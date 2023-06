Značka MG je určitě jedním ze skokanů na českém trhu s novými osobními auty. Během letošních pěti měsíců již stihla proniknout do první dvacítky nejúspěšnějších značek. A to vlastně teprve začíná se svojí modelovou ofenzívou.

MG HS už si získalo slušnou oblibu u zákazníků. | Foto: Daniel Pecák

Typ MG HS jsem měl možnost testovat již v loňském létě. Tehdy se ovšem jednalo o verzi s pohonem plug-in hybrid, která nemusí vyhovovat každému a navíc je samozřejmě dražší než verze s výhradně spalovacím motorem.

Tu jsem dostal k dispozici teprve nyní. Z hlediska designu se od plug-in hybridu neliší. Pokud si tedy odmyslíme chybějící dvířka kryjící dobíjecí konektor a příslušné označení motorizace na zádi.

Vnější tvary nevybočují z trendu současných SUV, ale nemohl jsem se ubránit dojmu, že je tu až příliš inspirace od jiných značek (Mazda či Mercedes-Benz).

Uvnitř jsou dokonce detaily přímo přejaté od prémiových německých výrobců. Konkrétně páka voliče automatické převodovky bývá vídána v modelech BMW, turbínové výdechy klimatizovaného vzduchu zase tradičně využívá Mercedes-Benz.

Jinak ale budou uvnitř zákazníci spokojeni. Materiály jsou kvalitní, dobře zpracované a rozmístění ovládacích prvků je bez ergonomických chyb.

Bohatě dimenzované jsou sedačky, kterým na atraktivitě předávala i černo-červená kombinace koženého čalounění.

Desetipalcový displej trůnící uprostřed palubní desky má solidní rozlišení i reakce. Vstup do jednotlivých položek menu ulehčí klávesové přepínače na středovém panelu, ale pak už se musíte prstem trefovat na ikonky na displeji.

Také se nemůžete příliš spoléhat na to, že budete couvat podle obrazu, který se sem přenáší z parkovací kamery. Rozlišení je totiž tak nízké, že detaily nejsou na obrazovce vidět.

Na zadních sedačkách se nebudou tísnit ani lidé nadprůměrného vzrůstu. Například já (se svojí výškou 186 centimetrů) jsem měl po nastavení sedačky řidiče do polohy, ve které obvykle řídím, na sedadle ve druhé řadě před svými koleny k dobru ještě pět centimetrů a nad hlavou dva.

Na chytrá řešení zatím nedošlo

Zavazadlový prostor má papírový objem 463 litrů, což není úplně málo, ale ani nějak zvlášť moc. Zejména v případě auta, které měří na délku přes 457 centimetrů. Navíc na stěnách zavazadelníku nejsou háčky na zavěšení tašek, upevňovací oka ani jiné příjemné drobnosti. Rovněž budou mnozí postrádat otvor uprostřed zadního opěradla pro možnost prostrčení delších předmětů do kabiny.

Plusy:

+ kvalitní zpracování

+ prostor v kabině

+ příznivá cena



Mínusy:

- cukající převodovka

- příliš měkké odpružení

- absence pohonu všech kol

Jediný klasický motor s vnitřním spalováním, který se pro tento vůz nabízí, je přeplňovaná čtyřválcová patnáctistovka. Může být spojen buď s šestistupňovou manuální nebo sedmistupňovou automatickou. Právě samočinné ústrojí bylo namontováno v testovaném autě.

Asi bych v roli zákazníka ale sáhl spíše po manuálu. Automat cukal nejen při popojíždění, což je běžný projev těchto dvouspojkových ústrojí, ale vlastně při každé změně převodového stupně.

Byla to druhé největší mínus tohoto vozu. Tím prvním je příliš hlasité pípání parkovacích senzorů. Někdy se navíc ozývaly i v situaci, že široko daleko žádná překážka nebyla.

Nastavení odpružení tohoto vozu bude nejvíce imponovat těm, kteří volí rozvážné cestovní tempo jízdy. Auto se při pomalejší jízdě na nerovnostech příjemně pohupuje a tiše pluje krajinou. K dobré pohodě na palubě přispívá i velmi dobré odhlučnění. Platí to jak o motoru, valivém hluku i aerodynamickém svistu na dálnici.

Negativa měkčího naladění odpružení a celkové koncepce podvozku se však projeví, pokud potřebujete zrychlit a zrovna se nacházíte na silnici s nekvalitním povrchem. Pak zadní partie může na hrbolu „ustřelit,“ což řidiče nepotěší.

Spotřeba vozu také není nejsilnější stránkou čínského SUV. Při volnějším tempu se pohybovala mezi 7-8 litry, na dálnici auto vyžadovalo každých sto kilometrů zhruba o litr více.

Základní technická data: