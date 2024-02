Každé Subaru se spalovacím motorem bylo schopné přínášet příjemné řidičské zážitky. V této recenzi jsme se tedy zaměřili i na to, zda v tomto směru něco změnil plně elektrický pohon.

Solterra se hodí nejen do měst | Foto: Radek Pecák

Solterra je prvním moderním elektromobilem značky Subaru. Zájemce o něj nemusí trávit při vybírání moc času. Na náš trh se totiž dodává s jedinou motorizací a jedinou velikostí baterie. Zbývá se tedy rozhodnout jen pro nějakou konkrétní barvu a výbavový stupeň. Aktuálně je rozdíl mezi vstupní a nejvíce vybavenou verzí 120 000 Kč.

Na konkrétní testovaný vůz se podívejte do naší fotogalerie s vysvětlujícími popisky.

Já jsem testoval základní verzi, která se prodává od 1 580 000 Kč. Není to sice rozhodně málo, ale Solterra je na rozdíl od řady jiných elektromobilů vždy vybavena pohonem všech kol, také má solidní využitelnou kapacitu baterii.

Právě onen pohon všech kol, který se dá, stejně jako u jiných modelů této značky, díky stejně výkonným elektromotorům na obou nápravách nazývat symetrickým, by mohl být dokonce docela dobře využitelný i v terénu.

Konstruktéři, kteří při vývoji velmi těsně spolupracovali s kolegy z Toyoty, totiž udělili vozu světlou výšku 21 centimetrů, což je o pouhý jeden centimetr menší hodnota než v případě Foresteru. Důležité díly na spodku jsou navíc chráněné plechy.

Takový elektromobil tu měl být již dávno. První jízda s novým Volkswagenem ID.7

I navenek se Solterra, díky značnému podílu černých plastů na povrchu karosérii, tváří docela offroadově. Nemůžu se ale zbavit dojmu, že kdyby se tyto díly nalakovaly, vypadal by vůz přitažlivěji. Možná to ale platí jen pro bílý lak, který v továrně dostal mnou zkoušený exemplář.

Interiér je také docela „divoký“. Na vině je hlavně velmi masivní a vodorovný sloupek volantu, nad nímž (a poměrně blízko čelního skla) je usazen digitální přístrojový štít. Já si toto řešení vysvětluji tak, že se Subaru (a Toyotě stejně tak) nechtělo investovat do head-up displeje a tak vytvořili něco, co tuto technologii do jisté míry nahrazuje. Navíc je tento prostor pokrytý šedým plastem, který úplně nebudí dojem nejvyšší kvality.

Také jsem byl překvapený, že před místem spolujezdce není žádná odkládací přihrádka. Ani zavřená, ani otevřená. Možná ji má nahrazovat úložný prostor ve spodní části centrální konzole.

Rychlost dobíjení je dobrá

Ostatní věci jsou již naštěstí v pořádku. Klimatizace se dá snadno ovládat kolébkovými přepínači, tlačítka jsou u displeje také třeba pro zesilování a zeslabování zvuku audiosystému a třeba spínač parkovací brzdy je hned vedle voliče režimů převodovky.

Nejhezčí moderní kombi umí i příjemně jezdit: Test nové generace Opelu Astra ST

I samotný v prostoru umístěný centrální displej má správnou velikost, solidní grafiku, odezvu a rozlišení.

Plusy:

+ Jízdní vlastnosti

+ Rychlé dobíjení

+ Prostor vzadu Mínusy:

- Uspořádání kokpitu

- Menší zavazadelník

-Vyšší cenovka

Byl jsem rád, že je možné výškově nastavit bezpečnostní pás, že sedačky vpředu mají obstojné boční vedení a dozadu si díky velkorysému prostoru před koleny sednou pohodlně i větší jedinci.

Zavazadlový prostor patří svým objemem spíše k průměrným a vyšší předměty do něho budete vinou poměrně hodně skloněného zadního okna umisťovat obtížně.

Jízdní vlastnosti patří tradičně k největším kladům tohoto Subaru. Podvozek si dobře ví rady s nejrůznějšími typy nerovností a umožňuje svižnou, ale přitom uhlazenou jízdu třeba i na polních nebo hodně zanedbaných okresních cestách.

Většinu testovacích jízd jsem podnikal v zimních teplotách, ale nikoli mínusových. V takových podmínkách je i při započtení určitého procenta dálničních kilometrů, reálný dojezd na jedno nabití něco málo přes tři sta kilometrů. V létě asi nebude problém pokoření hranice 400 kilometrů. Možná i 450. Solterra totiž nedávno při speciálním testu dokázala i s avizovaným nulovým dojezdem ujet ještě dalších 45 kilometrů než se definitivně zastavaila. Na ověření této hodnoty jsem ale odvahu nenašel.

Spokojen jsem byl i s rychlostí dobíjení. U stojanu s výkonem 150 kW jsem zkoušel, kolik elektřiny se dostane do baterie během půl hodiny. Nabíjet jsem začínal na úrovni 16 procent a po třiceti minutách, kdy jsem kabel odpojoval, svítil na displeji údaj 78 procent. To odpovídá údaji, který v technických datech slibuje výrobce, což není u řady jiných elektromobilů obvyklé.

Základní technická data

Karosérie: pětimístné pětidveřové SUV

Motory/Spotřeba: Elektromotor 160 kW – 16,0-17,9 kWh/100 km

Převodovky: automatická

Vnější rozměry: 4690x 1860x1650 mm

Rozvor: 2850 mm

Zavazadlový prostor: 452 l

Max. rychlost: 160 km/hod

Zrychlení: 6,9 s

Ceny: od 1 580 000 Kč