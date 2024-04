Volkswagen Passat je v automobilovém světě stále velký pojem. Nyní na trh přichází jeho zřejmě již poslední generace, která vznikala souběžně s novou generací Škody Superb. Díky tomu je teď i v tomto německém voze na zadních sedačkách obrovský prostor a v kufru je spousta vychytávek. Také ale auto jezdí trošku jinak než dříve.

Prohlédněte si nový Volkswagen Passat v našem videu. | Video: Deník/Daniel Pecák

Běžně nemám speciální designové pakety, které z běžného rodinného, případně služebního vozu dělají rádoby sporťák příliš v oblibě, ale u Volkswagenu Passat musím udělat výjimku. Ve verzi R Line, kterou dostal testovaný bílý exemplář s motorizací typickou pro auta obchodních zástupců té které společnosti, vypadal moc dobře.

Zvláště s aerodynamicky tvarovanými černými koly a černě lakovanými kryty vnějších zpětných zrcátek. Záď pak v této variantě ozvláštňují dvě červené linky táhnoucí se vodorovně. Zřejmě asi nemusím připomínat, že se jednalo o auto s karosérií kombi. Sedan se totiž již nabízet nebude. Ceník v současnosti nabízených verzí najdete zde.

Na to, jak konkrétní testovaný exemplář vypadal a na to, co se na něm bude líbit, se můžete podívat do naší komentované fotogalerie:

1/37 Zdroj: Deník/Radek Pecák Příď působí sebevědomě 2/37 Zdroj: Deník/Radek Pecák Auto je opravdu velké -k pěti metrům chybí jen kousek 3/37 Zdroj: Deník/Radek Pecák Zadní partii osvěžují dva červené pruhy 4/37 Zdroj: Deník/Radek Pecák Pod víkem je obrovský kufr 5/37 Zdroj: Deník/Radek Pecák Interiér je moderní a kvalitní 6/37 Zdroj: Deník/Radek Pecák Palubní deska má horizontální členění 7/37 Zdroj: Deník/Radek Pecák Sedačky jsou v této verzi bez samostatné opěrky 8/37 Zdroj: Deník/Radek Pecák Vzadu je nadbytek místa 9/37 Zdroj: Deník/Radek Pecák V kufru se dají věci dobře uspořádat 10/37 Zdroj: Deník/Radek Pecák Zvětšovat ho lze až na rozměry postele 11/37 Zdroj: Deník/Radek Pecák Háčků a dalších chytrých prvků je spousta 12/37 Zdroj: Deník/Radek Pecák Pod podlahu se vejde rezerva 13/37 Zdroj: Deník/Radek Pecák Po stranách jsou odkládací kapsy 14/37 Zdroj: Deník/Radek Pecák a návod k použití 15/37 Zdroj: Deník/Radek Pecák otevře se vám video v telefonu 16/37 Zdroj: Deník/Radek Pecák Podlahu lze zachytit háčkem 17/37 Zdroj: Deník/Radek Pecák Soukromí zajistí roletky 18/37 Zdroj: Deník/Radek Pecák Tepelnou pohodu samostatná zóna klimatizace pro zadní sedačky 19/37 Zdroj: Deník/Radek Pecák Sem je možné opřít telefon či tablet 20/37 Zdroj: Deník/Radek Pecák Otvor do kufru je velký 21/37 Zdroj: Deník/Radek Pecák Na volant se vrátila fyzická tlačítka 22/37 Zdroj: Deník/Radek Pecák Digitální přístrojový štít je dobře čitelný 23/37 Zdroj: Deník/Radek Pecák Sdružená páčka stěračů a blinkrů 24/37 Zdroj: Deník/Radek Pecák Převodovka se ovládá otáčením páčky 25/37 Zdroj: Deník/Radek Pecák Zde je startovací tlačítko 26/37 Zdroj: Deník/Radek Pecák I na palubní desce je barevné prošití 27/37 Zdroj: Deník/Radek Pecák Centrální displej je skutečně velký 28/37 Zdroj: Deník/Radek Pecák Pod ním se nachází lišta na nastavení teploty 29/37 Zdroj: Deník/Radek Pecák Kapsy ve dveřích pojmou hodně 30/37 Zdroj: Deník/Radek Pecák Sportovní pedály měly protiskluzovou vrstvu 31/37 Zdroj: Deník/Radek Pecák Motor je výborně odhlučněný a sladěný s převodovkou 32/37 Zdroj: Deník/Radek Pecák Střešní okno lze zčásti otevřít 33/37 Zdroj: Deník/Radek Pecák Linka mezi světly svítí 34/37 Zdroj: Deník/Radek Pecák Aerodynamické kryty kol 35/37 Zdroj: Deník/Radek Pecák V logu je jak radar, tak i kamera 36/37 Zdroj: Deník/Radek Pecák Dramatický výlisek ve spodní části nárazníku 37/37 Zdroj: Deník/Radek Pecák Volkswagen Passat se opět vylepšil. Škoda, že bude poslední

Vychytávky interiéru v novém Passatu

V interiéru pak na první pohled zaujaly velmi sportovně tvarované sedačky s integrovanou opěrkou hlavy a károvaným textilním vzorem. Ten evokuje modely GTI největší evropské automobilky.

Jejich výrazné bočnice ale nic neubírají na pohodlí. Dokonce si v nich můžete dopřát i spoustu druhů poměrně intenzivní masáže zad.

Velmi kvalitně působila palubní deska. Ta má směrem do vozu prakticky kolmý sklon. Zajímavý je skleněný dekor před spolujezdcem. Momentálně pouze svítí v rámci ambientního osvětlení, ale mám takový dojem, že jednou by právě zde mohl být zabudovaný další displej ovládaný spolujezdcem.

Nová Škoda Superb versus VW Passat. Prozkoumejte nejdůležitější shody a rozdíly

Obří centrální displej je totiž natočený směrem k řidiči. Ten tak na něj může lépe dosáhnout, což je dobře, protože jeho prostřednictvím se ve voze nastavuje téměř vše. Má skvělé rozlišení a vynikající reakce.

Asistentka Ida vše zařídí

Pokud se ho nechcete dotýkat prsty, tak nemusíte. Stačí zadat pokyn hlasové asistentce Idě a ta zadá cíl do navigace, upraví nastavení požadované teploty, změní barvu ambientního osvětlení, zapne oblíbenou rozhlasovou stanici, vytočí požadovaný telefonní kontakt a podobně. Vlastně se na něj vůbec nemusíte dívat, protože i navigační údaje se můžou promítat na čelní sklo prostřednictvím plnohodnotného head-up displeje.



Blinkry a stěrače na jedné páčce

Středová konzole je prakticky celá využita jako odkládací prostor. Ten zmenšují právě sem umístěné startovací tlačítko a spínač parkovací brzdy.

Ovládání převodovky (vždy je automatická) se dostalo na sloupek volantu, což souběžně znamenalo přemístění ovladačů stěračů na klasickou páčku blinkrů. Občas se mi ale stalo, že jsem s úmyslem dát znamení o změně směru jízdy zavadil i spínač stěračů a tedy jsem souběžně nechtíc blikal i stíral. Chce to cvik…

Passat je teď blízkým příbuzným Superbu. Jak se technika VW projevuje v praxi

Na druhou stranu jsem ocenil, že se tvůrci volantu vrátili k použití skutečných fyzických tlačítek na jeho ramenech. Ty dotykové bývaly spíše pro zlost.

Nepochybně díky sdílení konstrukce vozu se Superbem, který v tomto ohledu již léta vyniká, dostal i Passat na zadních sedačkách obrovský prostor pro kolena. Dát si tak zde nohu přes nohu není fakt problém. A to i v případě, že vpředu nesedí také žádný prcek.

Objem kufru je ohromující

A kufr – to už je námět na oslavnou ódu. Lidem, kteří dosud jezdili jen ve Volkswagenech, případně autech jiných značek a neměli co do činění se zavazadelníky vymyšlenými lidmi z Mladé Boleslavi, doporučuji stáhnout si speciální návodné video na využití jednotlivých vychytávek. Stačí namířit objektiv fotoaparátu chytrého telefonu na QR kód vytištěný na boku kufru a poučit se. Asi už je zbytečné dodávat, že objemu kufru je skutečně ohromující a i pod spodní úrovní podlahy se může nalézat plnohodnotné rezervní kolo.

V kufru se dají věci dobře uspořádat.Zdroj: Deník/Radek Pecák

Spotřeba Passatu potěší

Nový Passat jezdí jinak než ten z předešlé generace. Jednak je to důsledek zvětšení rozměrů a jednak i naladěním podvozku. Testovaný kus měl klasické ocelové pružiny s běžnými tlumiči. Nebylo tedy možné měnit jejich charakteristiku.

Plusy:

+ Obrovský vnitřní prostor

+ Kultivovaný a úsporný motor

+ Skvěle využitelný kufr

Mínusy:

- Absence fyzických ovladačů důležitých funkcí

- Horší výhled šikmo vpřed

- Řešení ovládání stěračů

V některých situacích, například při rychlém průjezdu zatáčkou, se kterou mám téměř každodenní zkušenosti, se vůz nakláněl o malinko více, než bych si představoval. Na druhou stranu, tlumení nerovností je téměř příkladné a uklidnění karosérie po setkání se s výtlukem nebo zpomalovacím retardérem také nastalo velmi rychle.

Pod kapotou vozu se nacházel osvědčený dvoulitrový turbodiesel. Ten byl naladěný na výkon 150 koní (později budou možné i jiné výkonové varianty). Vždy se pojí se sedmistupňovou automatickou převodovkou DSG. Jak samotný agregát, tak i spolupráce s převodovým ústrojím působily velmi kultivovaně.

Navíc auto potěší velmi příznivou spotřebou. V dlouhodobém průměru se budete pohybovat v hodnotách spotřeby mezi pěti a šesti litry. I dálniční jízda v Německu, kde jsem v noci za mírného provozu téměř neustále jel tempem 160 kilometrů v hodině, znamenala průměr na sto kilometrů pouze 6,3 litru.

