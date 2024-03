Renault Scénic e-tech byl zvolen Evropským autem roku. I v nové generaci a s plně elektrickým pohonem zůstává plnohodnotným rodinným vozem. Během prvních seznamovacích jízd mě samozřejmě zajímalo, jaký je reálný dojezd na jedno nabití, jak se podařilo využít vnitřní prostor a jaké jsou jeho jízdní vlastnosti. Zejména děti budou nadšené z magického střešního okna.

Renault Scénic má velmi dobrý dojezd na jedno nabití | Foto: Se svolením Renault

Dojezd na jedno nabití 500 kilometrů. To je podle mého soudu hranice, která i dosud vůči elektromobilitě nedůvěřivé motoristy může přimět ke změně uvažování. Nový typ elektromobilu Renault Scénic E-Tech má ostatně i řadu jiných předností, o čemž jsem se mohl přesvědčit během mezinárodní jízdní novinářské prezentace. Ta se konala v okolí španělské Malagy krátce poté, co mezinárodní odborná porota vyhlásila právě tento model Evropským autem roku (Car of the Year).

Auto i s jeho zajímavými detaily představujeme v naší komentované fotogalerii:

1/23 Zdroj: Se svolením Renault Renault Scénic je delší než Mégane, ale stále patří do nižší střední třídy 2/23 Zdroj: Se svolením Renault Design působí svěže 3/23 Zdroj: Se svolením Renault Interiér je tradiční podle současného trendu značky 4/23 Zdroj: Se svolením Renault Sedačky jsou pohodlné i na dlouhých trasách 5/23 Zdroj: Se svolením Renault Vzadu je opravdu velkorysý pro nohy 6/23 Zdroj: Se svolením Renault Střešní okno se lze zatmívat i po částech 7/23 Zdroj: Se svolením Renault Digitální přístrojový štít je velký 8/23 Zdroj: Se svolením Renault Zavazadlový prostor postačí na běžný rodinný život 9/23 Zdroj: Se svolením Renault Opěradlo je složené ze tří dílů 10/23 Zdroj: Se svolením Renault Zadní opěrka je výborně vymyšlená 11/23 Zdroj: Deník/Radek Pecák Jsou v ní držáky pro nápoje i pro elektroniku 12/23 Zdroj: Deník/Radek Pecák Navíc lze přizpůsobit 13/23 Zdroj: Se svolením Renault Indukční nabíječka je pod centrálním displejem 14/23 Zdroj: Se svolením Renault Nabíjení se zrychlilo 15/23 Zdroj: Se svolením Renault Také Renault přichází s kapsičkami na mobily 16/23 Zdroj: Deník/Radek Pecák Vnitřní zpětné zrcátko je ve vyšších výbavách digitální 17/23 Zdroj: Se svolením Renault Výbava Esprit Alpine je rozpoznatelná i zvenčí 18/23 Zdroj: Deník/Radek Pecák Kliky jsou zapuštěné do karosérie 19/23 Zdroj: Deník/Radek Pecák Pod přední kapotou žádný přídavný kufr nenajdete 20/23 Zdroj: Deník/Radek Pecák Displej je přehledný a dobře reaguje 21/23 Zdroj: Deník/Radek Pecák Již nyní se Renault Scénit pyšní titulem 22/23 Zdroj: Deník/Radek Pecák Během testovacích jízd jsem zavítal také do města Ronda 23/23 Zdroj: Se svolením Renault Renault Scénic má velmi dobrý dojezd na jedno nabití

Scénic je jednou z letošních novinek francouzské automobilky. Ta v rychlém sledu po sobě uvede například také hybridní SUV Rafale, modernizovaný Captur nebo malý elektromobil Renault 5.

Scénic s dojezdem až 625 kilometrů

Scénic, o němž je řeč nyní, je prvním elektrickým vozem značky s možností volby skutečně velké baterie. Ta má využitelnou kapacitu 87 kWh a zajistí dojezd v režimu WLTP až 625 kilometrů. Existuje také Scénic s baterií s kapacitou 60 kWh, ale ten se do Česka prozatím dovážet nebude a také jsem ho během španělské akce nemohl okusit.

Scénic z ekologického hlediska:

Zdroj: Youtube

Původní Scénic byl vůz kategorie MPV, šlo tedy o jakési vysoké kombi. Nyní už v něm nalezneme i znaky sportovně střiženého SUV. Karosérie není při pohledu z boku přehnaně vysoká (auto měří na výšku 1571 milimetrů) ani dlouhá. Do délky 4,5 metru vozů chybějí přesně tři centimetry. Nebudete tedy mít problém s ním zaparkovat ani ve městech.

Výrazně větší vnitřek kabiny

Výhodou elektromobilů je, že uvnitř je v porovnání se stejně velkými vozy se spalovacími motory, výrazně větší vnitřek kabiny. A tak třeba pro zadní cestující je k dispozici prakticky stejný prostor pro nohy jako v nové Škodě Superb měřící na délku 4,9 metru, tedy o čtyři decimetry více.

Prozkoumejte nový Renault Espace. Luxusní rodinné auto s hybridní silou

Ani hlavu nebudou muset dlouháni ve Scénicu sklánět. Já se svojí výškou 186 centimetrů jsem měl nad svým temenem na zadní sedačce k dobru ještě 7 centimetrů. Vnitřní výšku vylepšuje také obří panoramatické okno, které má také jednu unikátní vychytávku. Podobně jako u některé konkurence umí být po stisknutí ovladače buď průhledné nebo neprůhledné. Jenže v případě Scénicu navíc může být průhledná jen polovina této skleněné střechy. Buď přední nebo zadní.



Nahrává se anketa ...

Opravdu vychytaná opěrka

Další skvělou věcí v tomto elektromobilu je loketní opěrka uprostřed zadní lavice. Když otevřete její víko, tak uvnitř naleznete jak držáky na nápoje, tak i na mobily či tablety a logicky k tomu také nabíjecí konektory USB.

Vpředu je také poměrně útulno a dost místa na sedačkách i na věci, které s sebou obvykle do kabiny nosíme. Centrální displej je tradičně orientován na výšku, ovládání klimatizace zůstalo pomocí klapek.

Volič pro ovládání převodovky je stále na pravé straně sloupku volantu. V porovnání například s Mégane je ale mezi ním a páčkou stěračů více místa. Přístrojový digitální štít je velký a přehledný, což je dobře, protože head-up displej, ať už ve formě plastového štítku nebo klasického promítání na čelní sklo, v tomto voze k dispozici není.

Elektrický Renault Scénic v Ženevě 2024:

Několik scénářů aktuálního dojezdu

Na pravé straně displeje se stále zobrazuje aktuální dojezd vozu. A to pro několik scénářů - pro městskou jízdu, kdy je pochopitelně číslo největší, přes klasický mix počítaný z průměru během ujetých posledních 70 kilometrů až po čistě dálniční trasu. V takovém případě činí udávaná hodnota jen něco přes polovinu z maximálního městského dojezdu.

Nové Evropské auto roku je z Francie. Stejnojmenný vůz měl tento titul již dříve

Já jsem ve Španělsku na dvou testovacích okruzích ujel přibližně 330 kilometrů. Vždy jsem na cestu vyrážel s plně nabitou baterií. Na delším (205 kilometrů měřícím okruhu) jsem se z mořského pobřeží a tedy nulové nadmořské výšky dostal až do kopců sahajících i více než 700 metrů nad mořskou hladinu. Zhruba pětina trasy vedla po dálnici. Do cíle jsem se dostal se zbývajícími 54 procenty a s průměrnou spotřebou 18,6 kWh. Klidně bych tedy stejnou trasu mohl absolvovat znovu.

Reálně i 500 kilometrů bez nabíjení

Druhá trasa s délkou 125 kilometrů měla podobný profil, ale dálnic na ní bylo jen pár kilometrů. Navíc bylo o něco tepleji (18-20 stupňů). Palubní počítač tedy po návratu do místa startu a cíle ukázal hodnotu 16,6 kWh a zbývající dojezd 380 kilometrů.

Řídit Scénic je snadné a příjemné. Potěšil podvozek, který je schopen se dobře vypořádat se zpomalovacími retardéry, rychle reagující poměrně strmé řízení i solidně naladěné brzdy. Při lehkém sešlápnutí se sice vůz snaží zpomalovat pomocí elektromotorů rekuperací, ale již o trošku silnější přitlačení podrážky boty na pedál přinese zakousnutí destiček do brzdových pedálů. Ta prodleva je kratší než u velké části jiných elektromobilů.

Renault Mégane s karosérií kombi skončí. Brzy ho nahradí Symbioz

Z auta je dobrý výhled a motor pohánějící přední kola má dostatečný potenciál pro udělení počátečního i pružného zrychlení. Třeba při nutnosti na zatáčkovité silnici předjet pomalu se pohybující cyklisty.

Menší výhrady

Jedinou výhradu při jízdě jsem měl vůči na španělském hladkém asfaltu lehce klouzajícím pneumatikám. Jejich vinou pak byl vůz v poněkud svižněji projetých obloucích nedotáčivý. Je to samozřejmě důsledek snahy připravit pro vůz takové obutí, které má co nejmenší vliv na spotřebu energie.

Lehkým zklamáním pro mne byl také pohled do zavazadelníku. Objem 545 litrů je v pořádku, také jsem ocenil možnost přepravovat v interiéru delší předměty díky rozdělení zadního opěradla na tři části, ale při nakládání těžších věcí bude vadit velmi vysoký práh. Kabely se ukládají do prohubně pod dnem kufru, pod přední kapotou žádný úložný prostor není.

Auto již má české ceny. Základní verze přijde na 1 089 000 Kč. Součástí výbavy je už tepelné čerpadlo, dvouzónová klimatizace, zadní parkovací kamera, bezklíčkový vstup i startování a kola z lehké slitiny.