Japonská značka Nissan stále nabízí poměrně širokou škálu vozů. Především se jedná o SUV. Největší z nich na našem trhu je model X-Trail. Může převážet až sedm cestujících a k dispozici je rovněž s pohonem 4x4. Jeho pohonný systém ve výkonnějších verzích je unikátní - spalovací motor totiž pouze vyrábí elektřinu, která následně roztáčí kola vozu. V naší recenzi modelu X-Trail najdete i údaj o reálné spotřebě.

U nás v současné době patří z hlediska objemů prodeje Nissan až do třetí desítky značek působících na českém trhu. Nicméně, této japonské automobilce se nedá upřít, že se jí některými modely daří najít díru na trhu a zaujmout zákazníky.

Platí to jak o crossoveru Qashqai, tak i o modelu X-Trail. Ten byl ještě v polovině minulého desetiletí dokonce neprodávanějším SUV na světě.

Na design Nissanu X-Trail a detaily konkrétního testovaného vozu se můžete podívat do komentované fotogalerie.

Nyní už je ve hře další generace (již čtvrtá), která se po určitém odklonu od tradičního hranatého designu k němu opět vrací. To se projevuje zejména na přední části, kde jak linie na masce chladiče, tak i světlometů, svírají mezi sebou ostré úhly.

Představení unikátního pohonného systému Nissanu: Zdroj: Youtube

Při pohledu z boku se objevuje jasná silueta pro tyto vozy. Typické plastové díly na spodní části karosérie jsou ale v případě tohoto auta a zejména ve vrcholné specifikaci (to byl i případ mnou zkoušeného exempláře) doplněny o chromované ozdoby. To autu dodává až luxusní charakter. Totéž platí o interiéru, kde je téměř vše potaženo kůží a na palubní desce před spolujezdcem jsem našel i ozdobnou lištu z dřevěné dýhy.

Nissan X-Trail je vůz o velikosti například Škody Kodiaq - a v nich už obvykle bývá dostatečný prostor pro posádku i zavazadla. V tomto případě tomu není jinak. I vzadu je dostatek místa pro pořádně urostlé dospělce, kufr má solidní hodnotu objemu i praktický tvar. Dokonce by v něm mohly být ještě dvě dodatečné sedačky, já jsem však testoval pětimístnou variantu.

Kufr lze zvětšit díky možnosti posunout zadní lavici až o dvaadvacet centimetrů směrem dopředu. A samozřejmě také po sklopení na dvě části rozděleného zadního opěradla. Další předností tohoto vozu je velmi snadné nastupování jak předními, tak i zadními dveřmi. Všechny se totiž dají otevřít v neobvykle velkém úhlu.

Rychle se s ním sžijete

Nissan se evidentně drží teorie, že tradičního zákazníka není vhodné překvapovat přílišnou mírou novot, a tak je koncept ovládacích prvků ze staré školy. Všechny důležité komfortní i jízdní funkce se dají nastavovat pomocí tlačítek, koleček nebo klapek.

To platí o klimatizaci, hlasitosti audiosystému, nastavování jízdního režimu nebo třeba o zapínání takzvaného e-pedálu. To je systém, který aktivuje velmi silné rekuperační brzdění po odstranění chodidla z plynového pedálu. Osobně to ale moc nevyužívám, protože ostatní cestující jsou například při popojíždění ve městě vinou přetížení neustále vrháni do předklonu a zase naopak zatlačováni do opěradla.

Plusy:

+ Velký vnitřní prostor

+ Dobrá výbava

+ Klasický způsob ovládání Mínusy:

- Poněkud houpavá jízda

- Hlučnější projev při využívání potenciálu pohon

- Spotřeba na dálnici

Nastavování (v mém případě tedy zejména vypínání) asistenčních systémů se děje prostřednictvím tlačítek na volantu. Je to poněkud zdlouhavý proces, ale přesto mi toto řešení přijde lepší než prostřednictvím dotykových ikonek na vzdálenějším centrálním displeji. Ten je v X-Trailu určený hlavně pro navigaci, audio a samozřejmě se na něm také zobrazují záběry z parkovací kamery.

Výbava je zejména v nejdražších specifikacích naprosto dostatečná. Nechybí vyhřívání sedaček, volantu nebo čelního skla, líbilo se mi, že kromě indukčního dobíjení můžete svůj smartphone připojit kabelem do obou typů USB zástrček. Základní informace o jízdě se zobrazovaly na pravém head-up displeji.

Jednou z největších zajímavostí nynějšího Nissanu X-trail je fakt, že se jedná o vrčící elektromobil. Do auta sice normálně tankujete benzín, ale spalovací agregát je pouhým poháněčem generátoru vyrábějícího elektřinu pro trakční elektromotor. Respektive dva elektromotory, protože zkoušená verze měla pohon všech kol.

Dohromady mají výkon 213 koňských sil, což i na auto, jehož pohotovostní hmotnost není moc vzdálena od dvou tun, přijatelná hodnota. Zrychlit z nuly na stovku se dá za zhruba sedm sekund, což rozhodně potěší. Maximální rychlost už je ale jen 180 kilometrů v hodině.

Na druhou stranu, tohle auto není určeno na závodní dráhu nebo na zatáčkovité okresky. Jedná se o rodinný koráb, od něhož chcete pohodlnou a bezpečnou jízdu. A tak asi málokomu bude vadit, že v ostřeji projetých obloucích se auto docela nakloní. Spíše ocení, že nerovnosti přejíždí s tichým a plynulým zhoupnutím. Navíc, pokud budete usilovně šlapat na pedál, po chvíli vám asi začne vadit hluk, který vydává zatěžovaný spalovací motor a raději zvolníte. Pak už bude v autě i opravdu příjemná akustická atmosféra.

Spotřeba v kombinovaném režimu není zázračná, ale ani nezklame. V pohodovém tempu po silnicích v českém terénu se dá jezdit za zhruba šest až sedm litrů. Jen na dálnicích apetit stoupá k osmilitrové spotřebě.

Základní technická data