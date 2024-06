I když je jasné, že svět spěje k ekologickým a tedy i elektrickým autům, přesto jsou v určitých oblastech a situacích třeba i automobily, pro které je zatím takový pohon nemyslitelný. Třeba v kategorii vozů schopných práce v drsných přírodních podmínkách. Poměrně novou nabídkou v tomto segmentu je teď i u nás Ford Bronco.

Ford Bronco pod drobnohledem. | Video: Deník/Daniel Pecák

Trend amerikanizace v evropských autosalonech Fordu sílí. Je v nich totiž k dostání čím dál více modelů, které se do Evropy dříve oficiálně nedovážely, protože svým zaměřením nejsou úplně nejvhodnější pro zdejší často klikaté silnice a zejména historická města s úzkými uličkami.

Jenže, americká auta jsou také o stylu a o něj jde mnohým především. A tak si kromě sportovních kupé a kabrioletů Mustang můžeme rovněž u nás koupit také pravověrný offroad Bronco.

Na to, jak takové Ford Bronco vypadá, a jak moc dbá na styl, se můžete podívat do naší komentované fotogalerie.

Tohle jméno se poprvé objevilo na voze značky s modrým oválem v šedesátých letech a na počátku tohoto desetiletí se vrátilo v nové generaci. A dokonce hned v několika verzích. Jak verze Sport, což je vlastně klasické kompaktní SUV s poněkud drsnější vizáží, tak i krátké dvoudveřové provedení klasického Bronca, které se ovšem do České republiky oficiálně nedováží.

A tak si zákazník může vybírat pouze z dvou variant pětidveřového vozu. Jednak Outer Banks, což je o něco méně terénní varianta. A pak Badlands, která je určena do opravdu mimořádně náročných podmínek. Právě tu jsem měl možnost zkoušet během redakčního týdenního testu.

Komentovaný videotest v českých podmínkách můžete vidět zde:

Zdroj: Youtube

Na světě je čím dál větší množství aut, u kterých si nemůžete vybírat motorizaci. Stejné je to i v případě evropské verze Bronca. Buď můžete mít zážehový šestiválec s výkonem 335 koní nebo nic.

V tomto případě je ale třeba férově říct, že vlastně nic jiného bych ani nechtěl. Už jen pohled na tabulku výkonových parametrů je působivý. Věřte nebo ne, ale toto auto postavené na skutečně masivním žebřinovém rámu, který se opravdu hodně podílí na výsledné hmotnosti přes 2,4 tuny, umí zrychlit z nuly na sto během 7,2 sekundy. Navíc motor působí velmi pružně a agilně během většiny situací, do nichž se můžete dostat na silnici a vlastně i v terénu.

Ford Bronco má mohutné sedačky.Zdroj: Deník/Radek Pecák

V tomto fordu toho moc neodvezete

Jenže tato hmotnost má i druhou stranu mince. Jednak spotřebu, která je papírově 14,1 litru a v reálném silničním světě zhruba 16 litrů, a jednak využitelnost z hlediska převážení nákladu. Oficiálně je totiž maximální přípustná hmotnost 2800 kilogramů, což znamená, že když pojedou na výlet do přírody čtyři devadesátikiloví chlapáci, pak už si oficiálně nemůžou na palubu vzít s sebou nic než lehké péřové spacáky a maximálně tak čtyři až pět piv na osobu.

Je ale samozřejmě možné zapřáhnout přívěs, který může mít i s nákladem hmotnost rovné tuny. Paradoxní přitom je, že samotný zavazadlový prostor není vůbec malý.

Pojďme ale do interiéru. Ten je, stejně jako vnějšek, do značné míry inspirován původním Broncem. Nějaké ovládání klimatizace pomocí posunování prstu na displeji tu rozhodně nehledejte. Ostatně, během poskakování v terénu by něco takového nedokázal snad ani Chuck Norris. Takže běžné funkce auta si nastavujete, zapínáte a vypínáte klasickými ovladači. Ty jsou navíc dostatečně velké a utěsněné proti pronikání vlhkosti a prachu.

To je opravdu žádoucí, protože výrobce nabízí jednoduchou možnosti udělat vůz nebývale vzdušným. To díky poměrně snadné a rychlé demontáží panelů střechy a dokonce i dveří. Udělat to ale můžete pouze v uzavřeném soukromém areálu. Na silnici takto „nalehko“ vjet nemůžete.

Fordy Bronco v Ocala National Forest:

Retardéry ani nezaznamenáte

Nejvíce nadšený jsem byl při testovacích jízdách z toho, že na rozbité silnici nemusíte s Broncem mezi hlubokými výtluky kličkovat jako na slalomové dráze, což obvykle dělávám i s běžnými SUV. Tady prostě necháte kola v rovině a podvozek si s něčím takovým snadno poradí. Stejně tak rozhodně nedoporučuji zpomalovat před nejrůznějšími typy retardérů v obcích. Jen byste si zbytečně zkracovali životnost brzdových destiček a kotoučů.

Plusy:

+Originální vzhled

+Schopnosti v interiéru

+Výkonný motor Mínusy:

- Vysoká spotřeba

- Nesnadný přístup do zavazadelníku

- Horší odhlučnění

Do opravdu složitého terénu jsem se tentokrát s Broncem nepouštěl. Jen jsem si několikrát ověřil, jak velký terénní hrb lze na měkké louce překonat, aniž by si auto takzvaně sedlo na břicho.

Skutečně těžký terén jsem si s tímto autem totiž vyzkoušel již dříve na bývalém tankodromu. Tam jsem mimo jiné ocenil také schopnost vozu díky systému pro přibrzďování vnitřních kol stočit se bez nutnosti couvání a opětovného najíždění i do skutečně ostrých zatáček a odbočení. Vlastně jediným limitem, třeba v mazlavém blátě, jsou pak pneumatiky.

Podle toho, kde se v danou chvílí pohybujete, můžete zapnout automatickou čtyřkolku, případně režimy 4H pro rychlou terénní jízdu, nebo 4L pro pohyb s redukcí.

Badlands má navíc sériově uzávěrky předního a zadního diferenciálu, rozpojitelnou přední stabilizační tyč, důkladnou plechovou ochranu důležitých dílů na podvozku, velké terénní pneumatiky a rovněž zvětšenou světlou výšku. Ta dosahuje 261 milimetrů. Projet auto umí vodou hlubokou osmdesát centimetrů.

Bronco má samozřejmě i řadu nectností. Například na dálnici je vinou plastové a málo izolované střeše v interiéru dosti hlučno. Určitě leckomu bude vadit také to, že do zavazadlového prostoru je kvůli plechové části pátých dveří otevírajících se směrem od pravého chodníku obtížný přístup. Jistým nouzovým řešením ale je házení předmětů dovnitř skrze otevíratelné zadní okno. To se vyklápí směrem nahoru. A o spotřebě už řeč byla a také cenovka není úplně lidová.

Přes to všechno je Bronco auto, na které si dobrodružné povahy rády našetří a pak s ním podniknou opravdu nezapomenutelné jízdy.

Základní technická data

Karosérie: pětimístné pětidveřové SUV

Motory/Spotřeba: zážehový přeplňovaný šestiválec 2,7/ 335 koní – 13,6-14,1 litru,

Převodovka: automatická desetistupňová

Vnější rozměry: 4800 x 1937 x 1962 mm

Rozvor: 2950 mm

Max. rychlost: 171 km/hod

Zrychlení 6,7-7,2 s

Ceny: od 1 759 900 Kč