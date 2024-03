Automobilka BMW nabízí hodně typů SUV. Velmi oblíbené jsou zejména typy X3 a X5. Ovšem i to nejmenší - X1 - už v současné generaci dorostlo do takové velikosti, že zvládne plnit roli jediného vozu v rodině. Navíc jeho tvůrci, jak poukazujeme v recenzi, nezapomněli na udělení pro tuto německou prémiovou značku typických jízdních vlastností. Verze s pohonem typu plug-in hybrid je navíc velmi zajímavou volbou pro obyvatele měst.

Test BMW X1 xDrive 25e | Video: Deník/Daniel Pecák

Zatímco dříve se vozy s pohonem plug-in hybrid a elektrickým dojezdem v řádu pouze několika desítek kilometrů vyráběly spíše jen jako jakýsi prostředek pro snižování průměrných emisí CO2 dané automobilky, nyní už začínají dávat tyto vozy smysl i pro běžné motoristy. Tedy, pokud se umí smířit s tím, že pořizovací cena, a třeba také servis, bude dražší.

Důvodem je zvětšení kapacity vysokonapěťových baterií v jejich útrobách a s tím související lepší dojezd bez nutnosti využívat spalovací motor.

Na to, jak vypadalo testované BMW X1 xDrive 25e, se můžete podívat do komentované fotogalerie:

1/20 Zdroj: Deník/Daniel Pecák Auto lze využívat jako jediné v rodině 2/20 Zdroj: Deník/Daniel Pecák Interiér je teď funkční a moderní 3/20 Zdroj: Deník/Daniel Pecák Potěší zachování klasického volantu se silným věncem 4/20 Zdroj: Deník/Daniel Pecák Sedačky mají velmi dlouhé opěradlo 5/20 Zdroj: Deník/Daniel Pecák Vzadu je místa tak akorát 6/20 Zdroj: Se svolením BMW Kufr rodině postačí 7/20 Zdroj: Se svolením BMW Lze ho postupně zvětšovat 8/20 Zdroj: Deník/Daniel Pecák Pod dno uložíte třeba kabely i povinnou výbavu 9/20 Zdroj: Deník/Daniel Pecák Tažné zařízení se ovládá elektricky 10/20 Zdroj: Se svolením BMW Nejdůležitější ovládací prvky jsou snadno v dosahu 11/20 Zdroj: Se svolením BMW Centrální displej je teď propojený s přístrojovým štítem 12/20 Zdroj: Deník/Daniel Pecák Zajímavé jsou i dveřní kliky 13/20 Zdroj: Deník/Daniel Pecák Pohled na dvoupatrovou centrální konzoli 14/20 Zdroj: Deník/Daniel Pecák Maska chladiče je vyplněná 15/20 Zdroj: Deník/Daniel Pecák Zadní světla jsou protažená do víka kufru 16/20 Zdroj: Deník/Daniel Pecák Pod nárazníkem je výrazný difuzor 17/20 Zdroj: Deník/Daniel Pecák Nabíjecí konektor se nachází na blatníku vpředu 18/20 Zdroj: Deník/Daniel Pecák Černá kola z produkce divize M autu slušela 19/20 Zdroj: Se svolením BMW Schéma uspořádání techniky v interiéru 20/20 Zdroj: Deník/Daniel Pecák BMW X1 vsadilo na moderní design a tradiční jízdní vlastnosti

BMW X1 ve verzi xDrive 25 e, které jsem získal pro týdenní redakční test, se mi po jeho skončení jeví jako velmi dobré auto pro lidi, kteří to s naší planetou myslí dobře, chtějí SUV, ale nepotřebují něco obrovského. Navíc můžou dobíjet minimálně doma a ideálně i v práci a samozřejmě nemají úplně hluboko do kapsy. Také chtějí být například o víkendu nezávislí na dobíječkách, a proto nezvolí plně elektrickou verzi tohoto vozu. Ta je také k dispozici, stejně jako klasické benzínové nebo dieselové motorizace.

Vnější design? Ostré hrany a délka 4 a půl metru

Vnější design odpovídá současném směřování značky. Typické ledvinky jsou hodně velké, na přídi i na zádi se nachází poměrně dost ostrých hran a zlomů.

Rodinný přítel z vyšší třídy je překvapivě prakticky založený: Test BMW X1

V nyní prodávané generaci měří BMW X1 na délku přesně čtyři a půl metru. To už značí solidní vnitřní prostor, ale přitom jde ještě o velikost, která při nutnosti zaparkování ve městě nezpůsobí úplně neřešitelnou situaci.

Takzvaně sami za sebe si v autě sednou i lidé s výškou kolem 185 centimetrů a za nimi se nachází ještě téměř „kombíkový“ kufr. Jeho využitelnost zvyšuje i na tři díly rozdělené zadní sedadlo, kabely, povinnou výbavu a další drobnosti lze uložit pod jeho dno.



Interiér je zajímavý, ale ne dokonalý

BMW X1 byl jedním z prvním modelů značky, který dostal nový koncept interiéru. Jeho součástí je dvojice vzájemně propojených displejů. Uprostřed, mezi sedačkami, je pak dvoupatrová centrální konzole. Její horní část je jakýmsi velínem.

Řidič tady mačká startovací tlačítko, volí režimy převodovky, jízdní režim, zapíná parkovací brzdu a třeba také válečkem zesiluje nebo zeslabuje zvuk z audiosystému. Bohužel, klasické ovladače třeba pro rádio nebo hlavně klimatizaci tu nenajdete. Musíte se prstem trefovat na ikonky na displeji.

Plusy:

+ Vnitřní prostor

+ Zajímavý interiér

+ Jízdní vlastnosti Mínusy:

- Ovládání klimatizace na displeji

- Možnost dobíjení jen střídavým proudem

- Vyšší cena příplatkových prvků

Pár drobností se dá umístit pod otevíratelnou loketní opěrku, více se vejde do spodního patra konzole. Dobře vyřešené jsou také držáky nápojů a nadšený jsem byl z možnosti přitisknout mobilní telefon k indukční dobíječce speciálním držákem.

Výborně vymyšlené i tvarované jsou v BMW X1 přední sedačky. Mají sice výrazné boční vedení, ale to nezpůsobí problém ani při nastupování, ani při vystupování. Jen jejich výrazně červené čalounění, což byl případ testovaného exempláře, nemusí úplně každému vyhovovat.

Podvozek BMW X1 je mírně tvrdší, ale to samozřejmě odpovídá tradici značky BMW. Na silnicích s dobrým povrchem to oceníte, protože schopnost projíždět zatáčky svižným tempem vozu rozhodně neschází, na kanálech a retardérech ale občas uslyšíte nehezké bouchnutí.

Výše elektrického dojezdu BMW X1?

BMW udává čistě elektrický dojezd této námi testované slabší verze plug-in hybridního pohonného ústrojí i více než osmdesát kilometrů, v reálu počítejte tak se šedesáti. V případě, že máte schopnost jezdit takzvaně s lehkou nohou na plynu, tak možná překročíte hranici sedmdesáti kilometrů.

To už obvykle znamená, že během pracovního dne dojedete do práce a zpět a možná třeba ještě večer do kina na jedno nabití. Já jsem při svých městských jízdách zaznamenal na palubním počítači průměrnou elektrickou spotřebu 15 kWh a k tomu ale ještě rovný jeden litr benzínu. To proto, že jsem nedokázal například při rozjezdu na křižovatce nevyužívat potenciál 245 koní ukrývajících se dohromady v benzinové patnáctistovce a elektromotorech.

Pokud na delší cestě baterie zcela dojde a budete moci využívat jen elektřinu získanou rekuperací při zpomalování, pak počítejte s průměrnou kombinovanou spotřebou kolem šesti až sedmi litrů. Nádrž je sice o něco zmenšená, ale i tak na jedno nabití a natankování zvládnete urazit přibližně osm set kilometrů.

Základní technická data