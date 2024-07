Značka Audi bude mít následující měsíce plné novinek. Například začne využívat nové podvozkové platformy a u řady typů změní označení. Třeba příští generace sedanů a kombíků A6 se přejmenuje na A7, protože sudá čísla v názvech jsou už vyhrazena pro čisté elektromobily.

Jedním z typů, u kterého se v označení nic měnit nebude, je čtyřdveřové kupé A7. Prostě se jen ke kombinaci písmene a číslovky přidá nejspíše dodatek Sportback.

Na to, jak vypadá současná generace s plug-in hybridním pohonem, se podívejte do naší komentované fotogalerie.

Zatím jsem ovšem testoval stávající generaci, která nedávno prošla lehkým omlazením. Nic zásadního se z hlediska designu neodehrálo, spíše se dolaďovaly detaily v masce chladiče a v interiéru se standardem stal větší multimediální displej.

Na to, jak funguje při jízdě plug-in hybridní systém pohonu, se můžete podívat v následujícím videu:

| Video: Youtube

Vůz měl pohon typu plug-in hybrid, což je motorizace, která určitě ještě získá na významu a bude mít i lepší parametry. V tomto případě se jednalo ještě o původní verzi plug-in hybridu značky se čtyřmi propojenými kruhy ve znaku. To znamená, že její řadový zážehový čtyřválec se zdvihovým objemem válců je propojený s elektromotorem. V levnější verzi má soustrojí systémový výkon 299 koňských sil, v dražší, za kterou se připlácí přes čtvrt milionu korun pak o 68 koní více. Právě tu jsem zkoušel.

Obě tyto verze mají pohon všech kol Quattro, což se hodí nejen na sněhu. I díky němu pak toto téměř pětimetrové auto zrychluje z nuly na sto během 5,7 sekundy. Také pružné zrychlení je díky okamžitému nástupu točivého momentu elektromotoru působivé a určitě pomůže při předjíždění na kratších rovinkách.

Čistě na elektřinu jen krátce

Auta typu plug-in hybrid umí jezdit i čistě na elektřinu. Elektromotor si pak bere elektřinu z baterie, která má ale v tomto případě kapacitu jen 14,1 kWh. Oficiální technická data výrobce sice tvrdí, že dojezd bez zapojení spalovacího agregátu je minimálně 61 kilometrů, ale v praxi se s bídou dostanete na hodnotu o deset kilometrů nižší. A to jsem jezdil za teplot přes 20 stupňů, které bateriovým vozům vyhovují nejvíce.

Největší smysl dává tento typ pohonu, stejně jako to platí i o jiných plug-in hybridech těm, kteří většinu jízd uskutečňují v městském a příměstském provozu. Tam se totiž při brzdění před křižovatkami část energie zase vrací do baterie a obvykle není příliš třeba k výkonu elektromotoru přidávat ještě ten ze spalovacího motoru. Já jsem v hlavním městě v době, kdy byla baterie nabitá, jezdil s průměrnou spotřebou mezi 23-28 kWh a k tomu ještě 0,7 litru benzínu. Když jsem musel v jízdě pokračovat i s vybitými akumulátory, stoupla spotřeba ropného paliva na více než 9 litrů. Opravdu se tedy vyplatí nabíjet co možná nejčastěji.

Na dálnici, na kterou už jsem vyjel s vybitou baterií, pak palubní počítač v tomto exempláři A7 ukazoval spotřebu 7,7 litru a 3,1 kWh energie. Tu už jsem získal zcela zdarma, pouze díky rekuperaci.

Prostor a ticho

Cestování s A7 je veskrze příjemnou záležitostí, Pokud jedete pouze na elektřinu je uvnitř ticho téměř jako v kostele, ale ani po nastartování čtyřválce nemusí lidé uvnitř při hovoru zesilovat hlas. Přestože okenní skla ve dveřích nemají rámy, ani ve vyšším tempu na německé dálnici do interiéru nepronikal výrazný svist vzduchu.

Plusy:

+ Design

+ Odhlučnění interiéru

+ Dobré jízdní vlastnosti

Mínusy:

- Omezený dojezd na elektřinu

- Nabíjení pouze střídavým proudem

- Mělký zavazadelník

Přes velmi nízkou siluetu karosérie (nejvyšší bod karosérie je od země vzdálený pouze 142 centimetrů) je vzadu překvapivě hodně místa i pro urostlé cestující. Platí ho hlavně o oblasti kolen, ale ani hlavami nebudou jedinci se 190 centimetry vytlačovat důlek do stropního čalounění. Navíc si levý i pravý zadní cestující může samostatně nastavit preferovanou teplotu klimatizace, každý má i svůj USB konektor.

Hloubku zavazadlového prostoru v plug-in hybridní verzi snižuje zabudovaná vysokonapěťová baterie. Na běžná cestovní zavazadla čtveřice pasažerů ale i tak zbylo dost místa.

Z hlediska řidiče je Audi A7 s přijatelným kompromisem mezi klasickým způsobem ovládání pomocí fyzických tlačítek a knoflíků a čistě digitálním světem. Klimatizace se sice nastavuje na displeji, ale na tom, který je pro ni vyhrazený. Asistenta pro udržování v jízdních pruzích lze ale vypnout zmáčknutím tlačítka na páčce blikačů, speciální knoflík je pro hlasitost audia, zapnutí vnějších kamer nebo pro vstup do světa asistenčních systémů. Na svém tradičním místě na středové konzoli je volič automatické převodovky. Ta si výborně ví rady ať jedete na elektřinu nebo na benzin.

Další věcí, která zpříjemňuje pobyt na palubě tohoto vozu, je skvělé zpracování jednotlivých detailů a volba kvalitních materiálů na všech místech, kam jejich oči dohlédnou.

Základní technická data:

Karosérie: pětimístný pětidveřový lifback

Motory/Spotřeba: Plug-in hybrid 2,0/ 299-367 koní – 1,1 až 1,6 litru + 18,9-21,2 kWh

Převodovky: sedmistupňová automatická

Vnější rozměry: 4969x 1908x1422 mm

Rozvor: 2926 mm

Zavazadlový prostor: 380 l

Max. rychlost: 250 km/hod

Zrychlení: 5,7-6,3 s

Ceny: od 1 930 900 Kč