Nabídka SUV na našem trhu je skutečně přebohatá. V recenzi přinášíme zkušenosti s nejnovější verzí pohonu tohoto tradičního rodinného vozu.

Ford Kuga je skvělé auto pro aktivní trávení volného času | Foto: Radek Pecák

Model Kuga automobilky Ford slaví letos 15 let své existence. Na rozdíl od ještě tradičnějších modelů, za jaké lze považovat například Focus či Fiestu, toto rodinné SUV bude v nabídce značky s modrým oválem žít i v Evropě nadále. Také proto, že jde vlastně o globální model, který se v Americe prodává s označením Escape.

Současná generace tohoto vozu se dá pořídit například i s tříválcovou zážehovou patnáctistovkou a a manuální převodovkou (za poměrně sympatickou cenu od 642 900 Kč) nebo pak se dvěma typy hybridů. Na vrcholu nabídky stojí plug-in hybrid, který je možno na vzdálenost cca 60 kilometrů používat jako elektromobil, nabídku doplňuje klasický hybrid. Právě ten může být vybaven rovněž pohonem všech kol, což byl i případ vozu, který jsem vyzkoušel během týdenního redakčního testu.

Samozřejmě se hybridní pohon vždy pojí s automatickou převodovkou. V tomto případě jde o ústrojí eCVT, které při vyšší zátěži motorů imituje změny převodových stupňů. Bohužel je přitom třeba chvilku strpět vyšší hluk. Rozvážnější řidiči však toto zažijí jen málokdy.

Výhodou hybridního pohonu je samozřejmě spotřeba ve městech a v oblastech kolem nich, kde se často zpomaluje a naopak akceleruje. Při brzdění se totiž získává elektřina, která se ukládá do akumulátoru a z něj pak zase může posloužit elektromotoru při rozjezdech. Čistý elektrický pohon sice možný je, ale obvykle jen na vzdálenost několika stovek metrů. Na konci testu činil celkový podíl elektrické jízdy asi dvacet procent, ale ve městech to bývá kolem čtyřiceti.

Na rozdíl od modelů, které Ford uvádí na trh v tomto desetiletí, má Kuga ještě klasické uspořádání interiéru. To znamená, že se nespoléhá pouze na klikání na virtuální tlačítka na velkém displej, ale jsou tu třeba pro klimatizaci, volbu jízdních režimů či úpravu hlasitosti audiosystému normální ovladače. Trend „minulé doby“ se pak trošku negativně projevuje i na centrálním multimediálním displeji. Jednak má poměrně nízké rozlišení i ospalejší reakce a jednak je trošku malý.

Volant má klasický tvar. V tomto případě ho zdobily ještě červené nitě a perforovaná kůže. Jeho věnec je hodně tlustý, což určitě bude vyhovovat majitelům mužných rukou, možná už méně drobnějším stvořením.

Na druhou stranu, ve výbavě jsou i hodně moderní prvky jako třeba indukční nabíjení telefonu, head-up displej nebo digitální přístrojový štít. Plejáda asistentů je k dispozici také. Osobně jsem byl rád, že pomocníka pro udržování v jízdním pruhu lze jednoduše vypnout stisknutím tlačítka na konci páčky blinkrů.

Potěší spotřeba i jízdní vlastnosti

Vnější design je také ještě tak trochu z minulé doby. Převažují oblé tvary, boční profil je klasický, ale třeba světlomety na obou koncích vozu jsou na současné poměry už trošku moc velké. Ovšem je pravděpodobné, že se řada věcí na autě změní po blížícím se faceliftu.

Plusy:

+ Dobré jízdní vlastnosti

+ Spotřeba

+ Prostor v interiéru



Mínusy:

- Menší multimediální displej

- Zastarávající design

- Hluk ve vyšších otáčkách

Sportovní šmrnc verzi ST-Line, což byl případ našeho zkoušeného kousku, ozvláštňovala ještě dvojitá koncovka výfuků (z nichž skutečně proudí výfukové plyny a nejde tedy jen o designový prvek), červené brzdové třmeny v černě lakovaných discích kol i agresivnější přední nárazník.

Kuga je skutečně prostorné rodinné auto. Vzadu se nikdo nebude tísnit. To v případě, že zadní lavice, která je rozdělená v poměru 60:40, bude zasunuta do zadní polohy. Její obě části je ale možné posunout až o patnáct centimetrů dopředu, což sice zmenší prostor pro nohy cestujících ve druhé řadě, ale zase umožní naložit do kufru o dost více.

V případě verzí hybrid a plug-in hybrid, je kufr o 64 litrů menší než u varianta s ryze spalovacím motorem. I v hybridu (navíc s pohonem 4x4) ovšem zůstala zachována možnost instalace rezervního kola pod podlážku kufru. A navíc, což je také docela důležité pro řadu motoristů, Ford zde nezmenšoval objem palivové nádrže. I do hybridní verze tedy můžete načerpat u stojanu až 54 litrů.

Spotřeba v kombinovaném režimu během testu činila podle palubního počítače 6,3 litru. To určitě není na primárně benzinové auto, navíc s automatem a pohonem všech kol špatná hodnota. Ve městech a kolem nich lze spořádaným tempem jezdit za pět až šest litrů.

Ještě příjemnější jsou na Fordu Kuga jeho jízdní vlastnosti. Tato automobilka u svých vozů určených pro evropské řidiče vždy uměla vyladit podvozek tak, aby řízení bylo příjemné na všech typech silnic i povrchů. I v rychleji projetých obloucích se auto moc nenaklání, nedotáčivost je potlačena na minimální úroveň a kola zůstávají v kontaktu s vozovkou i na hodně rozbité zapomenuté okresce. Výkon pohonného ústrojí sice není na žádné závodění, ale pocit ze svižné jízdy si tatínkové i tak určitě můžou užít.

Základní technická data

Karosérie: pětimístné pětidveřové SUV

Motory/Spotřeba: zážehový přeplňovaný tříválec 1,5/150 koní – 6,6 litru, hybridní ústrojí 2,5/190 koní- 5,4-5,8 litru, plug-in hybrid 2,5/ 225 koní – 1,0 litru.

Převodovky: šestistupňová manuální, automatická

Vnější rozměry: 4614x 1883x1666 mm

Rozvor: 2710 mm

Zavazadlový prostor: 518/1530 l

Max. rychlost: 195 - 200 km/hod

Zrychlení: 9,1-9,7 s

Ceny: od 642 900 Kč