr cena/výkon

+ Komfortní výbava

+ Klasický způsob ovládání funkcí

Mínusy:

- Pouze jediná motorizace

- Malá variabilita zavazadlového prostoru

- Vyšší spotřeba

Interiér jasně prozrazuje příklon jeho tvůrcům k tradičnímu uspořádání ovládacích prvků. Konkrétně panel klimatizace s dvěma velkými knoflíky a sadou tlačítek působí i hodnotně, stejně jako obložení palubní desky černým plastem s vysokým leskem.

U pumpy budete docela často

Klasická tlačítka jsou rovněž na volantu, který má překvapivě poměrně velký průměr. Sedadla vpředu pojmou i lidi rozložitějších postav, jen sedák by mohl být delší, aby lépe podepíral stehna.

SssangYong Korando sice nabízí také bezklíčkové startování, ale lze si ho objednat pouze k vozům v nejvyšších výbavách a navíc za příplatek. Také mi vadilo, že auto každou chvíli hlásilo, že se telefon položený do přihrádky pro indukční nabíjení začal a po pár desítkách sekund zase přestal nabíjet. To se během jízdy stále opakovalo.

Auto, které je dlouhé 445 centimetrů, skýtá cestujícím poměrně solidní prostor rovněž na zadních sedačkách. Kufr také není úplně malý, ale rodinám zvyklým vozit například na své víkendové aktivity hodně věcí, zřejmě úplně postačovat nebude. Hodila by se možnost sklápět zadní opěradla v poměru 40:20:40 místo zdejšího 60:40. Případně alespoň otvor uprostřed zadních sedaček.

Dvacet nejlevnějších aut s pohonem 4X4. Polovina z nich má japonský původ

Podlahu lze nastavit do dvou úrovní, přičemž v té druhé vznikne po složení zadního opěradla rovná plocha. Úplně dole je ještě prohlubeň pro uložení rezervního kola. V testovaném autě byla ale pouze sada pro lepení.

Korando svými jízdními vlastnosti nejvíce vyhoví klidným a rozvážným řidičům. Pokud ale přece jen budete potřebovat spěchat, pak musíte počítat s většími náklony karosérie v zatáčkách a rovněž odskakováním zadní části vozu po přejetí ostřejších hrbolů.

Navíc je zapotřebí častěji podřazovat než je zvykem u současných moderních vozů s benzinovými turbomotory. Prodleva reakce motoru na sešlápnutí plynového pedálu je totiž v nižších a středních otáčkách docela dlouhá.

To se pak samozřejmě logicky projeví na vyšší spotřebě. Ta ale ani při poklidném toulání se krajinou není úplně nízká. Já jsem po skončení testu, při kterém jsem se pohyboval na území hlavního města, ale i na dálnicích a na venkovských vozovkách, odečetl z palubního počítače hodnotu 9,3 litru na sto kilometrů. Konkurence by za stejných podmínek uměla jezdit minimálně o litr a možná i o dva úsporněji.

Vyloženě v terénu jsem vůz netestoval, ale solidní světlá výška (přes 18 centimetrů), možnost uzamknout pohon všech kol i asistent pro sjíždění kopců jsou jistotou, že na mokré louce nebo rozbahněné polní cestě neuvíznete.

Základní technická data:

Karosérie: pětimístné pětidveřové SUV

Motory/Spotřeba: Zážehový čtyřválec 1,5 /163 koní – 7,6-8,6 l

Převodovky: šestitupňová manuální, šestistupňová automatická

Vnější rozměry: 4450 x 1620 x1870 mm

Rozvor: 2675 mm

Zavazadlový prostor: 551 l

Max. rychlost: 191-193 km/hod

Zrychlení: 8,6-13,3 s

Cena: od 509 900 Kč