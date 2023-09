Pro Suzuki znamená model Swace návrat do kategorii vozů kombi po dlouhých desetiletích. Zákazníci si ale nemůžou vybírat motorizaci. V recenzi popisujeme výhody i nevýhody hybridu, který stejně jako celý zbytek vozu, stvořila jiná japonská automobilka.

Suzuki Swace znamená pro značku návrat do kategorie vozů kombi | Foto: Daniel Pecák

Sdílení modelů je v automobilovém světě čím dál častější záležitostí. Dříve se to týkalo hlavně světa dodávek, nyní ale prakticky identické vozy nabízejí také značky soupeřící o zákazníky v segmentu klasických rodinných aut. Důvodem těchto kroků je jednak rozšíření nabídky pro tradiční zákazníky a současně využití technologií, které momentálně ta která značka ve svém portfoliu nemá. V současném světě jde hlavně o elektrické nebo elektrifikované pohony, které přinášejí snížení emisí CO2.

Jedním z příkladů je model Suzuki Swace. Má sice klasické logo značky na přídi a označení názvu modelu vzadu, a rovněž přední nárazník je jiný, ale jinak svým zevnějškem nikoho nenechává na pochybách, že se jedná o model stvořený konstruktéry a designéry jiné značky.

Na exteriér i interiér vozu se podívejte do naší komentované fotogalerie.

Ano, je to vlastně taková Suzuki Corolla Touring Sports. Tedy kombi. Zatímco větší japonská automobilky nabízí ještě verze sedan a hatchback, v případě Suzuki jde získat pouze model s dlouhou karosérií.

V Česku to samozřejmě nevadí, protože jsme „kombíková“ země a objem zavazadelníku dosahující bezmála šesti stovek litrů rozhodně nezavdává důvody k nespokojenosti v tomto směru.

Motorizace je u Suzuki Swace, na rozdíl od modelu Toyoty, k dispozici jediná. Tou je hybridní ústrojí tvořené zážehovou čtyřválcovou osmnáctistovkou a elektromotorem. Oba dva mají podobné výkony a dohromady poskytují 141 koňských sil. To je hodnota, kterou tato jednotka získala po modernizaci. Díky posílení o devatenáct koní se citelně zlepšila odezva na sešlápnutí plynového pedálu a projevilo se to také na oficiální hodnotě zrychlení z nuly na sto. Místo dřívějších 11,1 sekundy na to teď autu stačí 9,4 sekundy.

Auto také zásluhou tohoto technického řešení poskytuje posádce příjemnější jízdní zážitky, neboť bezestupňová převodovka nemusí motor při akceleraci tak dlouho ponechávat ve vysokých a tudíž hluk působících otáčkách.

Na týdenní test jsem získal vůz v nižší ze dvou nabízených výbav. Ta se označuje Premium a vůz s ní stojí 727 900 Kč. Pro srovnání – Toyota Corolla Touring Sports nyní díky akčnímu ceníku začíná na částce o deset tisíc Kč nižší. Ovšem Suzuki má zase v řadě ohledů lepší výbavu. Například kola z lehké slitiny, vyhřívané sedačky, startovací tlačítko nebo metalízu zdarma.

Prostor rozhodně nechybí

V zásadě tedy jde o výbavu, která k běžnému řidičskému životu postačuje. Sice třeba nejsou na voze namontovány parkovací senzory, ale na centrální obrazovku se promítají záběry ze zadní kamery.

Plusy:

+ Solidní výbava

+ Velký kufr

+ Vynikající spotřeba



Mínusy:

- Trošku nudný interiér

- Hluk při zrychlování

- Některé ovladače jsou příliš malé

Zpracování jednotlivých ovládacích prvků, potahů sedaček či obkladu palubní desky a výplní dveří je na solidní úrovni, i když zejména evropské značky na to jdou nápaditěji.

Swace poskytuje na předních i zadních sedačkách solidní prostor pro průměrně vzrostlé dospělé cestující. Ti sedí poměrně blízko povrchu pod koly. Plocha kufru je skutečně velká, i když výška samozřejmě není taková jako třeba v SUV. Potěší odkládací přihrádky po obou bočních stranách, najdeme tu i háček nebo možnost nastavení podlahy do dvou výškových úrovní. Zcela dole je dokonce ještě místo na dojezdovou rezervu.

Bohužel ale uprostřed zadního opěradla není otvor pro prostrčení lyži či jiných dlouhých věcí. Také sklápět ho lze pouze ve dvou částech.

Jízdní vlastnosti jsou takové, jaké čekáte od rodinného kombíku. Podvozek je naladěn tak akorát, abyste necítili ve svém pozadí každou sebemenší prohlubeň nebo výstupek na asfaltu, ale současně netrpěli v zatáčkách pocitem nejistoty kvůli přílišnému naklánění nebo značné nedotáčivosti.

O tom, že motor umí být po výraznějším sešlápnutí plynu hlučný, jsem se už zmiňoval. Ovšem na dálnici je v kabině docela dost slyšet kolem svištící vzduch a rovněž valivý hluk od kol by mohl být odfiltrován o něco lépe.

Zdaleka nejsilnější stránkou Suzuki Swace je ale spotřeba. Zejména ve městě není žádný problém ujet sto kilometrů za méně než čtyři litry paliva. Já jsem to v průměru zvládal se spotřebou 3,7 litru. Je to samozřejmě díky vysokému poměru Běžná jízda po silnicích prvních až třetích tříd znamená úbytek 4-5 litru benzínu z nádrže každých sto kilometrů a jen na dálnicích si auto bere více než pět litrů.

Základní technická data: