Hned na počátku mám jedno doporučení: Tohoto typu automobilu by s rohodně měli dobře všímat ti, kteří potřebují ve druhé řadě přepravovat tři děti v autosedačkách. Volkswagen Touran totiž jako jeden z mála automobilů, které byly od počátku konstruovány jako osobní, nabídne tři samostatná posuvná sedadla se sklopnými opěradly a hlavně – na každém jsou úchyty ISOFIX.

Pasáž o designu vezmu velmi zkrátka. Tvary karosérie jsou poplatné účelu, s jakým bylo auto projektováno – tedy maximalizovat vnitřní prostor. To je patrné zejména při pohledu z boku, kdy se auto jeví poněkud krabicovitě.

Vůz ze všech úhlů pohledu a samozřejmě všechny jeho detaily vně i uvnitř si můžete prohlédnout v naší komentované fotogalerii.

Příď byly vymýšlena někdy na počátku minulého desetiletí a od té doby se prakticky nezměnila. Stále v ní však je možné spatřit i rysy daleko modernějších Volkswagenů.

Palubní deska působila v době zrodu díky svým poměrně strohým liniím a účelnosti moderně a zastarale nevypadá ani dnes. Tedy po sedmi letech od představení současné generace Touranu. V továrně ji navíc občerstvili novým digitálním přístrojovým štítem a také vyměnili klasické ovladače klimatizace za panel s dotykovým ovládáním. Osobně to rozhodně za pokrok nepovažuji. Řidiče to zdržuje a odvádí jeho pozornost.

Tady však s kritikou končím. Například na volantu zůstala klasická tlačítka, tento prvek má navíc klasický tvar a věnec s tloušťkou, která není přehnaná ani pro ženské dlaně. Je totiž třeba myslet na to, že tento vůz budou velmi často řídit také maminky. Také na stranách multimediálního displeje jsou dva klasické „čudlíky“.

Sedačky jsou umístěny výše, jak se na správné MPV sluší a patří. Druhá řada sice nemá posuvné dveře (jako tomu bývá u na osobáky předělaných dodávek nebo třeba většího modelu Sharan, který již ale z nabídky nových vozů Volkswagenu zmizel), ale nástupní otvor je velký a dveře samotné lze otevřít téměř v úhlu 90 stupňů. Manipulace s robustními dětskými sedačkami tedy nebude zase až o tolik obtížnější.

Takovéto vozy si lidé obvykle „zabydlují“ množstvím předmětů, které zejména děti zabavují na delších cestách. Ty je ale zapotřebí někam uložit. V Touranu je kromě klasické odkládací přihrádky na palubní desce před spolujezdcem k dispozici ještě jedna další na její horní části. Drobnosti pak je možné dát třeba do boxíků pod stropem či do opravdu velkých dveřních kapes. Děti určitě využijí možnost položit si svačinu nebo tablet na sklopné stolky. Pohodlí je zaručeno také díky samostatné třetí zóně klimatizace s možností nastavení teploty právě pro tuto „dětskou“ řadu.

Jezdí příkladně…

Touran je schopen přepravovat dokonce sedm pasažérů. Šesté a sedmé sedadlo se dokupuje za příplatek necelých 27 tisíc. V konkrétním testovaném kousku tato výbava nebyla. Zato jsem pod dnem zavazadlového prostoru nalezl plnohodnotné rezervní kolo. Výbava je solidní i v základní verze. Obsahuje třeba i adaptivní tempomat, startování tlačítkem, DAB rádio, osmipalcový dotykový centrální displej, multifunkční kožený volant, parkovací senzory i nouzové brzdění rovněž před cyklisty a chodci.

Kufr je ta to, že Touran na délku měří jen 453 centimetrů (díky tomu s ním není ani ve městech zase tak obtížné zaparkovat), velmi prostorný. Má navíc prakticky čvercový půdorys a pokud ho naložíte až po střechu, která je pochopitelně umístěná nad zemí o dost výše než v případě třeba kombíků, odvezete toho skutečně hodně. Pokud by to nestačilo, tak lze využít k umístění nákladu také standardně dodávané střešní ližiny.

Dříve býval Touran k dispozici se širokou škálou motorizací. Dnes musí zákazník zvolit jednu ze dvou nabízených. Kromě dvoulitrového čtyřválcového turbodieselu, který je k mání ve výkonových variantách 122 nebo 150 koňských sil je tu k dispozici osvědčený čtyřválcový přeplňovaný motor 1,5 TSI.

Právě ten byl namontovaný ve zkoušeném exempláři. Spolupracoval se šestistupňovou manuální převodovkou. Zájemci ale můžou mít také sedmistupňový automat DSG.

Pro ty, kteří auto nepotřebují vytěžovat až na maximum povolené hmotnosti, je to výborná volba. Vyzkoušel jsem ho i v obsazení čtyřmi dospělými s kompletní lyžařskou výbavou a v provozu nijak nezaostával. Navíc spotřeba se prakticky ve všech režimech držela kolem hodnoty sedm litrů, což jen o pár desetin vyšší údaj, než je ten udávaný v technických datech od výrobce. Potěší rovněž klidný a tichý chod tohoto agregátu. Neruší ani při nutnosti prudší akcelerace nebo na dálnici.

Právě hledisko podstatně lepšího akustického a jízdního komfortu je to, co klasické MPV odlišuje od osobních dodávek. Do auta nepronikají ani jiné rušivé zvuky. Tedy od kol, podvozku přejíždějícího nerovnosti nebo svist vzduchu proudícího kolem. Navíc, víceprvková zadní náprava umožňuje rychlejší a plynulejší průjezdy zatáčkami a odpružení je příjemněji naladěno jak pro jízdu s téměř prázdným nebo naopak plně naloženým vozem.

Když k tomu připočtu hladké a s motorem dobře sladěné řazení, správně nastavený posilovač řízení a dobře dimenzované brzdy, pak si nemůžu odpustit smutný povzdech nad tím, že dny tohoto modelu budou zřejmě také brzy sečteny.



Plusy:

vnitřní prostor

dobré jízdní vlastnosti

solidní výbava



Mínusy:

zastarávající design

nepraktické ovládání klimatizace

malá nabídka motorizací

Základní technická data:

Karosérie: Pěti až sedmimístné pětidveřové MPV

Motory a Spotřeba: vznětový přeplňovaný čtyřválec 2,0/122-150 koní – 5,0-5,3 litru, zážehový přeplňovaný čtyřválec 1,5/150 koní – 6,6 litru

Převodovky: šestistupňová manuální, sedmistupňová automatická

Vnější rozměry: 4532 x 1829 x1664 mm

rozvor: 2786 mm

Objem zavazadlového prostoru: 834/1980 litrů

max. rychlost 196-209 km/hod

Ceny: od 768 900 Kč