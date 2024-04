Kategorie malých rodinných SUV nebo crossoverů je v současnosti tou, kterou běžní motoristé od prodejců aut vyžadují. Tuzemská značka Škoda tuto poptávku uspokojuje modelem Kamiq, který už je schopen splnit nároky na jediný vůz v menší rodině. Nyní se tento typ dostal ve svém životním cyklu do fáze faceliftu. Po zkouškách v Německu jsem ho před sepsáním této recenze prověřil i v domácích podmínkách.

Kamiq se dobře hodí na nekvalitní české vozovky | Foto: Deník/Radek Pecák

V České republice v pořadí všech modelů dostupných na trhu s novými osobními automobily byl loni Škoda Kamiq – tedy nejmenší z nabízených SUV mladoboleslavské značky - na čtvrté pozici. To a také fakt, že v rámci celého modelového spektra Škody Auto byl tento vůz za neochvějně vedoucí Octavií druhý. Většině zákazníků tedy nepochybně nevadí, že Kamiq je jediným sportovně-užitkovým modelem Škody bez možnosti získat pohon všech kol.

Nyní se začíná prodávat modernizovaná verze. Změny nejsou na první, ba ani na druhý pohled nikterak dramatické. Přesto původní verzi od té modernizované poznáte.

Novější varianta má jinak tvarovanou spodní část nárazníku a hlavní světlomety na přídi jsou sice užší, ale zato vyšší. Škoda to podle mého názoru ku prospěchu věci nepřehání s dávkou plastů, které obvykle charakterizují vozy SUV, byť terénních schopností mají obvykle pomálu. Například na bocích chybějí tak často využívané lemy blatníků a prahů z černého plastu. Jakési náznaky ochranných prvků jsou pouze pod předním a zadním nárazníkem.

Testovaný exemplář modernizované Škody Kamiq si můžete prohlédnout v komentované fotogalerii.

V interiéru je změn oproti původnímu také málo. Pokud pominu použití ekologičtějších materiálů, pak lze zmínit hlavně sériově montovaný digitální přístrojový štít a řadu nových chytrých řešení. Vesměs se týkají prostoru zadních sedaček. Cestující si zde můžou umístit své telefony do kapsiček na zadní straně předních opěradel a drobnosti se dají uklidit nejen do kapes ve dveřích, které nejsou na rozdíl od mnohé konkurence jen symbolické, ale také do nově přidaného boxu nasunutého na středový tunel.

Vnitřní rozměry se samozřejmě během modernizačních prací na tomto autě nezměnily. I nadále tak potěší, že se dozadu bez problémů posadí i urostlejší dospělí lidé.

Kufr lehkým zklamáním

Mírně nemilým překvapením, zejména při porovnání s ostatními typy aut značky, je zavazadlový prostor. Má oficiální objem 400 litrů, což sice nezní úplně špatně, ale… Pokud vezmeme do úvahy, že kratší Fabia poskytuje jen o dvacet litrů méně a ostatní typy Škodovek z hlediska objemu kufru své přímé konkurenty obvykle drtivě válcují, je to trošku málo. Navíc není uprostřed zadních opěradel otvor pro prostrčení delších předmětů a lze je sklápět jen ve dvou částech.

Náladu pak budoucím uživatelům může spravit velké množství použitých chytrých řešení. Stálé místo na boku může mít řemínkem připevněná lékárnička, na tom druhém pak výstražný trojúhelník. Nechybí háčky na zavěšení tašek s nákupem, odkládací polička v podběhu a možnost umístění rezervního kola pod podlahu. Dá se dokoupit síťka na spodní stranu plata a také plátěná vana na odložení vrchních vrstev oblečení. Ta se zavěšuje na zmíněné háčky.

Na místě řidiče jsem nejvíce ocenil tradiční přístup k řešení ovládacích prvků. Klasická páka parkovací brzdy mezi sedačkami sice působí starosvětsky, ale to je daň za využití platformy určené v koncernu VW pro malá auta. Ta nasazení elektrické brzdy nedovoluje.

Ocenil jsem to, že nastavení teploty na panelu ventilační soustavy ovládám klasickým knoflíkem a skutečná tlačítka jsou tu i pro další komfortní funkce. Jsou i na volantu a dá se jimi zapnout třeba také jeho ohřev.

Škoda, na základě nových předpisů v Evropské unii, musela do auta instalovat nové bezpečnostní asistenty. Tedy zejména ty, které se starají o udržování vozidla v příslušném jízdním pruhu a upozorňují na překročení rychlosti. Naštěstí je jejich vypnutí poměrně rychlé a snadné. Stačí zmáčknout tlačítko s ikonou asistenčního systému a pak stiskem válečku potvrdit, že je pro své řízení nepotřebujete.

Sedí se pohodlně

Prakticky všechny typy vozů nabízené koncernem Volkswagen mají v poslední době velmi dobře tvarované i zpracované sedačky. V tomto konkrétním Kamiqu vypadala kombinace použitých materiálů i tvar s výrazným bočním vedením skutečně přitažlivě. O dokonalém zpracování nemluvě. Jak jsem vyzkoušel, záda z nich nebudou bolet ani po mnoha hodinách v nich strávených bez přestávky. Ještě lépe pak vypadají sedadla i ostatní části interiéru v nejvyšším výbavovém stupni Monte Carlo.

Plusy:

+ Prostorná kabina

+ Na poměry třídy kvalitní materiály

+ Řada užitečných vychytávek Mínusy:

- Jen průměrný objem kufru

- nemožnost pohonu 4x4

Testovaný exemplář poháněla vyšší výkonová verze litrového přeplňovaného zážehového tříválce. Ten se zde pojil se sedmistupňovým automatem.

Před faceliftem škodováčtí motoráři vylepšili jak tento tříválec, tak i čtyřválec 1,5 TSI. V obou případech tak bylo nasazeno variabilní časování ventilů, vyšší vstřikovací tlak i turbodmychadlo s variabilní geometrií lopatek. Všechno to přispělo ke zvýšení výkonu o šest koňských sil. Je navíc, stejně jako nejvyšší točivý moment, k dispozici v širším pásmu otáček. To pak také přispívá ke snížení spotřeby.

Ta dlouhodobá se bude při běžném způsobu jízdy pohybovat kolem šesti litrů. Pokud byste si dokázali odpustit automat (který ale funguje dobře), pak byste se mohli dostat i na přibližně 5,5 litru na sto kilometrů. Zdálo se mi navíc, že chod pohonné jednotky je teď kultivovanější a méně hlučný.

V Kamiqu vás potěší také přiměřeně naladěný podvozek. Umí solidně tlumit propady kol do prohlubní i jejich nadskakování na hrbolech. Navíc je tichý.