Hyundai i20 není, jako je tomu již obvyklé u evropských značek, nejmenším modelem v nabídce korejského výrobce. Ještě pod ním se nalézá i10, který je ale minivozem určeným spíše jen pro dvojici lidí. O třídu větší i20 již může plnit roli jediného vozu v menších rodinách, které toho nepotřebují vozit s sebou příliš mnoho. V recenzi se zaměřuji i na reálnou spotřebu a komfort ovládání.

Hyundai i20 po faceliftu se moc nezměnil. Ale škoda to určitě není. | Foto: Deník/Radek Pecák

Automobilky, které chtějí u nás prodávat malý městský vůz, to mají věru velmi těžké. Na českém trhu totiž jasně vládne jeden produkt. Fabia si pro sebe bere celou polovinu tohoto tržního segmentu. Všichni další hráči (a jsou mezi nimi i těžké kalibry jako například Dacia Sandero, Renault Clio nebo Peugeot 208) se musí podělit o tu zbývající polovinu.

Velmi úspěšným modelem v tomto zbytku startovního pole je už řadu let Hyundai i20. Nyní přijíždí na trh v modernizovaném provedení.

Na to, jak nyní Hyundai i20 vypadá, a jakých detailů jsme si během testování všimili, se můžete podívat do komentované fotogalerie:

1/34 Zdroj: Deník/Radek Pecák Auto jezdí pěkně na dobrých silnicích 2/34 Zdroj: Deník/Radek Pecák Design je opravdu atraktivní 3/34 Zdroj: Deník/Radek Pecák Rozměry nevybočují z poměrů této třídy 4/34 Zdroj: Deník/Radek Pecák Vpředu se při faceliftu odehrálo nejvíce změn 5/34 Zdroj: Deník/Radek Pecák Interiér zůstal prakticky nezměněný 6/34 Zdroj: Deník/Radek Pecák Palubní deska je docela mohutná 7/34 Zdroj: Deník/Radek Pecák Sedačky jsou dobře zpracované 8/34 Zdroj: Deník/Radek Pecák Vzadu je docela solidní prosto 9/34 Zdroj: Deník/Radek Pecák Objemu kufru zmenšuje baterie 10/34 Zdroj: Deník/Radek Pecák Zde podlaha ve vyšší úrovni 11/34 Zdroj: Deník/Radek Pecák Plato lze umístit za opěradla 12/34 Zdroj: Deník/Radek Pecák Rezervu sem nedáte 13/34 Zdroj: Deník/Radek Pecák Automat není bez chyb 14/34 Zdroj: Deník/Radek Pecák Volant se povedl 15/34 Zdroj: Deník/Radek Pecák U centrálního displeje je knoflík na hlasitost 16/34 Zdroj: Deník/Radek Pecák Ovládání klimatizace je snadné a rychlé 17/34 Zdroj: Deník/Radek Pecák Výborně čitelné jsou údaje na displeji za volantem 18/34 Zdroj: Deník/Radek Pecák Tlačítko najdete i vlevo od volantu 19/34 Zdroj: Deník/Radek Pecák Parkovací brzda zůstal mechanická 20/34 Zdroj: Deník/Radek Pecák Chválíme oba typy USB konektorů 21/34 Zdroj: Deník/Radek Pecák K dispozici je vyzřívání sedaček vpředu i vzadu 22/34 Zdroj: Deník/Radek Pecák Ovšem deaktivace otravných asistentů je pracná 23/34 Zdroj: Deník/Radek Pecák Sladění nití s karosérií 24/34 Zdroj: Deník/Radek Pecák i prvků na obložení dveří 25/34 Zdroj: Deník/Radek Pecák nebo na ventilačních otvorech 26/34 Zdroj: Deník/Radek Pecák Světla vpředu jsou úzká 27/34 Zdroj: Deník/Radek Pecák Tlačítko pro bezklíčkové zamykání by mohlo být také barvené 28/34 Zdroj: Deník/Radek Pecák Zadní světla jsou složitě tvarovaná 29/34 Zdroj: Deník/Radek Pecák Kola se speciálním pentagramovým designem 30/34 Zdroj: Deník/Radek Pecák Pěkná výplň masky chladiče 31/34 Zdroj: Deník/Radek Pecák Štítek označující mildhybrid 32/34 Zdroj: Deník/Radek Pecák Zrcátka a střecha byla lakována černě 33/34 Zdroj: Deník/Radek Pecák Motor má solidní dynamiku, ale úsporný moc není 34/34 Zdroj: Deník/Radek Pecák Hyundai i20 po faceliftu se moc nezměnil. Ale škoda to určitě není

I po faceliftu si tento typ korejské značky drží svůj charakter. I v tom nejobyčejnějším provedení se tváří velmi sportovně a lze si ho zcela správně spojit s rallyovým speciálem z té nejvýkonnější kategorie WRC.

Oficiální upoutávku na modernizovanou verzi Hyundai i20 můžete vidět zde:

Zdroj: Youtube

Při modernizaci se měnila vizáž vozu jen velmi decentně. Při detailním zkoumání si lze všimnout změn v masce chladiče i na obou náraznících. Jiné úpravy zapotřebí nebyly. I tak vypadá současná generace i20 stále hodně šmrncovně. Líbí se mi například motivy blesku v zadních světlech nebo ostré šípovité zlomy na mnoha dalších částech auta.

Hyundai i30 se představuje v modernizované verzi. Zůstává u spalovacích motorů

Platí to i interiéru, který navíc v testované nejvyšší výbavě Style Premium, doplňovaly detaily ve stejném limetkově zeleném odstínu jakou byly nalakovány povrchové díly karosérie. Linie na palubní desce jsou však v porovnání s vnějšími tvary o něco oblejší.

Klasický způsob ovládání zůstal

Drtivá část uživatelů bude spokojena, že se při faceliftu nepřistoupilo ke změně konceptu ovládání velké části té části výbavy, která zajišťuje komfort na palubě. A tak nadále zůstává přímo vedle centrálního displeje knoflík na úpravu hlasitosti audiosoustavy a klimatizaci si uprostřed palubní desky nastavujete pomocí klapek a dalších fyzických ovladačů.

Superb konečně s vyšším výkonem. Silný benzín stojí méně než plug-in hybrid

Vlevo od volantu najdete spínač pro vyhřívání volantu a třeba tlačítko na vypínání systému start&stop, na středové konzoli zase volič jízdních režimů a ovladač vyhřívání sedaček. Trošku překvapilo, že i v takto vybaveném voze zůstala zachována klasická mechanická páka parkovací brzdy.

Potěší, že ten, kdo si chce připojit telefon, může využít oba v současnosti nejhojněji využívané typy konektorů USB a rovněž dostatek odkládacích prostor kolem předních sedaček. Když už je o nich řeč, jsou dostatečně velké a se solidním bočním vedením. A ještě je zkrášlovalo obšití nití, která měla (jak jinak) opět stejný odstín jako plechy a plasty venku.

Volant se povedlZdroj: Deník/Radek Pecák

Horší odezva centrálního displeje

Jako jeden z největších problémů současného provedení Hyundai i20 vidím horší odezvu centrálního displeje, nutnost propojit telefon s kabelem tehdy, když chci využít aplikace Apple CarPlay nebo Android Auto nebo velmi složité vypínání dodatečně přidaných asistenčních systémů, zejména toho, který hlasitým pípáním upozorňuje na sebemenší překročení rychlostního limitu platného v tom kterém místě. Pokud ho chcete vypnout, musíte tak učiníte čtyřmi kliknutími na obrazovku. A po každém dalším nastartování znovu. Otravné….

Hyundai končí s benzinovými modely N. Jací konkurenti ještě zbyli na trhu?

Silnou stránkou vozu, například v porovnání s francouzskou konkurencí, je solidní prostor pro cestující vzadu. Pokud se nejedná o opravdové čahouny, tak můžou za průměrně velkými dospělými cestovat i na poměrně dlouhých trasách bez otlačených kolen nebo vršků hlavy.

Už horší to je s objemem zavazadlového prostoru. Jeho praktičnost zásadně snižuje v jeho nejspodnější části instalovaná baterie osmačtyřicetivoltového hybridního systému. Na to, že je v autě instalován, ostatně upozorňuje také štítek na předních blatnících. Jiné automobilky na tuto pozici umisťují třeba název výbavy, ale proti gustu….



Nahrává se anketa ...

Hyundai i20 občas cuká a drncá

Kufr je potom nízký, nehledě na nemožnost vozit s sebou náhradní kolo. Na druhou stranu oceňuji nápad s možností zasunout plato zavazadelníku těsně za opěradla zadních sedaček.

Plusy:

+ Design exteriéru

+ Solidní výbava

+ Klasický způsob ovládání komfortní výbavy

Mínusy:

- Menší kufr

- Vyšší spotřeba

- Jízdní komfort na horším povrchu

Pod kapotou pracovala výkonnější ze dvou nabízených verzí litrového přeplňovaného tříválce. Kromě toho je u dealerů ještě možné získat atmosférický čtyřválec s objemem válců 1,2 litru, který hraje roli základní motorizace.

Ve zkoušeném exempláři byl navíc agregát s výkonem 120 koní spojený s automatickou sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou. Ta má zejména při pomalém popojíždění v koloně tradiční nectnost těchto ústrojí. Tedy občas cuká.

Také má (v porovnání s dobře ovládanou manuální převodovkou) lehce negativní vliv na spotřebu v reálném provozu. V průběhu testu jsem zaznamenal dlouhodobou kombinovanou spotřebu 6,6 litru. Na dálnici to už ale bylo poněkud vysokých 7,7 litru.

Volvo EX90 poprvé v Česku: zenový interiér, neviditelný štít i české ceny

Konstruktéři se snažili, aby auto nejen vypadalo, ale také sportovním stylem jezdilo. Proto je podvozek při srovnání s hlavními konkurent naladěn tvrději. To opravdové řidiče na silnicích s kvalitním povrchem potěší, ale na těch horších jim budou vadit časté otřesy i rázy. O něco příjemněji by se s vozem jezdilo, pokud by na nápravách byla namontována menší kola než ty v tomto případě použité sedmnáctipalcové.

Základní technická data:

Karosérie: pětimístný pětidveřový hatchback

Motory/Spotřeba: Zážehový atmosférický čtyřválec 1,2/84koní- 5,2-5,6 litru, zážehový přeplňovaný tříválec 1,0/100-120 koní – 5,1 – 5,8 litru

Převodovka: pěti a šestistupňová manuální, sedmistupňová automatická

Vnější rozměry: 4 065/1 450/1775 mm

Rozvor: 2580 mm

Zavazadlový prostor: 262 - 1165 l

Max. rychlost 173-190 km/hod

Zrychlení 10,1-13,1 s

Ceny: od 339 990 Kč