Skvělé jízdní vlastnosti a kompaktní rozměry, které zajišťovaly poměrně bezproblémové nalezení místa k zaparkování v řadě u chodníku. To bývaly hlavní přednosti automobilů britské značky Mini. Jenže, časy se mění a s nimi také velikost automobilů. Kvůli tomu už Mini není moc mini. Typickým příkladem je model Countryman. Jeho novou generaci jsem podrobil testu a nalezl také několik problematických záležitostí.

Není žádným tajemstvím, že značka Mini je součástí koncernu BMW. A v těchto automobilových uskupeních je už nějakou dobu takřka pravidlem, že technika použitá v modelu hlavní značky se postupně přenáší i do typů nabízených s jinými logy. Proto technickým sourozencem SUV BMW X1, což je nejmenší model mnichovského výrobce, se stal Countryman. Ten jen naopak největším modelem Mini. První generace se dostala na trh v roce 2010, nyní přišel čas té třetí.

Na to, jak auto nyní vypadá, a jaké detaily zaujaly během testu, se můžete podívat do naší komentované fotogalerie

Oproti druhé Countryman narostl do délky o skutečně podstatných třináct centimetrů na výsledných a snadno zapamatovatelných 4444 milimetrů. Také se zvýšil o šest centimetrů a výška střechy už leží nad úrovní terénu 1661 milimetrů. I díky tomu se zvětšila boční okna a auto je tak v interiéru lépe prosvětlené. Bohužel to má ale i druhou stránku věci, kterou je zvýšení těžiště a tudíž zákonitě částečný odklon od sportovnosti. Prostě v zatáčkách si už s Countrymanem tolik neužijete jako dříve. Minimálně to platí o testované verzi se základní motorizací. Tou je zážehový tříválec se zdvihovým objemem válců 1,5 litru.

Na představení funkcí nového centrálního displeje vozu se podívejte zde:

| Video: Youtube

Ještě na minulé generaci byly jasně patrné designové prvky, které odkazovaly na historii původního hatchbacku Mini Morris-Mini Minor. Ty už na vnějšku vozu trošku postrádám. Světla vpředu jsou lichoběžníková, maska chladiče spíše obdélníková. Zadní světla sice zůstala orientovaná na výšku, ale zúžila se.

Jen jediný kulatý displej

V interiéru sice zůstal centrální kulatý displej, ale jinak je už hodně minimalistický. Fyzických ovladačů je minimum, zcela zmizel přístrojový štít za volantem. Nejvíce mě ale překvapilo, že se údaje o rychlosti, případně navigační šipky a pár dalších údajů nepromítá na čelní sklo pomocí klasického head-up displeje, ale pouze na plastový štítek na palubní desce. Toto řešení opustily již i značky prodávající levnější modely. Data o rychlosti nebo o otáčkách motoru můžete samozřejmě sledovat i na obřím kole uprostřed palubky, ale není na ně nejlepší výhled.

Ovládání klimatizace je na stejném displeji a opravdu to není hlavně pro řidiče nejsnazší a nejrychlejší řešení. Tamtéž se musíte také prstem trefovat na ikonky například pro vyhřívání sedaček a volantu. Odvádí to pozornost od řízení. Pokud samozřejmě nechcete při každém takovém úkonu nejprve zastavit třeba u benzinové pumpy. close info Zdroj: Deník/Radek Pecák zoom_in Centrální displej zůstal kulatý

Příznivým dopadem zvětšení rozměrů vozu je samozřejmě vnitřní prostor. Rovněž v zadní řadě můžete bez problémů přepravovat nohaté adolescenty, nebo vaše dospělé kamarády. Už opravdu dostatečný je zavazadlový prostor. Jeho kapacitu lze navíc, zvětšovat díky možnosti posunu zadní lavice až o třináct centimetrů. Variabilitu zvyšuje také zadní opěradlo rozdělené do tří částí. Nějaké drobnosti v kufru můžete uložit za síťku nebo do prohlubně po stranách, našel jsem i dva poměrně mohutné háky pro zavěšení nákupních tašek.

Dost odkládacích prostorů je také v interiéru. Dobře vyřešená je třeba stupňovitá centrální konzole. Naopak palubní deska je jednolitý pás pokrytý textilem. Ten pak navazuje i na obložení dveří, kde se navíc postupně proměňuje jeho barva. V konkrétním případě zkoušeného auta z modrošedé na okrovou.

Nebojte se základního motoru

Zmíněný základní motor není rozhodně špatnou volbou. Má sice trošku drnčivý zvukový projev, ale nechybí mu dynamika. Rozhodně je schopen zajistit rychlé a bezpečné předjížděcí manévry, dobře je také sladěn s dvouspojkovou automatickou převodovkou. Ta je jedinou možnou volbou.

Plusy:

+ Prostorný interiér

+ Moderní pojetí designu

+ Komfortní jízdní vlastnosti

Mínusy:

- Ústup od tradičního pojetí

- Chybí klasický přístrojový štít

- Ovládání klimatizace na displeji

Jízdní vlastnosti jsou sice stále na špičce segmentu rodinný SUV, ale prostě jsem už postrádal onu schopnost jít s dravostí šelmy do každé zatáčky. Tentokrát auto spolehlivě zatočí, dobře drží zvolenou stopu, ale přece jen citelný náklon bere řidiči chuť na opravdu sportovní tempo.

Na druhou stranu, mírně měkčí naladění podvozku budete velebit při přejíždění retardérů ve městech nebo děr na špatně udržované venkovské okresce.

Spotřeba během testu nebyla rekordně nízká, ale sedm až osm litrů (v závislosti na tempu jízdy, profilu trasy a zatížení) není zase neúměrně moc.

Nové Mini Countryman lze tedy nyní pokládat za auto, které budou volit tí, kteří žádají neotřelý design, ale současně rovněž dobré užitné vlastnosti a dostatečně komfortní jízdní vlastnosti.

Základní technická data

Karosérie: pětimístné pětidveřové SUV

Motory/Spotřeba: Zážehový tříválec 1,5 /170 koní – 5,9-6,4 l Zážehový čtyřválec 2,0/218-300 koní- 6,5 – 7,8 l

Převodovka: sedmistupňová automatická

Vnější rozměry: 4444 x 1843 x1661mm

Rozvor: 2692 mm

Zavazadlový prostor: 450/1450 l

Max. rychlost: 232 km/hod

Zrychlení: 5,4 – 8,3 s

Ceny: od 874 900 Kč