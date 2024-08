Golf je auto do města i na venkov.

Více než polovina těch, kteří si v Evropě kupují nové osobní auto, již volí model kategorie SUV. Přesto se Volkswagen Golf stále drží v první desítce nežádanějších modelů a je to nadále nejúspěšnější automobil ve velikostní kategorii nižší střední třída. Otestoval jsem nyní modernizované provedení osmé generace se čtyřválcem spalujícím benzín.

Už padesát let se zákazníkům nabízí rodinný hatchback s označením Volkswagen Golf. Jeho prodejní bilance se zvolna blíží k hranici čtyřiceti milionů kusů a v současnosti dealeři německé značky nabízejí osmou generaci tohoto vozu.

Letos dospěl za polovinu svého životního cyklu a to logicky znamená příchod modernizované verze. Takzvaný facelift se, jak je ostatně u tohoto vozu zvykem, neprojevil žádnými dramatickými designovými změnami.

S vizáží exteriéru i interiéru modernizovaného Volkswagenu Golf se můžete seznámit v naší komentované fotogalerii.

Právě naopak, Golf zůstává snadno rozpoznatelným modelem. Zvenčí ho od původní podoby osmého vydání poznáte jen díky zjednodušené spodní linii hlavních předních světlometů a narovnaným lamelám v dolním otvoru nárazníku. Také si samozřejmě lze všimnout jiné grafiky světel pro denní svícení.

Také letmý průřez historií modelu Golf můžete vidět v následujícím videu:

| Video: Youtube

Uvnitř se hlavně napravovaly kritizované záležitosti. Proto se uprostřed palubní desky nachází nejnovější verze infotainmentu s většími displeji a proto byly dřívější dotykové ovládací plošky na volantu nahrazeny klasickými tlačítky.

Ovládání klimatizace sice zůstalo ve žlábku pod centrální obrazovkou, alespoň je teď už podsvícené. I v noci tak budete vědět, zda tahem prstu nastavujete vyšší či nižší teplotu.

Napravovaly se staré chyby

Mnohem snazší než dříve je teď způsob zapínání či vypínání některých funkcí automobilu. Na mysli mám zejména systém start&stop nebo asistenční systémy. I Golf byl současnou legislativou donucen k pípání při překročení daného rychlostního limitu.

Nevydává sice v takovém případě tak otravný zvuk jako některé jiné konkurenční vozy, i tak však velká část řidičů raději chce před začátkem jízdy systém deaktivovat. Zde toho lze dosáhnout dvěma kliknutími.

Všechno ostatní v interiéru zůstalo vlastně tak, jak bylo. Tedy i nadále je rovněž na sedačkách ve druhé řadě dostatek prostoru pro minimálně průměrně narostlé dospělce, kteří mají dokonce k dispozici i vlastní zónu klimatizace a kufr má solidní kapacitu pro potřeby dvou až tříčlenné rodiny. Navíc je uprostřed zadního opěradla dostatečně velký otvor pro případ potřeby prostrčení delších předmětů do kabiny.

Pod podlážku by se dalo umístit rezervní kolo a nechybí možnost instalovat podlahu do dvou výškových úrovní. Povinnou výbavu lze umístit do kapes po stranách zavazadelníku.

close info Zdroj: Deník/Radek Pecák zoom_in Vzadu je třetí zóna klimatizace

Pro test jsem si tentokrát vybral Golf s karosérií hatchback a poháněný vstupní motorizací. Tou již (naštěstí) není litrový tříválec, který byl přece jen trošku nedůstojný pro takový vůz. Nahrazen byl čtyřválcovou přeplňovanou zážehovou patnáctistovkou. Ovšem nikoli v nejběžnější verzi se sto padesáti koňskými silami, ale v upravené s nižším výkonem 115 koní.

Po mechanické stránce se ovšem jedná o naprosto shodné agregáty. Výkon byl snížen pouze úpravou softwaru řídící jednotky. To by, samozřejmě za předpokladu, že uživatel vozu dopřeje žádoucí servisní péči, mohlo zaručit solidní dlouhověkost motoru.



Poměrně výhodná nabídka výbavy

Je samozřejmé, že úbytek 35 koní může být za určitých situací znát. Především v táhlých dálničních stoupáních bude nejspíše zapotřebí podřadit ze šestky na pětku a možná i čtyřku využijete, když se budete chtít zařadit z připojovacího pruhu do dálničního provozu. Častější řazení by vám vadit nemělo. Jen u málokterého jiného vozu se totiž převodové stupně mění pohybem páky tak přirozeně a lehce.

Plusy:

+ Dobré jízdní vlastnosti

+ Vyladěný multimediální systém

+ Prostor v interiéru

Mínusy:

- Ovládání klimatizace dotykem

- Vyšší nákladová hrana kufru

- Lehce horší dynamika

Pro klasický městský a příměstský provoz je ale tento vůz skvělou volbou. Agregát je tichý, do kabiny nepronikají ani vibrace, které se u tříválce nikdy nepodařilo zcela potlačit.

Golf působí lehkonoze, před ostrou zatáčkou ho i díky stále poměrně lehké přídi a dobře dimenzovaným brzdám snadno zpomalíte a nedotáčivost je téměř mizivá. Podvozek je z hlediska nastavení odpružení skvělým kompromisem mezi sportovností a pohodlím. Většinu klasických nerovností překoná s krátkým a elegantním zhoupnutím a v obloucích se nenaklání přes očekávatelnou míru.

Spotřebu se drtivé většině řidičů podaří v dlouhodobém průměru udržet pod hranicí šesti litrů. A ti hodně rozvážní budou jezdit takzvaně za pět.

Dobrou zprávou pro případné zájemce je také fakt, že tuzemské zastoupení nyní na Golfy v této motorizaci připravilo speciální edici People. V jejím rámci Golf s touto motorizací stojí 663 900 Kč, což se nezdá být úplně málo. Na druhou stranu, jde o prakticky kompletně vybavené auto, jemuž chybí snad jen vestavěná navigace. Jinak cestující v něm můžou využít třízónovou klimatizaci, vyhřívaný volant i sedačky, bezklíčkové odemykání i startování, parkovací senzory na obou koncích vozu i kameru pro couvání a spoustu dalších vymožeností.

Základní technická data:

Karosérie: pětimístný pětidveřový hatchback

Motory/Spotřeba: Zážehový přeplňovaný čtyřválec 1,5 /115-150 koní – 5,2-5,4 litru, vznětový přeplňovaný čtyřválec 2,0/150 koní –4,6-5,3 litru, plug-in hybrid 1,5/ 9,3-1,1 litru

Převodovky: šestistupňová manuální, sedmistupňová automatická

Vnější rozměry: 4286x 1789x1459 mm

Rozvor: 2620 mm

Zavazadlový prostor: 380/1237 l

Max. rychlost: 203-224km/hod

Ceny: od 637 900 Kč