Volkswagenu dlouho v nabídce chyběly menší modely z kategorie. Model T-Cross má v nabídce teprve pět let. Nyní přišel čas modernizace. V recenzi popisuji zkušenosti z týdenního prověřování nazdobené verze s benzinovým čtyřválcovým turbomotorem. Na to, jak je toto auto malé, je až překvapivě praktické…..

T-Cross se bude prodávat jak obyvatelům měst, tak i venkova | Foto: Deník/Radek Pecák

Modernizace se na vzhledu Volkswagenu T-Cross moc výrazně nepodepsala. Hlavním rozpoznávacím znamením mezi původní a verzí po faceliftu je absence druhého páru světlometů na přídi. Funkci mlhovek totiž u současných modelů koncernu Volkswagen začlenili do hlavních světel. Ty navíc (za příplatek) můžou mít i Matrix technologii se schopností vykrývat objekty. Vzadu pak je novinkou černý plastový pás ve spodní části nárazníku a změna orientace odrazek z horizontálního směru na vertikální.

Podrobně si exteriér i interiér testovaného vozu můžete prohlédnout v komentované fotogalerii

Uvnitř najdete jiný panel pro ovládání klimatizace, na němž klasické knoflíky nahradily dotykové plošky a také větší displej multimediálního systému. Jelikož se už nevešel do panelu palubní desky je teď poněkud předsazený. Jsou na něm i dva „čudlíky“ pro ovládání hlasitosti a volbu stanic. Klasické fyzické spínače Volkswagen zachoval třeba i pro vypínání systému Start&stop.

Parkovací brzda zůstala mechanická s pákou mezi sedačkami, nic se nezměnilo ani v oblasti zadních sedaček a zavazadlového prostoru. Jeho objem tedy lze upravovat v závislosti na pozici posuvné zadní lavice. I tehdy když se nachází v nejzazší zadní pozici, je objem kufru dostatečný pro potřeby dvou až tříčlenné rodiny. Navíc na zadní sedačky se pak usadí i nadprůměrně velcí dospělí lidé.

Praktické a účelné auto

Jsem rád, že pod podlahou zavazadelníku zůstal prostor pro rezervní kolo.

V kabině je dostatek odkládacích prostor, které jsou navíc jsou skutečně dobře využitelné, Například kapsy ve dveřích jsou nebývale široké. Novinkou je nyní možnost indukční nabíječky ve středové části palubní desky.

Tento model lze získat pouze se zážehovými motory. Základem je litrový tříválec naladěný na 95 koní, s nímž lze T-Cross nyní koupit již za 449 900 Kč. Nabídka pokračuje stejným agregátem, ovšem s o dvacet koňských sil větším výkonovým potenciálem a končí čtyřválcovou přeplňovanou patnáctistovkou disponující 150 koňskými silami.

Právě tato verze, která se vždy pojí se sedmistupňovou dvouspojkovou automatickou převodovkou, se dostala na týden do redakční garáže. Navíc s výrazným a pozornost budícím žlutým lakováním a s designovým paketem R-Line. Ten se kupříkladu projevuje i v dekoru na čalounění sedaček. Stejně jako další v historii vyráběné sportovněji laděné modely měl i tento T-Cross kostkovaný dekor. I když nejde jistě o nejdražší typ látky, designérům se, obdobně jako v případě materiálů na palubní desce, podařilo vytvořit dojem kvality.

Výkonu na rozdávání

Chválím rovněž solidní boční vedení, dostatečnou délku sedáku i opěradla a rovněž oddělenou hlavovou opěrku s poměrně velkorysým rozsahem výškového nastavení.

Plusy:

+ Prostornost

+ Design

+ Výkonný motor Mínusy:

- Vyšší cena vybavenějších verzí

- Omezená nabídka motorizací

- Dotykové ovládání na panelu klimatizace

Nejvíce však v této verzi upoutá pohonná jednotka. Jejích sto padesát koní umožňuje, pokud se vydáte na německé dálnice s neomezenou rychlostí, vyzkoušení rychlosti 200 kilometrů v hodině. Kromě toho je motor dostatečně pružný a zajistí a rychlé a bezpečné předjetí i na poměrně krátkých rovinkách s přerušovanou čárou mezi pruhy. Líbil se mi též jeho tichý a kultivovaný zvukový projev.

Převodovka DSG se časem v jednotlivých autech koncernu Volkswagen vylepšuje, ale i tak může čas od času třeba při pomalém popojíždění od semaforu k semaforu cukat. Také v klasickém módu občas příliš dlouho „přemýšlí,“ zda se odhodlá k podřazení. Zlepší se to po přepnutí do sportovního režimu, případně jí můžete napovědět pomocí pádel pro manuální řazení na volantu. To ale nejspíše využijete jen v nějakých horských serpentinách, které se rozhodnete projet více sportovním než pouze výletním tempem.

S motorem poměrně dobře spolupracuje i podvozek. Auto se v zákrutách naklání jen umírněně a odpružení zajistí díky svému nastavení i poměrně komfortní přejezd povrchu, který se ještě dá nazvat silnicí a ne tankodromem.

Se slabšími motorizacemi nebo v podobně rozměrném voze s nižším typem karosérie (tím myslím například klasický hatchback Polo, od jehož techniky je T-Cross odvozený), byste samozřejmě mohli dosáhnout nižší průměrné spotřeby. Ale i 6-7 litrů, kolik bude u většiny řidičů činit dlouhodobý průměr, není špatná hodnota.

Základní technická data:

Karosérie: pětimístné pětidveřové SUV

Motory/Spotřeba: Zážehový přeplňovaný tříválec 1,0 /95 - 115 koní- 5,6-5,7 litru, zážehový přeplňovaný čtyřválec 1,5/150 koní – 5,9 – 6,1 litru

Převodovky: pětistupňová manuální, šestistupňová manuální, sedmistupňová automatická

Vnější rozměry: 4131x 1772x1559 mm

Rozvor: 2551 mm

Zavazadlový prostor: 455/1281 l

Max. rychlost 180-200 km/hod

Zrychlení 8,5-11,5 s

Ceny: od 449 900 Kč