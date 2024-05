Automobilka Fiat postupně nahrazuje model 500 X vozem, který má v názvu číslo o rovnou stovku vyšší. Neiprve je k dostání s čistě elektrickým pohonem a solidní cenovkou, později si zákazníci budou moci pořídit tento automobil rovněž s klasickým zázehovým motorem. Novinka italské značky se řadí do největšího evropského tržného segmentu - tedy do menších SUV. Auto jsem podrobil testu na českých silnicích nejrůznějších tříd a kvalit.

Fiat přiváží nový model se starým označením. Určený je pro menší rodiny ve městech | Foto: Deník/Radek Pecák

Fiat je v současnosti v českém žebříčku nejúspěšnějších značek z hlediska objemu prodejů až v samotném závěru třetí desítky. Nyní ale zahajuje modelovou ofenzívu, díky níž by se měl posouvat směrem vzhůru.

První z novinek je Fiat 600. Vlastně je to také doklad o tom, že se tento výrobce vrací do segmentu, ve kterém se mu v minulosti nejvíce dařilo. Tedy do třídy malých aut.

Na to, jak detailně vypadá Fiat 600, který jsem podrobil testu, se můžete podívat do naší komentované fotogalerie:

1/27 Zdroj: Deník/Radek Pecák Fiat vsadil na obliny 2/27 Zdroj: Deník/Radek Pecák I vzadu lze vidět prvky retro stylu 3/27 Zdroj: Deník/Radek Pecák Oproti hatchbackům je vůz vyšší 4/27 Zdroj: Deník/Radek Pecák I černé plasty dodávají styl SUV 5/27 Zdroj: Deník/Radek Pecák Interiér působí uhlazeně 6/27 Zdroj: Deník/Radek Pecák Kombinace prvků a barev je zajímaá 7/27 Zdroj: Deník/Radek Pecák Bílé sedačky nemusí být úplně praktické 8/27 Zdroj: Deník/Radek Pecák Kufr je poměrně objemný 9/27 Zdroj: Deník/Radek Pecák Praktických vychytávek je v něm pomálu 10/27 Zdroj: Deník/Radek Pecák Pouze například dvojitá podlaha 11/27 Zdroj: Deník/Radek Pecák A místo na pár drobností zcela dole 12/27 Zdroj: Deník/Radek Pecák Potěší elektrické ovládání 13/27 Zdroj: Deník/Radek Pecák Volant nemá zbytečné množství tlačítek 14/27 Zdroj: Deník/Radek Pecák Volič převodovky je tlačítkový 15/27 Zdroj: Deník/Radek Pecák Také klimatizace se ovládá tímto způsobem 16/27 Zdroj: Deník/Radek Pecák Na centrální konzoli je také volič režimů jízdy 17/27 Zdroj: Deník/Radek Pecák Centrální displej není moc velký 18/27 Zdroj: Deník/Radek Pecák Odkládací prostor lze zakrýt skládací roletou 19/27 Zdroj: Deník/Radek Pecák Překvapí absence kapes v zadních dveřích 20/27 Zdroj: Deník/Radek Pecák Naopak vpředu si lze dopřát masáž 21/27 Zdroj: Deník/Radek Pecák Číslo 600 je na mnohých místech 22/27 Zdroj: Deník/Radek Pecák Třeba na spodní části karosérie 23/27 Zdroj: Deník/Radek Pecák na kolech 24/27 Zdroj: Deník/Radek Pecák Ve světlech 25/27 Zdroj: Deník/Radek Pecák a samozřejmě na přídi 26/27 Zdroj: Deník/Radek Pecák Motor je vpředu a pohání přední kola 27/27 Zdroj: Deník/Radek Pecák Fiat přiváží nový model se starým označením. Určený je pro menší rodiny ve městech

Po skončení produkce modelu Tipo, který byl k mání třeba také jako kombi, je přesto šestistovka největším z aktuálně nabízených aut. Logicky menší je totiž jak také končící Panda, tak samozřejmě pětistovka jak ve spalovací, tak i elektrické verzi (pozor - ta druhá jmenovaná má jinou konstrukci a jde tedy o zcela jiný typ auta). Na délku měří 417 centimetrů a lze ho tedy pokládat za příslušníka třídy městských crossoverů nebo chcete-li SUV.

Jízdní záběry nového vozu značky Fiat najdete v následujícím videu:

Zdroj: Youtube

Techniku auto sdílí s dalšími vozy mnohonárodnostního koncernu Stellantis. Tedy například od Peugeotu 2008 nebo Jeepu Avenger.

Jeden motor, jedna baterie.....

Zájemce si nebude moci příliš vybírat z nabídky motorizací. Pokud chce někdo Fiat 600 již nyní a nehodlá čekat na zahájení montáže verze s hybridní benzinovou dvanáctistovkou, ten získá vždy agregát s výkonem 156 koňských sil, pohonem pouze předních kol a samozřejmě s automatickou převodovkou.

Tvůrci vozu se hodně zaměřili na vzhled s prvky retro. Například čalounění na sedačkách obsahuje vzor s motivem názvu automobilky na mnoha místech (volant, světla, prahy a podobně) je pak zase číslo 600.

Naštěstí ale nezapomněli ani na praktičnost. Třeba kufr má solidní kapacitu 360 litrů a dá se otevírat elektriky, v kabině máte kam odložit drobnosti. Hlavně středový tunel toho pojme opravdu hodně a občas budete mít i problém někde v hloubce odložené klíče nebo mince nalézt.

Prostor na zadních sedačkách je sice jen pro děti, ale to asi drtivé většině vlastníků nebude vadit. Je ale trošku nepříjemně překvapení, že tady mají pouze jeden konektor USB a třeba do dveří, kde není žádná kapsa, si nebudou moci odložit lahev s pitím.

Naopak drtivá většina řidičů bude spokojen s místem za volantem. Jednak proto, že se na výše položenou sedačku dobře nastupuje, dále díky možnosti využít také funkci masáže, ale hlavně kvůli tomu, že způsob ovládání nejdůležitějších funkcí vozu je klasický. Tedy klapkami a dalšími fyzickými ovladači.

Měkký podvozek

Trošku překvapeni můžou být řidiči jen z voliče převodovky. Jednotlivé režimy P(parkování) D(jízda vpřed) N(neutral) nebo R(zpátečka) se totiž nespínají pohybem páky, tak tomu bývá nejčastěji, ale stiskem plochých tlačítek.

Plusy:

+ Design

+ Solidní kufr

+ Vzhledem k využití dostatečný dojezd

Mínusy:

- Příliš měkký podvozek

- Jen jedna motorizace

- Složité vypínání asistenčních systémů

Pokud už ale pocítíte potřebu vypnout některý z asistenčních systémů, musíte udělat několik kroků. Jednak se dostat do příslušného menu (pod centrálním displejem jsou k tomuto účelu k dispozici čtyři tlačítka) a dále vyhledat příslušný systém v seznamu a dvakrát stiskem ikonky potvrdit. Stellantis totiž chce, aby se řidič důkladně zamyslel nad tím, zda opravdu chce takové obrovské riziko podstoupit. To samozřejmě myslím ironicky.

Z hlediska jízdních vlastností není i přes solidní výkon, který je ale plně k dispozici pouze po volbě režimu Sport, žádným silničním dravcem. Ostatně, pro tento účel se chystá speciální Fiat 600 Abarth, klasická šestistovka má naladěný podvozek, brzdy i řízení pro pohodové rodinné cestování. O lecčems svědčí i omezovač rychlosti nastavený na 150 kilometrů v hodině.

Na nerovnostech se pohupuje, někdy až trošku moc. Vadilo mi zejména občasné kolébání v příčnému směru. Na druhou stranu se do kabiny nepřenášejí zvuky od podvozku a náladu na palubě zejména v testované vyšší výbavě La Prima zvedá příjemný a nápaditý interiér.

Fiat uvádí, že dojezd vozu je na jedno nabití baterie s využitelnou kapacitou 51 kWh o něco více než čtyři sta kilometrů. Podle mého zjištění to však může platit pouze tehdy, když budete, navíc za příznivých jarních teplot, jezdit výhradně po městských trasách, případně v pomalejším příměstském provozu. Pokud častěji vjedete na dálnici nebo se vám do cesty postaví delší stoupání, pak budete nabíjet jedenkrát za tři sta kilometrů.

Základní technická data

Karosérie: pětimístné pětidveřové SUV

Motory/Spotřeba: elektromotor – 156 koní- 15,1 kWh/100 km

Převodovka: automatická

Vnější rozměry: 4 171/1 781/1 523 mm

Rozvor: 2562 mm

Zavazadlový prostor: 360 /1231 l

Max. rychlost 150 km/hod

Zrychlení 9,0 s

Ceny: od 819 900 Kč