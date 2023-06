Korejská značka SsangYong se dříve zapisovala do paměti veřejnosti nejvíce poněkud zvláštním designem svých vozů. Nyní ale již tvary jejích aut působí ladně a mimo solidní techniky lákají motoristy i příznivé cenovky.

Pick-up SsangYong Musso poslouží v mnoha situacích | Foto: Radek Pecák

Kategorie vozů pick-up není v našich končinách rozhodně tou nejoblíbenější. Letos se v tomto malém „rybníčku“ dějí poměrně velké věci. Na trh totiž přicházejí nové generace dvou poměrně velkých hráčů, kterými jsou Volkswagen Amarok a především Ford Ranger. O pozici, kterou uvolnil již v Evropě nenabízený model Mitsubishi L200 se chtějí poprat také poměrně nový hráč. Tím je SssangYong Musso Grand.

Od loňska se u nás prodává s modernizovaným vzhledem, letos se zase dostal pod kapotu nový motor.

Na to, jak vypadá, se můžete podívat do naší komentované fotogalerie.

Tím je čtyřválcový turbodiesel se zdvihovým objemem 2,2 litru, který poskytuje velmi solidní výkon 202 koňských sil. Je to jediná nabízená motorizace. Přitom se cena stále drží na (v porovnání s konkurencí) na velmi přijatelné úrovni.

Na videotest tohoto typu vozu se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

SssangYong si je vědom toho, že ne všichni kupující aut s korbou za kabinou si je pořizují proto, aby na nich vozili palety s cihlami, případně těžké klády, ale mají je zejména jako prostředek pro aktivní trávení volného času.

Tudíž nepotřebují nějak velkou nosnost, naopak ocení, když se auto dokáže svižně a pohodlně pohybovat rovněž po zpevněných cestách. Proto je kromě spíše pracovní verze Style, která má u zadní nápravy listové pero a díky němu odveze tunu, v nabídce také varianta Premium s pětiprvkovým zavěšením zadních kol. V tom případě ale můžete naložit o dvě stě kilogramů méně.

V terénu se baví a dlouhé cesty už nejsou problém: První svezení s Fordem Ranger

Právě tuto verzi jsem měl možnost podrobit týdennímu redakčnímu testu.

Design vozu odpovídá většinovému vkusu zájemcům o pick-upy. Velká maska chladiče s vodorovnými mohutnými žebry, výrazná vertikálně orientovaná světla pro denní svícení dohromady světu zvěstují robustnost i solidnost.

Hodně místa pro lidi i pro náklad

Na bočním profilu nebo na zádi již není v případě pick-upů moc co vymýšlet. Líbí se mi ale to, že to designéři nepřehnali s oplastováním na spodním obvodu vozu.

Styl palubní desky potěší staromilce. Prakticky na všechny funkce jsou tu k dispozici fyzické ovladače. Platí to třeba také o spínačích vyhřívání a ventilování sedaček.

Výbava může být skutečně bohatá a vlastně nijak nezaostává za tou, na kterou jsou zvyklí uživatelé manažerských limuzín. Líbilo se mi také precizní zpracování materiálů na palubní desce a chytré detaily. Například držáček mobilního telefonu na středovém tunelu.

V předních mohutných sedačkách se sedí pohodlně, i když podpora stehen by mohla být větší. Vzadu se dá také cestovat pohodlně, i když jste člověk většího vzrůstu. Před koleny i nad hlavou budou mít solidní rezervu také lidé s výškou přes sto osmdesát centimetrů.

Designem už nevyčnívá, výbavou ano! Test SUV SsangYong Tivoli

Rozměry korby jsou na poměry těchto „evropských“ pick-upů nadprůměrné. Šířka je 157 a délka 161 milimetrů. K upevnění nákladů lze použít kovová oka, před poškrábáním ji chránila plastová vložka. S těžkým víkem korby se obtížněji manipuluje, nejsou totiž k dispozici plynové vzpěry.

Plusy:

+ prostor v interiéru

+ bohatá výbava dobré zpracování

+ solidní cena



Mínusy:

- absence plynových vzpěr víka korby

- pomaleji reagující převodovka

- menší nabídka příslušenství

Pohonná jednotka má slušný výkonový potenciál. Sice jsem po celou dobu testu jezdil pouze s prázdnou korbou, ale umím si představit, že ani s naloženými několika metrickými centy bych nebyl brzdou provozu.

Na silnicích jsem samozřejmě jezdil se zapnutým pohonem pouze zadní nápravy. Po sjetí na nezpevněnou cestu nebo v třeba v zimě na sněhu lze až do tempa 70 kilometrů v hodině přiřadit také pohon předních kol. Pokud byste potřebovali redukci, tak je nejprve nutné zastavit, zařadit neutrál a pak teprve pootočit kolečkem na středovém tunelu do příslušné polohy.

Na silnici jízdní vlastnosti této verze (bohužel nemám srovnání s variantou s listovými pery) příjemně překvapily. I na nerovném povrchu zadní kola neodskakovala od asfaltu, v zatáčkách se vůz přespříliš nenaklání.

Nejlépe se auto cítí při poklidné jízdě, čemuž odpovídá také chování šestistupňové převodovky. Ta převodové stupně mění možná v až moc rozvážném tempu. Takové naladění jejího softwaru je ale samozřejmě důsledkem snahy výrobce o příznivou spotřebu.

Ta se v průměru během našeho prověřování držela kolem devítilitrové hranice, což rozhodně není nepříjemně vysoké číslo.

Základní technická data: