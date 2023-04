Zatím se na fotografiích ukazuje pouze varianta poháněná elektromotorem, ještě dříve se ale dočkáme Courierů se spalovacími agregáty.

Nový Transit Courier dorazí na trh ještě letos | Foto: Se svolením Ford

Především turecké vývojové centrum Ford Otosan si může připisovat zásluhu na nové generaci menší dodávky Ford, která tradičně nese označení Courier.

Nejprve automobilka s modrým oválem ve znaku představila plně elektrickou variantu. Ta má, na rozdíl od té se spalovacími agregáty, k dispozici ještě přední zavazadlový prostor. Jinak jsou ale její užitné vlastnosti velmi podobné.

Oproti dosavadnímu provedení se podstatně zlepšila přepravní kapacita v nákladovém prostoru. Například délka podlahy přesahuje sto osmdesát centimetrů (dříve 162) a šířka mezi podběhy se zvětšila o 208 milimetrů na 1220. Do plechové skříně tak bude možné naložit dvě europalety. Její objem se oproti dřívější verzi zvětšil o čtvrtinu a činí 2,9 m3. Delší předměty (do 2,6 metru délky) lze prostrčit otvorem do kabiny.

Verze se zážehovými a vznětovými motory budou mít užitečné zatížení až 678 kilogramů a s příplatkovou výbovou High Payload dokonce 880 kilogramů.

Kromě varianty pouze jednou řadou sedaček hodlá Ford nabízet také kombi s třímístnou lavicí ve druhé řadě.

Výroba v Rumunsku

Elektrickou verzi bude pohánět agregát s výkonem 136 koňských sil. Kapacitu ani dojezd zatím automobilka nezveřejnila, ale slibuje, že díky nabíjení výkonem 100 kW se dojezd po desetiminutovém připojení ke kabelu navýší o 87 kilometrů.

Spalovací motory budou v nabídce tři. Jednak půjde o zážehový litrový tříválec ve výkonových variantách 100 a 125 koňských sil a jednak o turbodiesel 1,5 s výkonem 100 koní.

Do interiéru se bude montovat například speciální volant se zploštělou spodní částí. Podle tiskové zprávy to ale nemá nic společného se sportovností, ale usnadní se díky tomu nastupování a vystupování řidiče.

Řidiči bude při plnění jeho povinností pomáhat plejáda asistenčních systémů. Například jde o automatická dálková světla, tempomat, přední a zadní parkovací asistent, rozpoznávání dopravních značek, parkovací kamera nebo dokonce upozornění na jízdu v protisměru.

Auto se bude vyrábět v rumunské Craiově.