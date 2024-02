BMW 5 je klasika. Naše recenze ovšem ukazuje, že současná doba přináší nové trendy i do takových vozů. Možná proto ale nakonec porotci české ankety tento model při svém hlasování zařadili až za jeho hlavního konkurenta s třícípou hvězdou.

Nové BMW 5 je určeno ke klidnějšímu cestování | Foto: Radek Pecák

BMW 5 je jeden z nejdůležitějších a současně nejtypičtějších modelů automobilky z německého Mnichova. Nabízí se již před padesát let a nynější osmá generace je poprvé nabízena také s plně elektrickým pohonem.

Já jsem však pro týdenní redakční test zvolil jednu z nejklasičtějších motorizací tohoto vozu, což je čtyřválcový dvoulitrový turbodiesel. Tuto verzi lze koupit i s pohonem pouze zadních kol, zkoušený exemplář však měl pohon na všechna čtyři.

Na to, jak testovaný vůz vypadal, se můžete podívat do naší galerie fotografií s popisky

O designu se v případ značky BMW mluví v posledních letech opravdu hodně. Ne každému musí současný trend s velkými ledvinkami a některými zdobnými prvky na karosérii připadat vkusný, ale je třeba si uvědomit, že jde o takzvaný globální model, který se ve významných počtech prodává také například v Asii či v Americe. A tam může mít motoristická veřejnost poněkud jiný vkus.

Video, které pro srovnání zachycuje elektrickou verzi, si můžete pustit zde:

Zdroj: Youtube

Z boku je to stále typický sportovní sedan s dlouhou kapotou, ladně tvarovanou střechou a relativně krátkými převisy před předními a za zadními koly. Relativně umírněný design mají také světlomety. Třeba v těch zadních jsou hlavním grafickým pruhem dva vodorovné pruhy.

V porovnání s minulou generací je nárůst délky auta skoro deset centimetrů a na zaparkování tak potřebujete o dost více místa. Vlastně je to teď delší auto, než bývala před zhruba dvaceti lety řada 7 stejného výrobce.

Interiér se proměnil ještě daleko více. Dominantou jsou dva propojené displeje, přičemž na tom prostředním se ovládá například také klimatizace.

Jezdí dobře, ale…

Volič převodovky je kolébkový a je klasicky na středovém tunelu. Na palubní desce a kolem ní je spousta lesklých plastů, což může ty, kteří mají rádi čistotu lehce rozčilovat. Stejně jako netradiční tvar volantu. Nakonec jsem ale zjistil, že jeho členitý tvar nezpůsobuje při řízení žádný problém.

Fyzických tlačítek je v interiéru naprosté minimum. Třeba i přepínání jízdních režimů se děje poklepáním na dotykovou plošku. Audio ale můžete zeslabit pootočením skutečného válečku a také zůstal zachován klasický kulatý ovladač multimediálního systému.

Plusy:

+ Plavný podvozek

+ Solidní spotřeba

+ Reprezentativní vzhled Mínusy:

-Absence klasických ovládacích prvků

-Ústup ze sportovního charakteru

-Zjevná snaha o úspory

Nelíbily se mi ale některé doklady úsporných opatření. Třeba levný plast na tlačítkách pro ovládání bočních okének nebo absence výškového nastavení bezpečnostních pásů. Také jsem v noci obtížně hledal zapuštěné vnitřní dveřní kličky. Chybí jim totiž podsvětlení.

Prodloužený rozvor se projevil na již solidním prostoru pro nohy a hlavy zadních cestujících. Ovšem i některé neprémiové a dokonce znatelně kratší vozy jsou na tom v tomto směru lépe.

Litrový objem zavazadelníku sice není špatný, ale prostor pro umístění zavazadel nebo jiných předmětů se bude vinou velmi členitého tvaru špatně využívat.

Silnou stránkou vozů BMW byly vždy jízdní vlastnosti. Prostě tak, že se řidič za volant těšil. Nemůžu napsat, že by nová pětka jezdila špatně. Jezdí dobře. Velmi pohodlně, velmi svižně, předvídatelně zatáčí i brzdí, motoru nechybí potenciál pro agresivnější výjezdy ze zatáček nebo pro předjíždění, ale není to už auto, které by vás vtahovalo do děje, jako to uměly„pětky“ dříve.

Částečně za to můžou větší rozměry, částečně výše umístěné sedačky, ale pravdpěpodobně to bude způsobeno celkovým naladěním této verze. Je totiž určena hlavně pro obchodníky, kteří potřebují svižně, reprezentativně, ale hlavně pohodlně brázdit dlouhé trasy. Pro ty, kteří chtějí mít s BMW 5 fůru zábavy, jsou a budou k dispozici jiné motorizace. Včetně těch s logem divize M.

Podvozek přesto zvládá s bravurou jízdu na všech typech komunikacích, nerozhodí ho hluboké výtluky ani zpomalovací retardéry. Automatická osmistupňová převodovka je naprosto skvělá a spotřeba na tak velké auto velmi dobrá. V zásadě lze říci, že lidé, kteří hodně spěchají, budou s tímto vozem jezdit s průměrnou spotřebou sedm a ti, kteří jezdí umírněněji, tak ušetří každých sto kilometrů jeden litr.

Základní technická data:

Karosérie: Pětimístný čtyřdveřový sedan

Motory/Spotřeba: Zážehový přeplňovaný čtyřválec 2,0 /208 koní- 5,8 litru, vznětový přeplňovaný čtyřválec 2,0/197 koní – 5,1 litru

Převodovka: osmistupňová automatická

Vnější rozměry: 5060/1900/1515mm

Rozvor: 2995 mm

Zavazadlový prostor: 520 l

Max. rychlost: 228 km/hod

Zrychlení: 7,3 s

Ceny: od 1 467 700 Kč