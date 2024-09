Jízda v kabrioletu je pro mnohé romantické duše naplněním představy o krásně stráveném jarním či letním dni. Přesto těch, kteří si takové vozy pořizují, rok od roku ubývá. To v konečném důsledku vede k tomu, že automobilky je ze své nabídky postupně vyřazují. Nejprve je přestaly vyrábět značky nabízející vozy širokým masám (třeba Volkswagen, Opel, Renault, Peugeot) a postupně se z tohoto segmentu stahují i někteří prémioví výrobci. Například třeba Audi.

Konkurenční BMW má však stále v současné době v nabídce dva takové modely. Jednak sportovní dvoumístný dvoudveřový otevřený vůz Z4 (správné označení typů karosérie je v tom případě roadster) a jednak BMW 4 Cabrio. Tento model je odvozený od verze kupé a nabízí tedy stejnou techniku.

Pohledy na BMW 4 Cabrio ze všech stran a se staženou i nataženou střechou najdete v naší komentované fotogalerii.

Test BMW 4 Cabrio arrow_left arrow_right info Zdroj: Deník/Radek Pecák 1/25 BMW Cabrio bude nejvíce využíváno v teplých měsících

info Zdroj: Deník/Radek Pecák 2/25 S nasazenou střechou ale může sloužit celoročně

info Zdroj: Deník/Radek Pecák 3/25 Boční profil je přitažlivý

info Zdroj: Deník/Radek Pecák 4/25 Což platí i s nasazenou střechou

info Zdroj: Deník/Radek Pecák 5/25 Kufr toho moc nepojme

info Zdroj: Deník/Radek Pecák 6/25 Do jeho horní části se totiž skládá střecha

info Zdroj: Deník/Radek Pecák 7/25 Interiér vypadá zajímavě

info Zdroj: Deník/Radek Pecák 8/25 Sedačky by měly mít ventilaci

info Zdroj: Deník/Radek Pecák 9/25 Dveře jsou hodně široké

info Zdroj: Deník/Radek Pecák 10/25 Dozadu se ale nastupuje dobře

info Zdroj: Deník/Radek Pecák 11/25 Místo je tu pro menší postavy

info Zdroj: Deník/Radek Pecák 12/25 Pohled do kufru, který není moc praktický

info Zdroj: Deník/Radek Pecák 13/25 Sem se pomocí elektromotorů skládá střecha

info Zdroj: Deník/Radek Pecák 14/25 Nový centrální displej

info Zdroj: Deník/Radek Pecák 15/25 Centrální konzole si zachovala ovládací prvky

info Zdroj: Deník/Radek Pecák 16/25 Na palubní desce je i knoflík na nastavení hlasitosti

info Zdroj: Deník/Radek Pecák 17/25 Zde se zapíná pohon střechy

info Zdroj: Deník/Radek Pecák 18/25 K dispozici je rovněž indukční nabíjení

info Zdroj: Deník/Radek Pecák 19/25 Volant je tradičně velmi podařený

info Zdroj: Deník/Radek Pecák 20/25 Pásy se automaticky vysunou

info Zdroj: Deník/Radek Pecák 21/25 Červené doplňky ladily k laku karosérie

info Zdroj: Deník/Radek Pecák 22/25 Kola mají také moc hezký design

info Zdroj: Deník/Radek Pecák 23/25 Zadní okno je správně velké

info Zdroj: Deník/Radek Pecák 24/25 Motor funguje skvěle, jen zvuk mu chybí

info Zdroj: Deník/Radek Pecák 25/25 Čtyřmístný kabriolet BMW vychází z řady 3

Právě tento vůz, v poněkud netypické verzi se silným dieselovým motorem jsem podrobil redakčnímu týdennímu testu. A ač se mezi romantiky úplně nepočítám a také o vhodnosti vznětového agregátu v takovém typu vozu jsem měl pochybnosti, nakonec jsem musel uznat, že tvůrci vozu v Mnichově rozhodně nešlápli vedle.

Jak BMW 4 kupé, tak i z něho odvozené cabrio, dostalo nedávno facelift. Ten se však projevil jen v detailech. Například v grafice světlometů na přídi a v nahrazení dvou oddělených displejů jedním pásem v interiéru. Větší zásah nebyl zapotřebí. I po pár letech tento vůz působí dostatečně sexy.

2024 BMW 430 Cabrio:

Střecha cvičí i za jízdy

Bohužel to znamená také likvidaci fyzických tlačítek pro ovládání klimatizace na palubní desce. Holt je třeba se soustředit a trefovat ikonky na displeji. Naštěstí mezi sedačkami zůstal zachovaný klasický otočný volič multimediální systému, který ulehčuje přístup do jednotiých menu. Fyzické ovladače jsou také pro volby jednotlivých režimů motoru.

Střecha, která vás v tomto kabrioletu chrání před nepřízní počasí, je plátěná. Skládá a vztyčuje se pomocí elektromotorů ovládaných jedním tlačítkem na středové konzoli. Její cvičební sestava trvá osmnáct sekund a lze ji předvádět kolemjdoucím na chodnících i za jízdy v rychlosti do 50 kilometrů v hodině.

close info Zdroj: Deník/Radek Pecák zoom_in Do jeho horní části se totiž skládá střecha.

Příjemně překvapen jsem byl z toho, jak dokáže pohlcovat aerodynamický zvuk vzduchu proudícího kolem auta v dálničních rychlostech. Dříve bylo v takovém případě v kabrioletech s plátěnou střechou velmi hlučno a občas škvírami dovnitř i foukalo. To zde absolutně nehrozí a díky tomu si dokážu představit, že by takové auto mohl někdo používat celoročně. To třeba i díky namontovanému pohonu všech kol.

A tím se tedy dostáváme k jednotce, která roztáčí kola. Tou byl vznětový přeplňovaný řadový šestiválec propojený s osmistupňovou automatickou převodovkou. Má dvě, pro někoho zásadní nevýhody: Oproti základní dieselové verzi je těžší o 190 kilogramů a v porovnání s variantou s základním zážehovým motorem dokonce o 290 kilogramů. Navíc postrádá pěkný zvuk, který umí vyluzovat právě agregáty polykající benzín. Zde sice neuslyšíte typické dieselové klapání, ale sound je takový neslaný nemastný.

Na druhou stranu, výkonový potenciál autu určitě nechyběl. 340 koňských sil dokáže auto rozpohybovat na tempo 250 kilometrů v hodině a dosažení rychlosti 100 kilometrů v hodině po rozjezdu z klidu zabere jen pět sekund.



Spotřeba určitě potěší

Navíc si můžete být jisti, že k benzinové pumpě nepojedete poměrně dlouho. Spotřeba se dá i s občasným přepnutím do sportovnějšího tempa udržet mezi šesti až sedmi litry a dojezd i díky objemu palivové nádrže 59 litrů bude i více než osm set kilometrů.

Plusy:

+ Design

+ Nízká spotřeba

+ Celoroční použitelnost

Mínusy:

- Chybějící charakter zážehového motoru

- Absence ventilovaných sedaček

- Ovládání klimatizace na displeji

Při týdenním používání mě zaujalo to, že ani v tempu kolem sta kilometrů v hodině neproniká na přední sedačky žádný silný vítr a není ani třeba nasazovat skládací větrnou clonu do prostoru zadních sedaček. V jiných autech se totiž právě tam často vytváří vír, který pak obtěžuje i lidi sedící vpředu. Navíc si v BMW 4 Cabrio můžete nechat vyhřívat krk díky výdechům pod hlavovými opěrkami, příjemnou vychytávkou je také rameno, které se vysune po nastoupení do vozu a podává bezpečnostní pás. Výbava je zejména v této motorizaci velmi dobrá. Postrádal jsem ale ventilované sedačky, které by umožňovaly vystoupit po jízdě v horkém dni bez košile přilepené k zádům.

Také kufr je malý a v zadní části velmi nízký, zadní sedačky pak vhodné spíše pro přepravu malých dětí, případně dospělých jen na pár desítek kilometrů. Vyloženě nepohodlné nejsou, jen prostor pro kolena je malý.

Podvozek si nechá líbit i razantnější průjezdy utaženými oblouky a brzdy se jen tak neunaví. Převodovka mění stupně ve správných okamžicích a bez cukání, takže drtivá většina řidičů vůbec nepocítí chuť sahat na pádla u volantu a snažit se o manuální řazení.

Základní technická data:

Karosérie: Čtyřmístný dvoudveřový kabriolet

Motory/Spotřeba: Zážehový přeplňovaný čtyřválec 2,0 /184-245 koní, zážehový přeplňovaný šestiválec 3,0/374 koní – 8,7 litru vznětový přeplňovaný čtyřválec 2,0/197 koní – 5,8 litru, vznětový přeplňovaný šestiválec 3,0/286-340 koní – 5,8-6,9 litru

Převodovka: osmistupňová automatická

Vnější rozměry: 4770/1852/1394mm

Rozvor: 281 mm

Zavazadlový prostor: 385 l

Max. rychlost 236-250 km/hod

Zrychlení 4,9-8,2 s

Ceny: od 1 536 600 Kč