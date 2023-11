Nejen taxikáři budou spokojeni: Test dieselové verze nového Mercedesu třídy E

Mercedes-Benz třídy E je auto, se kterým se můžete setkat na všech kontinentech. Velmi často to bývá dopravní prostředek, který vás odváží z letiště třeba do hotelu. Je to totiž jeden z nejrozšířenějších taxikářských vozů. Naše recenze dokazuje, že dieselové verze aut ze Stuttgartu dospěly ve zřejmě poslední jejich generaci k absolutnímu vrcholu.

Nový Mercedes-E je současně důstojný i naprosto moderní | Foto: Radek Pecák