Jen málo aut vzbudilo v poslední době tolik pozornosti a kontroverze jako Tesla Cybertruck. Když Elon Musk představil před lety koncept futuristického pick-upu, mnoho lidí bralo jeho slova o sériové výrobě s rezervou. Americká automobilka však slibům dostála, a tak se Cybertruck loni objevil v katalogu jako produkční vůz. A nyní je konečně k vidění i v Česku!

Tesla Cybetruck | Foto: Dominik Valášek

Kdo už ovšem kontroluje účet, jestli se na něm nachází dost peněz na Cybertruck, ten ať ještě zvolní. Od zástupce Tesly pro Evropu jsme se dozvěděli, že současná „evropská tour“, které se zúčastní několik aut, kolujících po všech evropských státech, není předzvěstí blížícího se prodeje.

Kdy se začně Cybertruck prodávat v Evropě?

Tesla sice ví, že by o Cybertruck byl zájem i v Evropě, a to nemalý, ale zbývá ještě mnoho záležitostí k dořešení – zejména těch legislativních. Současně se Cybertrucku daří v USA, kde si na svůj vůz momentálně musíte počkat, a výroba stále ještě nabírá na obrátkách, takže pro Evropské trhy prostě nezbývá kapacita.

Ta možnost je ovšem do budoucna otevřená, byť zatím není známo nic – ani potenciální rok vstupu na trh, ani cena… Lze se jen odrazit od toho, že Cybertruck aktuálně v USA vyjde na 79 990 dolarů (1,8 milionu korun) za verzi s pohonem všech kol. V příštím roce naběhne výroba ještě základního provedení s pohonem pouze zadních kol, které bude k mání za 60 990 dolarů (necelých 1,4 milionu korun).

Hráč NFL a jeho nová Tesla Cybertruck:

Pick-up obřích rozměrů

Navíc i kdyby se u nás Cybertruck skutečně začal prodávat, je ke zvážení, nakolik je jeho provoz na evropských silnicích dobrý nápad. Je totiž dobré mít na paměti, že jde o pick-up „amerického standardu“, tedy s délkou bezmála 5,7 metru a šířkou (bez zrcátek) 2,2 metru. Do normálního parkovacího místa se tedy nevejde, stejně jako do rychlého pruhu při zúžení na dálnici.



Nahrává se anketa ...

Obří rozměry navíc rozhodně nevyniknou z fotografií, ale až z živého setkání. Na to jsme přijali pozvání do dealerství Tesly v Čestlicích jižně od Prahy. A nutno říci, že je to skutečně shledání jako z jiného světa.

Cybertruck je ohromný vůz, jehož rozměry nejlépe vyniknout v kontrastu s nesmírně minimalistickým designem. Právě to, že se na autě nenachází jediná křivka, ale pouze ostré hrany, tvoří podstatu Cybertrucku a když naživo spatříte všechny ty ohromné plochy z nerezového plechu, budete jako u vytržení.

Podívejte se na schopnosti Tesly Cybertruck v terénu:

Zdroj: Youtube

Teprve živě také vyniknou zvláštní proporce vozu, který má díky elektrickému pohonu vlastně velmi krátkou příď. Tím nejzajímavějším detailem je ovšem „zlom“ nad kabinou posádky. Od přídi vlastně běží jedna nepřerušovaná rovná linka, která se nad řidičovou sedačkou „zlomí“ přiznaným ostrým rohem a padá zase v jedné linii až ke konci auta. Nejlépe tady vyniká, že celý vůz tvoří vlastně jen pár linek, a že se zde nekonají vůbec žádné poučky, známé z libovolných designérských přístupů.

Překvapivě ostrá hrana na střešní linii

Právě linie střechy je ovšem i to místo, které nás nejvíce zaujalo v ne zcela pozitivním slova smyslu. Horní hrana oken je totiž od začátku až do konce tvořena jediným kusem plechu, který ale po celé délce „trčí“ ze siluety vozu ven a vytváří tak až překvapivě ostrou hranu.

V souvislosti s Cybertruckem a Teslou obecně se velmi často řeší zpracování a slícování karosářských dílů, nás ovšem vyčnívající hrana zaujala mnohem víc než libovolná spára mezi panely karoserie.

Od zlatých časů k poloprázdným halám: Autosalon v Ženevě definitivně končí

Zajímavé je také pozorovat nepohledové strany karosářských dílů při otevření dveří nebo předního kufru. Jelikož je karoserie vyrobená kompletně z nelakovaného nerezového plechu, jsou zde zřetelně vidět třeba odhalené bodové sváry a zkrátka ona „syrová“ část, která je u normálních aut skryta pod lakem. To ovšem nelze chápat jako výtku – tímto způsobem je zkrátka Cyberpunk postaven a dává mu to jeho specifičnost.

Minimalistický interiér není pro každého

Podobně specifický jako exteriér je i interiér. Na něm kromě maličkého vnitřního zpětného zrcátka, které působí v kontextu velikosti auta poměrně úsměvně, není moc co hledat. Je tu jen plochý, horizontálně orientovaný volant, na který se vešly i základní ovládací prvky, a pak obří dotykový displej uprostřed palubní desky.

Test Ford Bronco: závan skutečné americké svobody v autě pro dobrodruhy

Existuje mnoho lidí, kteří nedají na minimalistické interiéry Tesly dopustit, ovšem pokud si potrpíte uvnitř auta na útulnost, nadšeni pravděpodobně nebudete. Nadchnout naopak umí „zavazadlový prostor“, který je kombinací rozměrné otevřené korby s elektricky ovládanou roletkou a sklopného čela.

Shrnuto podtrženo, první setkání s Cybertruckem, byť pouze statické, je samo o sobě pozoruhodný zážitek. Vůz opravdu působí jako z jiné planety a jeho stavba nemá na fotkách tolik šanci vyniknout. Pokud byste si chtěli vůz prohlédnout sami, můžete to stihnout do této soboty 8. června, kdy bude vůz vystaven právě v dealerství Tesly v Čestlicích.