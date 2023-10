Techniku nového Fordu Transit Custom a Tourneo Custom v příštím roce přebere i další oblíbená dodávka Volkswagen Transporter. Zatím jsme měl možnost zkoušet verzi s plechovou skříní i osobní provedení originálu s tradičním modrým oválem Fordu na přídi.

Nejprodávanější dodávkou v Evropě je již od poloviny minulého desetiletí Ford Transit Custom. Nyní přichází na trh další generace, která je v mnohém přelomová.

Zatím jsem ji mohl vyzkoušet na několik desítek kilometrů dlouhých testovacích trasách v okolí Mnichova, které zahrnovaly také dálniční úsek s neomezenou rychlostí.

Auto si můžete prohlédnout ve fotogalerii, ve které jsou zachycené i detaily uvnitř a možnosti využití naklápěcího věnce volantu.

První dojem je více než pozitivní. Jak osobní varianta s nejsilnějším dvoulitrovým čtyřválcovým turbodieselem (170 koňských sil) a novou automatickou převodovkou s osmi stupni, tak i plechová verze se stopadesátikoňovým vznětovým agregátem spojeným se šestistupňovým manuálem je oproti dosavadním verzím velkým posunem vpřed.

Řidiče určitě potěší to, že ovládání vozu se daleko více podobá klasickým osobákům. Dříve řidič seděl skoro jako na židli a na pedály šlapal pod sebou, nyní může mít své končetiny v daleko příjemnější poloze.

Také palubní deska a jednotlivé ovládací prvky jsou teď mnohem více podobné těm v běžných osobních automobilech. Ovladač automatické převodovky je umístěný na sloupku volantu, přístrojový štít je tvořen displejem. Pochopitelně se také podstatně vylepšila standardní výbava. Například je i ve variantě Van vždy k dispozici startovací tlačítko, parkovací kamera, parkovací senzory vpředu i vzadu, jednozónová automatická klimatizace, elektrická parkovací brzda, asistenti pro jízdu v pruzích, čtení dopravních značek nebo přepínání dálkových světel. Uprostřed palubní desky je multimediální třináctipalcový dotykový displej.

Chytrá řešení i v nákladovém prostoru

V nákladovém prostoru pak je v kratší verzi šest a v delší osm ok pro uchycení nákladu a LED osvětlení. Určitě hodně chvály ocení tvůrci vozů od uživatelů díky nově vytvořenému schůdku v podlaze nákladového prostoru u bočních posuvných dveří. Novinkou je rovněž elektrický zámek zadních dvoukřídlých dveří. Již není zapotřebí manipulovat s páčkou, aby se dala otevřít i druhá polovina. Stačí stisknout pogumovanou plošku.

Při jízdě potěší komfortně naladěný podvozek a opravdu velmi dobré odhlučnění pohonné jednotky. Přijemné jsou také hodnoty spotřeby. Na trase se sice nevyskytovaly žádné větší kopce, ale mnohokrát jsem se musel rozjíždět před křižovatkami a také stačit tempu na zmíněné dálnici bez rychlostního limitu. Zásluhu na velmi dobrých hodnotách spotřeby i jízdním vlastnostem, které se prakticky neliší od běžných rodinných aut, má také nová podvozková platforma a další technická řešení, díky nimž se v mezigeneračním porovnání podařilo uspořit hmotnost více než sto kilogramů. Také se poměrně výrazně snížil koeficient aerodynamického odporu.

U varianty Van s manuálem jsem do cíle přijel se spotřebou 7,3 litru. Jednalo se sice o verzi s kratší karosérií, ale v nákladovém prostoru bylo naloženo 400 kilogramů a vedle mě seděl kolega.

Při jízdě s osobní verzí Tourneo Custom jsem pak na stejné trase zaznamenal na palubním počítači 8,1 litru. Tentokrát jsme sice žádný náklad nevezli, ale jeli ve tříčlenném obsazení. Řazení tentokrát obstarával osmistupňový automat.

Cestující sedící vzadu si můžou nově vychutnávat i pohled na noční oblohu. To díky skutečně gigantickému panoramatickému střešnímu oknu. I vzadu můžou být vyhřívané sedačky, je zde samostatná třetí zóny klimatizace, dostatek odkládacích prostor i konektory USB pro dobíjení telefonů a tabletů.

Na důkladné prozkoumání nového středního Transitu budu mít čas až při klasickém redakčním týdenním testu. Přesto jsem si ale stihl všimnout některých drobností, které nebudou každému vyhovovat. Třeba otáčkoměr je na digitálním přístrojovém štítu znázorněn jen poměrně malým sloupečkem, který se zvyšuje a snižuje podle počtu otáček. Ideální také není to, že v případě volby dvoumístné lavice vpravo od řidiče není možné upravovat sklon opěradla. Jak jsem zjistil, je to kvůli ve stropě umístěnému airbagu. Pro jeho správnou účinnost je nezbytné, aby cestující od něho seděli v náležité vzdálenosti. Určitě nějaké to nespokojené brblání prodejci vyslechnou kvůli ovládání klimatizace pouze na centrálním dotykovém displeji.

Stolek z volantu bude hit

V autech, které byly určené pro testovací jízdy, byl sice ještě klasický volant. Od příštího roku ale budou moci zájemci získat unikátní volantostolek. Jeho funkce jsem si mohl vyzkoušet v jednom voze určeném pro statické prozkoumání.

Má naprosto stejné funkce jako klasický volant, ale odlišností je možnost naklápění samotného věnce volantu. Stačí zespodu stisknout speciální tlačítko (funguje to pochopitelně pouze tehdy, když auto stojí) a pak lze věnec naklápět. Současně lze vyklopit na nejspodnější části držák, do kterého se pak zasune například tablet nebo notebook. V takovém případě stačí částečné naklopení volantu. Pokud ale hodláte na volantu například poobědvat, pak si volant naklopíte do roviny. Přes věnec se ještě nasune krycí deska.

Tento prvek se bude dodávat až příští rok. To už také nabídku obohatí plně elektrická verze. Pod její podlahou je zabudována vysokonapěťová trakční baterie s kapacitou 64 kWh, která zajišťuje dojezd v režimu WLTP 337 kilometrů.

Dále lze zvolit také plug-in hybridní pohon s pochopitelně menší externě dobíjitelnou baterií. V jeho případě pak čistě elektrický dojezd dosahuje 56 kilometrů. Oba tyto pohony umožňují také napájet externí elektrické spotřebiče až 2,3 kW.

Zatím ale logicky největší část zájemců o Transit Custom Van i Tourneo Custom bude volit některou z verzí dvoulitrového přeplňovaného vznětového čtyřválce. Na výběr jsou výkonové varianty, 110, 136, 150 i 170 koňských sil.

Kromě klasického pohonu předních kol půjde zvolit u motorů se 136 a 170 koňmi také pohon všech kol. Pro rekreační využití bude k dispozici varianta Nugget vytvořená ve spolupráci s renomovanou firmou Westfalia.

Ford objednaná auta začne z tureckého výrobního závodu dodávat na konci letošního roku. Nejlevnější verze plechové dodávky Custom Van přijde bez DPH na 848 000 Kč. Za prodlouženou variantu se připlácí 15 000 Kč.

Tourneo Custom, tedy verze s osmi až devíti sedačkami (vpředu lze mít buď tři nebo je dvě místa) se dá pořídit bez DPH od 1053 000 Kč. Tato osobní varianta má pak také logicky také bohatší základní výbavu. Lépe vypadá už chromovanými prvky pokrytá maska chladiče, vůz jezdí na kolech z lehké slitiny a oba nárazníky jsou lakované v barvě karosérie. Ke vstupu do interiéru není zapotřebí sahat na klíček.