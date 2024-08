Octavia je fakticky modelem, který má lví podíl na začlenění dříve přehlížené socialistické automobilky Škoda mezi respektované výrobce osobních vozů.

Škoda Octavia u zákazníků boduje

Již od první generace z poloviny devadesátých let se prodává ve dvou karosářských verzích a s řadou modifikací (RS, Sportline, Scout,…). Nyní čtvrtá generace tohoto vozu dospěla do fáze faceliftu, který pravděpodobně nebude jediný. To ale předbíháme.

Na to, jak nyní Octavia se základní motorizací vypadá, a jaké detaily nás během testu zaujaly, se podívejte do naší komentované fotogalerie.

Škoda se drží teze, že to, co funguje, nepotřebuje zásadní změny. A Octavia z hlediska zájmu zákazníků určitě funguje. Je zdaleka nejprodávanějším modelem mladoboleslavské automobilky. Například v Česku dlouhodobě jedno z deseti do provozu nově registrovaných vozů nese toto jméno.

Modernizovaná Škoda Octavia mezi vinicemi:

| Video: Youtube

Modernizovanou Octavii čtvrté generace od toho původního provedení poznáte hlavně podle předních světlometů. Zatímco dosud světlomety zasahovaly jen do poloviny rámu masky chladiče, nyní jsou u tohoto dílu zalomené a sahají až ke spodku masky.

Jiné jsou přední i zadní nárazníky, ale toho si nejspíše většina lidí na první pohled nevšimne. Stejně jako skutečnosti, že tvarové úpravy nárazníků přinesly také prodloužení délky auta o devět milimetrů.

Interiér je hlavně prostorný

Uvnitř je změn ještě méně. Některé díly a prvky byly nahrazeny těmi, které jsou vyrobené z ekologičtějších materiálů, novinkou je pak možnost získání až třináctipalcového multimediálního displeje. Přes výtky řady konzervativnějších motoristů se nezměnil ani koncept ovládání klimatizace. Nastavenou teplotu můžete změnit tahem prstu na dotykové liště pod obrazovkou, kvůli úpravě všech ostatních parametrů ovšem musíte prstem trefovat ikonky na displeji.

Nebyla by to Škoda, kdyby při modernizaci nepřidala do výbavy nějaké to chytré řešení. Letošní hlavní novinkou je úložná schránka na středovém tunelu před zadními sedačkami.

Octavia byla vždy modelem na pomezí nižší střední a plnohodnotné střední třídy. Tomuto zařazení tedy odpovídá jak cenovka, tak i základní výbava. Například v seznamu položek nejlevnější verze na českém trhu s označením Essence už nechybí dvouzónová automatická klimatizace, zadní parkovací senzory, kožený volant, desetipalcový centrální dotykový displej, rádio s osmi reproduktory nebo elektrická parkovací brzda.

Modernizace samozřejmě vůbec nic neubrala ze skvělé vnitřní prostornosti vozu. I v karosářské verzi liftback se velmi pohodlně usadí čtveřice nadprůměrně velkých dospělých lidí a na výlet si sebou můžou vzít skutečně hodně věcí. Kufr je navíc nápaditě doplněn o řadu háčků, poliček nebo míst pro trvalé uložení povinné výbavy.

Novou základní motorizací se v Octavii stává zážehová přeplňovaná patnáctistovka. Jedná se ovšem o softwarově upravenou verzi agregátu, který standardně poskytuje sto padesát koňských sil. V tomto případě dostává řidič k využití příděl 115 koní, což je stejná hodnota jako v případě dříve nabízeného litrového tříválce. Z toho logicky plyne, že lidem tolik nevadil jeho výkonový potenciál, ale spíše zvukový projev a také vibrace.

Nová Škoda Octavia 2024:

Předjíždění trvá déle

Během týdenního redakčního testu jsem jezdil právě s touto novou vstupní motorizací. A hned po nastartování jsem se radoval z tichého a kultivovaného chodu agregátu pod přední kapotou. Motoráři ve Škodě ho vyladili tak, aby měl dostatečně vysoký točivý moment již v nízkých otáčkách.

Plusy:

+ Prostor v kabině

+ Velký a praktický zavazadlový prostor

+ Nízká spotřeba

Mínusy:

- Zvláštní tvar nových předních světel

- Způsob ovládání klimatizace

- Vyšší cenovka

Tudíž, aby se s ním dostatečně svižně a s příjemnou spotřebou (rozhodně do šesti litrů na sto kilometrů) dalo jezdit i v městském provozu. Solidně úsporná je pak Octavia také na venkovských silnicích a dálnicích. Dlouhodobá spotřeba se u většiny uživatelů bude pohybovat kolem pěti a půl litru benzinu na sto kilometrů.

Daní za to, jak jsem si ověřil na členitých silnicích v Českém středohoří, je ale menší pružné zrychlení při zařazených vyšších převodových stupních. Již i v poměrně malém stoupání je navíc nutné podřazovat. A nejen o jeden, ale obvykle hned o dva převodové stupně. A to jsem jezdil s téměř prázdným zavazadlovým prostorem a jen ve dvoučlenném obsazení vozu. Předjíždění je proto třeba si dobře rozmyslet. Rozhodně lze tuto motorizaci doporučit spíše těm, kteří jezdí rozvážně a obvykle moc nespěchají.

Naštěstí práce se spojkou a řadicí pákou není nijak obtěžující. Manuální převodovka se totiž v Octavii obsluhuje skvěle. Určitě náleží k těm nejlepším na trhu.

Jízdní vlastnosti auta s poměrně lehkým motorem v předu jsou také v pořádku. Octavia postupně slevuje z tvrdého nastavení podvozku, což vyhovovalo jen poměrně úzké skupině sportovně zaměřených řidičů. Nyní se na silnici majestátně pohupuje a nerovnosti přejíždí s ladným zhoupnutím.

Naštěstí náklony v zatáčkách nejsou příliš značné a také to neznamená nějaké odskakování zadní části vozu po najetí na nerovnost v oblouku. A kdo by chtěl s Octavií jezdit opravdu svižně, tak ten si může připlatit za variantu RS. Letos se do jejího motoru vtěsná už 265 koní.

Základní technická data:

Karosérie: pětimístný pětidveřový liftback

Motory/Spotřeba: Zážehový přeplňovaný čtyřválec 1,5/115-150 koní – 4,9-5,7 litru, vznětový přeplňovaný čtyřválec 2,0/115-150 koní – 4,3 – 4,7 litru

Převodovky: šestistupňová manuální, sedmistupňová automatická

Vnější rozměry: 4698x 1929x1470 mm

Rozvor: 2686 mm

Zavazadlový prostor: 600/1555l

Max. rychlost: 203-229km/hod

Zrychlení: 8,5-10,4 s

Ceny: od 569 900 Kč