Na poli rodinných SUV jezdících na naftu je naštěstí ještě pořád slušný výběr. Jinými slovy – stále jsou tu auta, která zvládnout víkendové výlety se sportovním vybavením, letní dovolenou s nájezdem přes tisíc kilometrů za den, ale i každodenní dojíždění do práce, a to všechno za pár litrů nafty na sto. Peugeot 5008 je jedním z nich. Je velký, stylový, praktický, a i když se i jeho cena přece jenom zvýšila, oproti konkurenci je pořád o něco střídmější.

Peugeot 5008 1.5 BlueHDI | Foto: Dominik Valášek

Už delší dobu říkám, že mezi rodinnými auty mají nejpříznivější poměr užitné hodnoty vůči ceně malé osobní verze dodávek. Třeba nedávno testovaný Opel Combo Combi je toho zářným příkladem. Jedná se o auto s praktičností malé dodávky, ohromnou spoustou místa a navíc velmi slušnou cenou. Jenže má to jeden háček. Auto zkrátka vychází z užitkového modelu a je to na něm znát. Pokud chcete trávit s rodinnou v autě větší množství času při svých cestách, je určitá útulnost, která umí vyvolat dojem „tepla domova“ víc než žádoucí. A osobní verze dodávek, ať jsou jakkoliv víc osobáky než dodávkami, tohle málokdy svedou.

Interiér hezký i praktický

Oproti tomu třeba Peugeot 5008 přesně to „teplo domova“ umí. Pod vnější slupkou, která je sice elegantní, ale v hranatých tvarech nechává předzvěst praktického auta, se uvnitř ukrývá interiér, který je samozřejmě dostatečně prostorný, zároveň ale tak akorát domácký, aby se v něm i dlouhé cesty trávily příjemně. Je tu spousta sympaticky marnivých detailů, ať je to náladové ambientní osvětlení, velká panoramatická střecha nebo třeba palubní deska a výplně dveří, na kterých jsou místo klasických dekorů semišové textilní potahy. Je samozřejmě velká otázka, jak budou tyto potahy vypadat, když se do nich na zadních sedadlech pustí malé děti. Zkrátka nezbývá než je udržovat v čistotě.

A ty praktické prvky? V první řadě je tu opravdu velký zavazadelník. Pokud zvolíte sedmimístnou verzi, dostanete pořád 702 litrů objemu. Pětimístné varianty, u nichž nezabírají sedadla třetí řady prostor pod podlážkou, mají dokonce 780 litrů. Když pak sklopíte i druhou řadu sedadel, dostanete dva krychlové metry místa a ložný prostor, v němž se dá i přespat.

Rodina a komfort na prvním místě: Volvo představuje MPV EM90

Nezávisle oddělená sedadla druhé řady jsou sklopná, posuvná, celkem komfortně se na nich svezou tři dospělí, a potěší i drobnosti jako integrovaná stínítka v oknech nebo sklopné stolky na zádech předních sedadel. To nejkomfortnější sezení je nicméně vpředu, na příjemných polokožených sedadlech s důrazným, ale neobtěžujícím bočním vedením, a s výsuvnou stehenní opěrkou. Takhle vypadají sedadla, v nichž rádi strávíte desetihodinovou cestu na dovolenou a v cíli vyskočíte z auta neunaveni.

Velké auto s malým volantem

Plusy:

+ útulný interiér

+ spotřeba

+ praktičnost

+ sedadla Mínusy:

- výkon

- tužší podvozek ve městě

- pomalejší převodovka

Zároveň se vepředu nachází jeden celkem kontroverzní prvek, který doprovází všechny modely Peugeotu už nějaký ten pátek. Řeč je samozřejmě o ergonomickém konceptu iCockpit, jehož doménou je maličký volant, přes který se kouká na budíky umístěné vysoko na palubní desce. I když budíky už samozřejmě nejsou budíky, ale digitální displej s několika módy zobrazení. Na milovaný i nenáviděný iCockpit se dá celkem bez potíží zvyknout a třeba já jsem si při 184 centimetrech výšky volantem nezakrýval ani kousek displeje přístrojovky – což je často vytýkaný neduh tohoto řešení. Velmi ale záleží na postavě, nastavení sedadla a volantu, i na preferencích. Osobně s iCockpitem v 5008 problém nemám, pořád ale nejsem fanda volantu, který je zaprvé prostě příliš malý, zadruhé není pravidelně kulatý, ale je zploštělý dole i nahoře. Což působí nepřirozeně třeba při parkování nebo otáčení, když potřebujete „ručkovat“.

Chvíli zvyku vyžaduje i systém infotainmentu s dotykovým displejem. Ten je v Peugeotech i dalších značkách už delší dobu, a přestože je průběžně aktualizován, zub času už se do značné míry podepisuje na tom, jak zobrazuje obsah, ale hlavně na rychlosti reakcí, která není nejvyšší. Ve výsledku jej tak bude mnoho lidí používat výhradně v režimu konektivity s mobilními telefony skrze Apple Carplay nebo Android Auto. Byť zastaralost se projeví i zde, protože tato rozhraní neumí infotainment bezdrátově.

Naproti tomu třeba tlačítka jeho ovládání, umístěná pod ním v podobě hliníkových „klapek“, vypadají prostě skvěle. Dobře působí i středový tunel, na němž byl klasický volič automatické převodovky nahrazen velkým „spínačem“. Jen jeho čištění bude na dlouhé lokte a zánovní testovací vůz už byl zralý na trochu chemie a detailingový štětec.

Poklidně a za pár

Co se jízdy týče, po stránce podvozku trpí Peugeot 5008 celkem typickým neduhem velkých SUV, postavených na běžném pasivním podvozku. První kilometry po městě vyvolají dojem, že by mohl být podvozek naladěn klidně i měkčeji, protože nerovnosti jsou znát, a to zejména od jednoduché zadní nápravy. Na druhou stranu nelze říci, že by byl vůz nepohodlný, a hlavně první výlet mimo město a svižněji projetý dálniční sjezd dají najevo, že měkčí nastavení by nesvědčilo jízdním vlastnostem. Vysoká karoserie se už tak v zatáčkách citelně naklání, a to jsou tlumiče poměrně tuhé. Jinak je ale řízení a ovladatelnost bez větších výtek a fakt, že má auto tendence v zatáčkách trochu „vlát“ nijak zásadně nevadí u auta, které je z principu naladěné na klidnou jízdu.

Správná velikost, technika i kvalitní jízda: Test nové rodinné Hondy ZR-V

Klidné jízdě je jednoznačně nakloněn i pohonný řetěz, tvořený turbodieselovým čtyřválcem 1.5 BlueHDI a osmistupňovou automatickou převodovkou, pohánějící přední kola. Motor má střídmých 130 koní výkonu a 300 Nm točivého momentu, což na 1 611 kilogramů vážící SUV není nijak převratná porce. Taky že zrychlení z nuly na sto probíhá za relativně dlouhých 11,8 sekundy a dojem, že se nejedná o žádného „dravce“, umocní i celkem letargická převodovka. Ta sice každé přeřazení provádí mimořádně něžně, ale když potřebujete zrychlit a přišlápnete plyn, nejprve se dlouze zamyslí, než se dá do práce. Kdo ovšem nemá s ležérní dynamikou problém, bude úplně spokojen, a to zejména při pohledu na hodnoty průměrné spotřeby. I s těžkou nohou jsem jezdil celý týden s průměrem 6,1 litru, který není daleko od tabulkové hodnoty 5.6 litru. Věřím, že na nějakých 5,8 bych se dostal dlouhodobě celkem bez problému.

Peugeot 5008 v kombinaci s naftovým čtyřválcem zapůsobil jako velmi příjemné auto pro rodinu. Neoslní sice řidiče toužící po výkonu a někdo může být lehce zklamán komfortem podvozku, ale jezdí za velmi příznivou spotřebu a hlavně nabízí veškerou praktičnost, kterou si i velká rodina může přát. Sedmimístné provedení odveze mnoho lidí i nákladu v útulném komfortu, a o to přece u rodinného SUV primárně jde.

Jak už bylo naznačeno v úvodu, cena vozu není nízká, ale z dnešního pohledu není ani přemrštěná. 5008 v základní výbavě Active Pack startuje aktuálně na částce 720 900 korun, za kterou dostanete základní benzínový tříválec PureTech o výkonu 130 koní s manuální převodovkou. Chcete-li naftový motor, připravte si za základní výbavu 810 000. Testovaná nejvyšší výbava GT potom vyjde s dieselem na 935 550 korun.

Základní technická data