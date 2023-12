Líbivě tvarovaná karosérie modelu Arkana nabízí překvapivě dost prostoru pro lidi i jejich zavazadla. Potěší klasický způsob ovládání funkcí i spoření paliva ve městě. Jízdní projev ale ovlivňuje netradičně velká světlá výška.

Arkana může posloužit jako jediné auto do rodiny | Foto: Radek Pecák

Byly doby, kdy se Renaultu v segmentu sportovně-užitkových vozů příliš nedařilo. Nyní už je tomu jinak. Jedním z důvodů je jejich poměrně široká nabídka. Dokonce si zákazníci můžou volit také karosérii typu SUV-kupé, což je u značek vyrábějících auta pro široké masy poměrně nevídaná záležitost. Tímto modelem je Arkana, která nyní dospěla k prostředku svého životního cyklu. A tudíž nastal čas k modernizaci.

Ta se však u tohoto modelu obešla bez velkých zásahů. Designéři se zřejmě rozhodli nezasahovat do stylu, který dobře funguje. A tak modernizované provedení Arkany poznáte vlastně jen podle nového loga a výplně masky chladiče.

Na to, jak teď auto vypadá zvenčí i zevnitř, se podívejte do komentované fotogaleri u článku

Více změn už poznají ti, kteří se rozhodnou pro nejdražší výbavový stupeň, který současně vozu dodává nejsportovnější vzezření.

Video představující moddernizovanou Arkanu můžete vidět zde:

Zdroj: Youtube

Zatímco dříve se označoval RS, nyní je to Esprit Alpine. Právě tuto verzi jsem měl k dispozici na redakční týdenní test. A musím říci, že je to opravdu líbivá záležitost. Jednak už přední nárazník vypadá hodně agresivně a jednak interiér se díky pár zdánlivým drobnostem posunul na daleko vyšší úroveň. Třeba i bezpečnostní pásy jsou olemovány modrou linkou, modré je pak prošití na okrajích koberečků i na sedačkách. Ty jsou, mimochodem, jednak vizuálně působivé a jednak i výborně tvarované. Možná je jejich boční vedení až moc výrazné na tento typ vozu, se kterým asi nikdo nezavítá na závodní okruh.

Na volantu i na výplních dveří pak jsou použity i nitě bílé a červené barvy, které v kombinaci se zmíněnou modrou tvoří francouzskou trikolóru. Použité materiály sice nejsou na stejné úrovni jako ve vozech prémiových značek, ale jsou dobře zpracované.

Vnitřní rozměry Arkany se po modernizaci pochopitelně nezměnily. A tak i nyní je v ní v příčném směru (kvůli využití podvozkové platformy z malých modelů Renaultu) o trošku méně místa než byste očekávali ve voze, které na délku měří více než čtyři a půl metru. Na druhou stranu, prostoru na kolena je i ve druhé řadě sedaček dost i pro lidi s výškou přes sto osmdesát centimetrů. Kupodivu nebudou ani tlačit hlavami do čalounění pod stropem, jelikož linie střechy se začíná výrazněji svažovat až za zadními dveřmi.

Solidní je nadále také kufr, který má dostatečně velkou plochu, i když pochopitelně nižší výšku. Podlahu lze umístit do dvou poloh. Chybí ale otvor pro prostrčení delších předmětů v zadním opěradle.

Výbava může být opravdu bohatá, včetně třeba možnosti vyhřívání rovněž zadních sedadel, ale někdo by třeba žádal klimatizaci s možností nastavení teploty pro více než pouze jednu zónu.

Hybrid má speciální převodovku

Kladem je ale klasické ovládání klimatizace a také zachování dalších fyzických ovladačů pro spínání a vypínání dalších důležitých funkcí auta.

Plusy:

+ Design

+ Spotřeba ve městě

+ Prostor v kabině i v kufru Mínusy:

- Vyšší hluk na dálnici

- Jen jednozónová klimatizace

- Vyšší cena

Nabídka motorizací pro Arkanu zůstala i po faceliftu stejná. Buď může zákazník zvolit dvě výkonové verze čtyřválcové třináctistovky (vždy je spojená se sedmistupňovou automatickou převodovkou) nebo hybrid s celkovým výkonem 143 koňských sil. Soustrojí se skládá se zážehové čtyřválcové atmosféricky plněné šestnáctistovky a dvou elektrických agregátů. Prvním je startér-generátor, druhým pak klasický elektromotor. Elektřina získaná při zpomalování se ukládá do baterie s kapacitou 1,2 kWh. To samozřejmě není mnoho, ale i tak to postačuje k tomu, aby hybridní Arkana mohla ve městech nechat vypnutý spalovací agregát až v 80 procentech celkového jízdního času.

Spotřeba se pak může v městském režimu skutečně držet na příjemných průměrných pěti litrech na sto ujetých kilometrů. Jen o trošku horší průměr zaznamenáte při poklidných projížďkách nepříliš zvlněnou venkovskou krajinou. Na dálnici pak už je ve voze vyšší hluk od motoru, což je dáno i pouze čtyřmi převodovými stupni, které jsou k dispozici v převodovce pro spolupráci se spalovacím motorem (pro součinnost s elektrickým ústrojím jsou tu další dva). Také z nádrže už pak každých sto kilometrů ubývá 6,5-7 litrů benzínu.

Nejnižší část podvozkových dílů Arkany se nachází rovných dvacet centimetrů nad terénem, což se hodí na opravdu hodně špatných silnicích a při průjezdu loukou nebo polní cestou. Na rovné silnici při vyšším tempu to ale znamená docela výrazné náklony v zatáčkách a jistou neobratnost při nutnosti rychle přecházet z levotočivého do pravotočivého oblouku nebo naopak. Ale při jízdě v tempu, které obvykle vyhovuje dalším členům rodiny na palubě, to poznat nebude.

Základní technická data

Karosérie: pětimístné pětidveřové SUV

Motory/Spotřeba: Zážehový přeplňovaný čtyřválec 1,3/140-158 koní – 5,8 l, hybridní ústrojí 1,6/143 koní – 4,7 l.

Převodovky: šestitupňová automatická, sedmistupňová automatická

Vnější rozměry: 4568x 1576x1821 mm

Rozvor: 2720 mm

Zavazadlový prostor: 513l

Max. rychlost: 172-174 km/hod

Zrychlení: 9,1-10,8 s

Cena: od 629 000 Kč