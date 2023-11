Obliba SUV rozhodne brzy neustane. Troufám si to tvrdit po absolvování prvních stovek kilometrů s modernizovaným velkým vozem Audi Q8.

Pobřeží kolem Mysu Dobré naděje nabízí mnoho skvělých výhledů | Foto: Se svolením Audi

Je největší, logicky také nejdražší, přesto v České republice momentálně nejprodávanější model značky se čtyřmi propojenými kruhy v logu. Řeč je o modelu Audi Q8, který se po čtyřech letech od svého vzniku dočkal modernizace.

O tom, jak dopadla, jsem se mohl přesvědčit během mezinárodní novinářské jízdní prezentace, která se konala v nejjižnější části afrického kontinentu.

Auto v tamějším nádherném přírodním prostředí si můžete prohlédnout v naší komentované fotogalerii.

Jen pro ujasnění, Audi Q8 je bezmála pětimetrový vůz s nyní velmi frekventovanou karosérií typu SUV-kupé. Ovšem, na rozdíl od řady konkurentů, u nichž střecha v zadní části směřuje k zemi poměrně rychle, u Audi na to šli jinak.

Nad zadním nárazníkem se nenachází typická „bublina,“ ale linie splývá dolů umírněněji, ale stále přitažlivě a moderně. Díky tomu je i pro nadprůměrně vzrostlé dospělce vzadu fůra místa. Třeba při mé sto osmdesát šest centimetrů bylo vzadu (po nastavení sedačky řidiče do pozice pro stejně velkého jedince) před koleny ještě dvanáct centimetrů volného místa a nad hlavou osm.

Od minulého provedení se dá modernizované Audi Q8 rozeznat díky nové masce chladiče a třeba vzadu mají i méně „nabušené“ motorizace než je osmiválcové SQ8 přiznané koncovky výfuků.

Na video popisující možnosti světelné techniky vozu se podívejte sem:

Velkou práci při modernizaci konstruktéři tohoto vozu věnovali světlům. Novinkou je možnost zvolit si na centrálním multimediálním displeji jeden ze čtyř grafických motivů světel pro denní svícení. To ale není z této oblasti zdaleka vše. Vrcholné provedení předních světlometů (které je pochopitelně příplatkovou záležitostí) obsahuje kromě 24 LED ještě jednu vysokovýkonnou laserovou diodu. Pokud jede auto rychlostí 70 kilometrů v hodině a vyšší, tak je jejich dosvit až šest stovek metrů.

Zadní světla varují: Nelep se mi na.....

Vzadu jsou, pro změnu velkoplošné digitalizované svítilny OLED. Jsou rovněž příplatkovou výbavou a také nabízejí čtyři designy. Stejně jako u již dříve představených vozů A8 a Q5 pak disponují výstražnou funkcí. Pokud se totiž nějaké auto přiblíží k novému Q8 nebo SQ8 na vzdálenost menší než dva metry, tak se plně rozsvítí všechny jejich segmenty. Tím by měl být řidič přijíždějící zezadu dostatečně varován.

Další designové novinky jsou už poměrně decentní. Zmínit můžu například přidané označení modelu, verze a použité technologie ve spodní části prostředního sloupku karosérie, změněné logo automobilky nebo prošívání na sedadlech základní verzí v šedivé barvě.

Mezi dekory použitými na palubní desce se objevuje třeba žilkované jasanové dřevo nebo matně stříbrný kartáčovaný hliník.

Jak je pro Audi typické už mnoho let, všechny prvky interiéru jsou skvěle zpracované a rovněž z hlediska ergonomie se nedá najít chyba.

Pro dokreslení vzhledu jsou k dispozici, jak už to při faceliftech bývá obvyklé, také jiné designy kol a nové laky karosérie. Ty jsou tři a jejich názvy znějí: Modrá Ascari, Zlatá Sakhir a červná Chilli.

Kdo chce, může si na vůz nechat namontovat kola s ohromující velikostí 23 palců.

Péče o modely nyní u automobilek spočívá také v modernizaci elektronické výbavy. Zejména ty mladší potěší možnost přímo prostřednictvím zabudovaného infotainmentu využívat aplikace od nezávislých poskytovatelů. Například Spotify nebo Amazon Muzic.

Audi Q8 hned po svém představení zaujala vyváženými jízdními vlastnostmi. To se nezměnilo ani po modernizaci. Tentokrát jsem neměl možnost testovat exemplář se sériovými ocelovými pružinami, ale pouze vozy vybavené adaptivním pneumatickým podvozek, případně jeho sportovní verzi (v modelu S Q8). V jeho případě pak také systém pro natáčení zadních kol. To se hodí zejména ve městech při parkování a samozřejmě to i vylepšuje stabilitu vozu při snaze o rychlý průjezd zatáčkou.

Osmiválec je rychlý nejen na rovině

V Jižní Africe nebyla k dispozici základní verze třílitrového šestiválcového turbodieselu s označením 45 TDI. Jediný diesel, který jsem na tamějších členitých silnicích vinoucích se kolem rozeklaných skal v okolí Mysu Dobré naděje, byla silnější verze 50 TDI. Ta už má výkon 285 koní a točivý moment dosahuje hodnoty 600 Nm. Například zrychlovat z nuly na stovku lze s tímto vozem už během 6,1 sekundy. Tato varianta také potěší dlouhým dojezdem na jedno natankování. Spotřeba totiž i při svižné jízdě nepřerostla 7 litrů.

Na video natočené v prostředí, kde se odehrávaly testovací jízdy, se podívejte zde:

Ovšem ještě dynamičtější jízdní zážitky nabídly dvě benzinové verze. Ta šestiválcová má v označení číslo 55 a nabízí řidiči k využití 340 koňských sil. Má hladký sametový chod, velmi solidní reakce na plynový pedál a poměrně solidní spotřebu. Dá se s ní v kombinovaném režimu jezdit se spotřebou lehce přes deset litrů. Tomu napomáhá osmačtyřicetivoltový mildhybridní systém., Ten totiž zvládne až na čtyřicet sekund zajistit všechny potřebné funkce vozu i při plachtění po vypnutí motoru.

K takovým hodnotám se prakticky nedá dostat při řízení vrcholného SQ8. A to i přes to, že čtyři z osmi válců tohoto čtyřlitrového přeplňovaného zážehového agregátu se při nízkém zatížení umí odpojit. Snažil jsem si všimnout, kdy jedu na čtyřválec a kdy na osmiválec a prakticky nikdy jsem si změny nevšiml. Vše se samozřejmě děje automaticky bez vlivu řidiče.

Takže, pokud se pro tento model rozhodnete, tak počítejte s reálnými hodnotami spotřeby mezi třinácti a šestnácti litry. Podle mého jsou ale tato čísla plně vyvážena hutným zvukovým projevem motoru, famózním zátahem po plném sešlápnutí pedálu akcelerátoru. Zásluhu na tom má více než pět stovek koní (přesně 507) a masivní točivý moment až 770 Nm. Hodnota zrychlení z nuly na sto 4,1 sekundy vypovídá o dynamických schopnostech hodně.

Navíc, tahle verze dokáže jet opravdu sportovně. To také zásluhou příplatkového podvozku Advanced. Jeho součástí je sportovní diferenciál na zadní nápravě, který umí vnější kolo doslova vtlačit do zatáčky a tím prakticky úplně eliminovat nedotáčivost.. A navíc – na obou nápravách je uložený elektromotor spojený s převodovkou. Stabilizátory rozdělené na poloviny jsou při jízdě v přímém směru od sebe vzdálené, pokud ale auto jede sportovním stylem v zatáčce, pak se propojí a vlastně vyrovnají náklon karosérie. Nepůsobí to vůbec násilně, naopak má řidič chuť potenciál vozu využívat opravdu co možná nejvíce.

Tuzemské zastoupení Audi již přijímá na tento model objednávky. Cena základní verze s dieselem činí 2039 900 Kč, SQ8 se stále vejde pod hranici tří milionů korun.