Již za několik let se Cupra stane plně elektrickou. Ovšem nyní si ještě nadšení řidiči můžou dopřát potěšení z jízdy za volantem některých rychlých verzí jejích vozů.

Největší úspěchy zaznamenává logicky velmi atraktivně tvarovaný model Formentor, který je dokonce v nabídce s pětiválcovým agregátem produkujícím 390 koňských sil. Velmi svižné svezení ovšem nabízí také ve východočeských Kvasinách vyráběný model Cupra Ateca.

Na to, jak tento vůz vypadá, se můžete podivat do naší komentované fotogalerie.

Nyní jsem měl možnost ho otestovat ve špičkové a navíc limitované verzi VZ. Ta, ještě více než standardní Cupra, dává na odiv svoji výjimečnost. Například díky dvacetipalcovým kolům s měděným vzhledem disků, brzdám Brembo, karbonovému střešnímu spoileru nebo speciální výfukové soustavě, kterou z titanu vyrobila specializovaná firma Akrapovič. Z těch se navíc do okolí vozu line velmi hutný zvuk – takový, který byste určitě od vozu s pouze dvoulitrovým čtyřválcem nečekali.

Vítězové a poražení na českém trhu po dvou třetinách roku. Skokanem je Cupra

Uvnitř jsou také znaky prozrazující sportovní charakter. Konkrétně hliníkové pedály, volant, který obsahuje také tlačítka pro startování motoru a volbu jízdních režimů a anatomické sedačky. Čalounění je ušito částečně z kůže a je efektně prošito.

Zejména ty, kteří rádi jezdí svižně a chtějí se v co nejvyšší míře soustředit na řízení, potěší klasické uspořádání ovládacích prvků. Třeba pro nastavování klimatizace, zapínání vyhřívání sedaček, vypínání systému start&stop nebo spouštění poloautomatického parkovacího asistenta jsou k dispozici klasické ovladače.

Pro rodinu i pro zábavu tatínků!

Model Ateca bylo od začátku jeho konstruování zamýšlen jako rodinný vůz. Nejinak tomu je také v této „ostré“ verzi.

To znamená, že také do druhé řady si poměrně pohodlně sednou také běžně velcí dospělí lidé a do kufru lze naložit potřeby pro trávení společného rodinného víkendu. Ovšem objem zavazadelníku, který je podle oficiálních technických dat výrobce necelých 500 litrů, není v této velikostní třídě aut rozhodně rekordní. Využitelnost, například pro příznivce zimních sportů na druhou stranu využije poměrně velkorysý otvor uprostřed opěradla zadních sedaček. Příjemným detailem je navíc zásuvky na 230 Voltů.

Potenciál motoru, který je schopen vyprodukovat sílu 300 koní, nepochybně postačuje na velmi svižnou jízdu i s poměrně hodně naloženým vozem. Předjet na krátkém úseku s přerušovanou čárou najednou třeba hned dvě auta, není po plném sešlápnutí plynového pedálu i díky pohonu všech kol žádný problém. Automatická převodovka DSG podřadí v takovém okamžiku bleskurychle a zátah se skoro blíží elektromobilům.

Body v ohrožení: Test superrychlé Cupry Formentor v pětiválcové verzi VZ5

Brzdy se také umí do kotoučů zakousnout pekelnou silou. Rozhodně se nemusíte bát, že by při sjíždění třeba z alpského průsmyku uvadaly. Podvozek může lidem, kteří běžně usedají do vozů méně sportovně orientovaných značek, připadat tvrdý. Není to ale žádný „kostitřas“. Běžné nerovnosti přejíždí auto s krátkým a suchým zhoupnutím, jen po spadnutí některého kola do výrazné prohlubně uslyšíte nepříjemnou kovovou ránu. Ochota zatáčet je na auto s takto vysokým těžištěm poměrně obdivuhodná. Jenže to plně platí jen pro první oblouk. Pokud hned po vyjetí z jedné zatáčky následuje druhá, bude zapotřebí náležitě zpomalit.

Od auta, které má hmotnost přes 1,6 tuny, pohon všech kol a silný motor, nelze samozřejmě očekávat spotřebu dosahovanou při závodech ekologických modelů. Nicméně, s klidnou hlavou a lehkou nohou lze jezdit v nenáročném terénu „za osm litrů“. Běžnější je však desetilitrový úbytek paliva každých sto kilometrů v kombinovaném terénu. Sportovní tempo pak znamená spotřebu kolem čtrnácti litrů.



Plusy:

Design

Výkon motoru

Klasický způsob ovládání



Mínusy:

Menší kufr

Vyšší cena

Základní technická data:



Karosérie: pětimístné pětidveřové SUV



Motory/Spotřeba: Zážehový přeplňovaný čtyřválec 2,0 /300 koní – 7,7 litru

Převodovky: sedmistupňová automatická

Vnější rozměry: 4386x 1841x1599 mm

rozvor: 2630 mm

Zavazadlový prostor: 485 l

max. rychlost 249km/hod

Zrychlení 4,9 s

Cena: od 1 389 900 Kč