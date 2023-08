Subaru Outback se poprvé světu představilo v roce 1995. Od té doby si postupně budovalo pověst odolného rodinného auta, které má téměř stejné terénní schopnosti jako klasické offroady a navíc je na úplném vrcholu v oblasti pasivní i aktivní bezpečnosti. V naší recenzi přinášíme dojmy z jízd po silnicích i mimo ně.

Subaru Outback a odlehlé končiny k sobě dobře pasují | Foto: Radek Pecák

Svojí velikostí se Subaru Outback, jakožto zástupce takzvaných terénních kombi, řadí do oblasti střední třídy a v současné době měří na délku 486 centimetrů. Mimochodem, z přehledu technických dat jednotlivých generací lze jednoznačně usoudit, jak moc za necelých třicet let auto zaměřená pro tuto skupinu motoristů narostlo. Konkrétně to v případě Outbacku činí čtrnáct centimetrů.

Vůz si detailně můžete prohlédnout v naší komentované fotogalerii.

Prostornost je v současné generaci jedním z velkých kladů tohoto vozu. Třeba na druhou řadu sedaček můžou bez obav o dostatek místa pro své končetiny nebo hlavu usedat také lidé, kteří dorostli na sto devadesát centimetrů, případně ještě o trošičku více.

Zavazadlový prostor svým objemem úplně neohromí, ale je díky vychytávkám typu výklopných háčků nebo síťky na boku poměrně praktický. Ocenil bych však možnost větší variability při sklápění zadního opěradla než je klasických 40:60 či třeba otvor pro prostrčení delších předmětů. Jen málokteré jiné auto je totiž tak skvěle připravení pro trávení volného času jako toto Subaru, takže tato drobnost může některé zákazníky odrazovat.

Na australské video připomínající zajímavou historii tohoto modelu se můžete podívat zde:

Zdroj: Youtube

Na druhou stranu – opěradla se dají sklopit tak, že jejich zadní strana tvoří s podlahou kufru absolutní rovinu. Dvojice lidí se tu pak třeba v nouzi může poměrně pohodlně uložit ke spánku. Další dva pak můžou strávit noc ve střešním stanu. Masivní ližiny na střeše tuto hmotnost nepochybně snadno unesou.

Dříve bývaly interiéry vozů značky se souhvězdím Plejád ve znaku nudné a tak trošku obstarožní. To už v případě současného provedení Outbacku rozhodně neplatí. Dokonce si troufám tvrdit, že už je už se jeho tvůrci dostali na dostřel německé prémiové konkurence.

Dominantou na palubní desce, jak už se v automobilovém světě stává standardem, je velký dotykový displej. Naštěstí na něm alespoň zůstaly skutečné ovladače na hlasitost audia, či přepínače teploty klimatizace.

Pomocí této dotykové obrazovky si můžete navolit opravdu hodně funkcí a parametrů. Pokud se v nich budete chtít vyznat, doporučuji si vyhradit na prostudování a hraní si s nimi minimálně několik hodin. Novinkou po letošní drobné modernizaci je například možnost rozmístit si patřičné ikonky na ploše displeje podle individuálních potřeb každého uživatele.

Parádní jízda vždy a všude

Kvůli těmto elektronickým vymoženostem (mezi něž patří také obrovská škála bezpečnostních asistenčních systémů) si ovšem lidé zpravidla Outbacky nekupují. Tím hlavním důvodem jsou nepochybně jízdní vlastnosti.

Plusy:

+ Prostornost

+ Ppověst spolehlivého vozu

+ Terénní schopnosti



Mínusy:

- Slabší motor

- Komplikované ovládání některých prvků přes displej

- Menší variabilita zavazadelníku

Ať totiž jedete po hladké dálnici, proděravělé okresce, polní cestě s výmoly zalitými vodou nebo třeba zajímavé horské silnici, vždy se bude zkušený řidič za volantem cítit skvěle. Podvozek má skoro až nepochopitelnou schopnost udržet kontakt s podkladem za každých okolností. Tím mám na mysli třeba i průjezdy zatáček ve vysokém tempu a na nerovných místech, kde kola jiných vozů odskakují a řidič pak má obavy jak to celé dopadne. V tomto případě může být i zde zcela klidný.

Přitom auto má značnou světlou výšku (213 milimetrů), což by opět u jiných aut mohlo znamenat výrazné náklony v obloucích nebo třeba potápění přídě při prudším brzdění. Stálý pohon všech kol pak znamená jistotu zdárného průjezdu třeba čerstvě napadaným hlubokým sněhem nebo blátivého terénu. Zde pak jsou samozřejmě limitem v daném okamžiku použité pneumatiky.

Lehce slabší stránkou současného Subaru Outback je pouze výkon motoru, který je spojen se solidně pracující automatickou převodovkou s přednastavenými virtuálními převodovými stupni.

Jedná se o touto automobilkou tradičně používaný plochý zážehový agregát typu boxer, který má sametově hladký chod. Atmosféricky plněný čtyřválec má výkon 169 koňských sil, což na vůz s hmotností přes 1,7 tuny není úplně mnoho. Kdyby to byla základní motorizace, tak by se to samozřejmě dalo respektovat. Jenže, Outback s jiným než tímto motorem si v Evropě nyní prostě nekoupíte.

Jestliže jezdíte pohodovým tempem, nenakládáte auto příliš nebo netáhnete přívěs, pak je vše v pořádku. Ovšem, jestliže třeba ve stoupacím pruhu hodláte předjíždět pomalu jedoucí vozy, pak budete nedostatek výkonu pociťovat. Při snaze o maximální využívání potenciálu pohonné jednotky pak musíte také počítat s dvoucifernou hodnotou spotřeby. Naopak při poklidném brouzdání krajinou si auto „vezme“ jen něco mezi osmi a devíti litry benzínu.

Základní technická data: