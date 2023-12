V recenzi nové verze Opelu Corsa oceňujeme, že při modernizaci se nešetřilo na výbavě ani na designu. Navíc je to stále jedno z nejlépe jezdících malých aut.

Do města je Opel Corsa skutečně dobrou volbou | Foto: Radek Pecák

Ve světě malých vozů je jen málo těch, kterých se prodalo více než Opelů Corsa. Během čtyřiceti let existence tohoto vozu si jich zákazníci převzali od dealerů již bezmála patnáct milionů kusů. V současnosti nabízená již šestá generace dospěla za polovinu svého životního cyklu a nyní je tedy k mání s omlazeným vzhledem.

Na to jak vypadá zvenčí i uvnitř se můžete podívat do naší galerie s informacemi v popiscích

Dalo se očekávat, že stejně jako další nově uváděné modely, případně ty modernizované, dostanou od designérů automobilky sjednocující příď, která se odborně označuje Opel Vizor. Vlastně jde o černý pás propojující oba přední světlomety. Na nové Astře tento prvek vypadá naprosto skvěle, ale i Corse sluší. Uvnitř je pak hlavní změnou výměna velkého pákového voliče automatické převodovky za drobný přepínač. Facelift logicky přinesl také nové prvky do výbavy. Například lze zmínit možnost indukčního dobíjení telefonu a rychlejší a chytřejší infotainment.

Na video poutající na plně elektrickou verzi stejného auta se můžete podívat zde:

Zdroj: Youtube

Z nabídky motorizací vypadl turbodiesel. Je to sice škoda, protože při minulém testu jsem s tímto vozem dokázal bez zastávky u pumpy najet více než tisícovku kilometrů, ale faktem prostě je, že éra dieselů se chýlí ke svému konci a v segmentu malých aut už opravdu nebudou k mání.

Na druhou stranu do nabídky přišla dvanáctistovka s výkonem 130 koní. Součástí mildhybridního ústrojí je ještě elektromotor s napětím 48 Voltů. Ve městech jde prý ujet s tímto agregátem až polovinu vzdálenosti čistě na elektřinu.

Jedno z posledních normálních aut, které navíc nebude stárnout: Test Opelu Astra

Já jsem však pro týdenní redakční test získal technicky jednodušší motorizaci. Šlo opět o přeplňovaný zážehový tříválec se zdvihovým objemem 1,2 litru. Řidič má díky němu k dispozici výkon sto koňských sil. Lze ho spojit jak se šestistupňovým manuálním ústrojím, tak také s osmistupňovým měničovým automatem. Právě tuto verzi, navíc ve výbavě GS, která autu ještě dodává sportovní šmrnc, jsem mohl zkoušet.

Ostudu vám neudělá

Na posledních generacích Corsy jsou podle mého názoru příjemné hlavně dvě věci. Tou první je dobrá výbava (a současně solidní poměr mezi cenou výkonem), tou druhou pak jízdní vlastnosti.

Plusy:

+Kvalitní interiér

+Zajímavý vnější vzhled

+Klasické ovládací prvky

Mínusy:

-Vyšší hrana nákladového prostoru

-Jen průměrná hodnota spotřeby

-Méně místa vzadu a v kufru

Je sice pravda, že nová Corsa ve výbavě GS a se zmíněnou motorizací, která je z hlediska výkonu prostřední v nabídce, přijde s automatem na 510 000 Kč, což rozhodně nejsou malé peníze, ale výbava už je dost dobrá. Připlácet se už nemusí za parkovací kameru, parkovací senzory vpředu i vzadu, hlídání slepého úhlu, sportovní podvozek, sportovní pedály, sportovní sedačky a dokonce i černě lakovanou střechu. Ta, zejména v kombinaci s temně červenou, což byl případ mnou testovaného exempláře, skutečně Corse přidává na atraktivitě.

Potěší i kvalitní materiály, byť třeba plast nalakovaný vysoce lesklým klavírním lakem už možná vychází z módy. Není ale moc zvykem, že se tvůrci takovýchto malých aut dnes obtěžují s vymýšlením dekoračních prvků na palubní desku nebo s vytvářením strukturovaného povrchu na velké ploše palubní desky. Většina důležitých funkcí se nadále dá nastavovat nebo ovládat klasickými tlačítky a kolečky. Třeba systém start@stop, udržování vozu v jízdním pruhu a prakticky všechny funkce klimatizační soustavy.

Proto se přední cestující v tomto autě můžou cítit skutečně příjemně. Vzadu je to z hlediska místa pro nohy a hlavu spíše jen pro děti, ale i středně velcí dospělí tu pár desítek kilometrů bez problémů přežijí.

Kufr svojí velikostí odpovídá převážně městskému využívání. Pod podlahu lze uložit rezervní kolo, za mínusy lze pokládat vysokou nakládací hranu a absenci přihrádek na bocích.

Tvůrci Opelu Crossland uměli čarovat na malém prostoru, ukázal redakční test

I když Opel již takřka kompletně převzal francouzskou techniku díky svému zapojení do koncernu Stellantis, jízdní vlastnosti nadále ladí technici v Německu. A ti opakovaně zdůrazňují, že neustoupí od svého přístupu spočívajícího v učení aut sebejistotě i ve vysokých rychlostech, kterých lze v Německu na dálnicích stále legálně dosahovat.

Například v ostrém oblouku Corsa s touto motorizací a výbavou (a tedy i zmíněným sportovním podvozkem) působila zprvu poněkud nedotáčivě. Jenže, když jsem neubral, postupně se auto do zatáčky pěkně stočilo. Chce to si na to chvilku zvykat a pro někoho bude asi trošku obtížné najít správné tempo pro průjezdy těch kterých zákrut. Také nevím, zda je to specifické pouze pro tuto verzi GS nebo jde o o rys typický i pro ostatní výbavy a motorizace.

Jelikož jsem během testu jezdil spíše svižněji než ekonomicky, spotřeba po týdnu podle palubního počítače činila sedm litrů. Určitě by ale v dlouhodobém průměru šla srazit na šest a možná pár desetinek.

Jo, a ještě jedna věta k osmistupňovému automatu. Ten opravdu potěší svým hladkým řazením, navíc ve správných okamžicích. Páčky pod volantem pro možnost manuálního řízení můžete klidně nechat odpočívat.

Základní technická data:

Karosérie: pětidveřový pětimístný hatchback

Motory/Spotřeba: Zážehový přeplňovaný tříválec 1,2/75-130 koní- 5,1 – 5,4 l/100 km

Převodovky: pětistupňová manuální, šestistupňová manuální, osmistupňová automatická

Vnější rozměry: 4061 x 1765 x 1435 mm

Rozvor: 2538 mm

Zavazadlový prostor: 309 - 1081 l

Max. rychlost : 174-208 km/hod

Zrychlení: 8,7 – 13,2 s

Ceny: od 399 990 Kč