Tohle dilema asi řeší každý otec od rodiny, který má rád auta a ježdění s nimi. Pokud nastane čas pro pořízení nového auta, tak musí volit, zda dát více do popředí jeho praktičnost nebo výkony a jízdní vlastnosti.

BMW M3 Touring je auto, se kterým jsem se po testu fakt nerad loučil | Foto: Radek Pecák

V případě BMW M3 Touring se (bohužel ale nemalé peníze) podařilo skloubit obé. Vlastně se hodně divím tomu, že mnichovský výrobce dosud nikdy takové auto na trh neuvedl a činí tak až v samém závěru éry klasických spalovacích aut. Dosud sice byla možnost koupit si téměř stejně rychlý rodinný kombík s logem německé firmy Alpina, která už desetiletí upravuje „bavoráky“, ale originál je prostě originál.

Zřejmě už lidem z vedení BMW došla trpělivost s tím, že dosud „rychlé tatínky“ oslovovaly konkurenční německé automobilky Mercedes-Benz a Audi.

Na dynamické záběry jízdy s tímto vozem se můžete podívat na videu:

Zdroj: Youtube

A tak je tu letos historicky poprvé auto, které má stejnou techniku jako sedan M3 či M4 kupé i cabrio, ale současně ve svém interiéru po sklopení zadních opěradel dokáže převézt předměty s celkovým objemem 1510 litrů.

Na detaily i na celkové vzezření auta se můžete podívat do naší fotogalerie.

Tím určitě může zájemce o tento vůz argumentovat u své něžnější polovičky. Ovšem jeho samého samozřejmě budou zajímat úplně jiná čísla. Díky řadovému šestiválci, který dopují dvě turbodmychadla má řidič pro své potřeby 510 koňských sil a točivý moment až 650 Newtonmetrů. Díky tomu se lze z klidu na stovku rozjet už za 3,6 sekundy.

K týdennímu redakčnímu testu jsem dostal kousek klasické černé barvě, jenž zdobila nádherná paprsková kola v bronzové barvě. Mimochodem, jen tato mimořádná výbava přijde na 165 000 Kč.

Toto zběsilé kombi vypadá skvěle už v sériovém provedení. Náš exemplář byl ještě ale zkrášlen doplňkovými příplatkovými díly z nabídky M Performance. Zvenčí šlo například o karbonový spojler na předním nárazníku nebo difuzor pod zadním nárazníkem. I ten je zhotoven z tohoto ultralehkého materiálu.

V interiéru pak jsou nejnápadnějším prvkem sportovní karbonová sedadla. Ta mají velmi vysoké bočnice a nastupování a zejména vystupování z nich vás nejspíše nebude moc bavit. Třeba já osobně, když vjíždím do objektu s garážovými stáními, tak musím vždy zastavit před vraty, vystoupit, odemknout je, nastoupit, vjet dovnitř a teprve pak definitivně nastoupit. V obráceném pořadí se pak totiž děje při odjezdech. Takové sedačky jsou nepochybně skvělé na závodním okruhu a při opravdu rychlé jízdě na okresce, ale v běžném životě je nejspíše budete proklínat.

Na hory s lyžemi i za čistou řidičskou zábavou

Vzadu už je běžná lavice. Místa je tu dost i pro průměrně narostlé dospělé lidi, ale nohu přes nohu si pochopitelně nedáte.

Plusy:

+ možnost každodenního používání

+ skvělá zábava za volantem

+ přijatelná spotřeba



Mínusy:

- vysoká cena

- obtížné nasedání do příplatkových sedadel

V běžném nastavení je M3 Touring „čtyřkolkou“, takže můžete klidně v zimě vyrazit na hory. Pokud jste ale ortodoxním příznivcem klasického uspořádání pohonu, v němž točivý moment proudí na kola zadní nápravy, pak si můžete po deaktivaci stabilizačního systému přední nápravu odpojit. S výjimkou zarputilých driftérů bych to ale neradil dělat na mokré vozovce. Pak se totiž záď ráda utrhne.

Největším překvapením u současných modelů BMW divize M jsou jízdní vlastnosti při pomalejší až normální jízdě. Dříve totiž auta stvořené inženýry tohoto specializovaného oddělení dávala ve městě nebo na přeplněných silnicích najevo, jak moc se jim toto pomalé posouvání nelíbí. Poskakovala, skřípěla a hlučela. Dnes je to jiné. Je samozřejmě jasné, že podvozek je naladěn tvrději než například v případě francouzských rodinných aut, ale zejména v režimu comfort se nebude v cíli cítit vytřeseni jako v letadle prolétávajícím turbulencemi.

Nejšťastnější ale budete, jakmile se před vámi otevře delší úsek alespoň průměrně kvalitní zatáčkovité silnice. Tohle auto má neuvěřitelný apetit na zatáčky i razantní zrychlování. Působivé bylo, zejména v tomto kousku vybaveném příplatkovými karbonovými brzdami, také zpomalování před hodně utaženými zatáčkami. Auto brzdilo nesmírně razantně, ale přitom plynule bez ztráty možnosti v případě potřeby korigovat směr.

Na suché silnici záleží vlastně jen na odvaze a schopnostech řidiče, jak rychle se nějaký ten zajímavý úsek silnice odváží projet. Ani jednou jsem na svých oblíbených šumavských vozovkách neměl pocit, že bych od auta chtěl něco více, než co předvádělo. Naopak jsem se tentokrát nemohl zbavit dojmu, že by tohle auto chtělo více ode mne. „A to je všechno, co dokážeš…,“ skoro jsem ho slyšel říkat.

Samozřejmě, že extrémní výkony stojí něco nejen při koupi, ale také během provozu. Při běžném svižnějším stylu jízdy, ale spotřeba překvapivě není nijak dramatická. Palubní počítač ukazoval i hodnoty mezi 9-10 litry. Při okreskovém „blbnutí“ to ale samozřejmě bylo třikrát tolik.

Základní technická data:



Karosérie: pětimístné pětidveřové kombi

Motory/Spotřeba: Zážehový přeplňovaný šestiválec 3,0/510koní – 10,4l,

Převodovka: osmistupňová automatická

Vnější rozměry: 4794 x 1903x1436 mm

Rozvor: 2857 mm

Zavazadlový prostor: 500/1510 l

Max. rychlost: 250 km/hod

Zrychlení: 3,6 s

Ceny: od 2 626 000 Kč