Spalovací verze vozu Hyundai Kona se vyrábějí v Koreji, zatímco ty elektrické v České republice. Kupodivu jsem ale nejdříve na test získal variantu se zážehovou šestnáctistovkou, automatickou převodovkou a pohonem všech kol.

Hyundai Konu jsme testovali ve verzi s nejsilnějším motorem a pohonem všech kol | Foto: Daniel Pecák

První generace vozu Hyundai Kona byla nepochybně úspěšným vozem. Na českém trhu se pravidelně řadila do desítky nejprodávanějších malých SUV. Ovšem její poměrně skromné rodiny ji předurčovaly k využití především pro mladé nebo naopak starší bezdětné páry. Na to, aby mohla sloužit jako plnohodnotné univerzální auto do rodiny byla prostě příliš malá.

Nyní je to jiné. Do délky tento vůz v nové generaci narostl o bezmála patnáct centimetrů. To logicky přineslo podstatné zvětšení místa pro zadní cestující a výrazně větší je také zavazadlový prostor.

Zatímco některé automobilky ani při výměně generací příliš nemění designový styl, v případě Hyundai je tomu jinak. Novou Konu si určitě nespletete ani s předcházející verzí a už vůbec ne s žádným jiným podobně velkým crossoverem nebo SUV.

Typický výraz přední a zadní části dodávají velmi netradičně tvarované světlomety. Na přídi je ještě úzký světelný pás táhnoucí sed přes celou šíři kapoty. Bohužel právě v tomto případě jsem zaznamenal vadu na kráse. Uvnitř se totiž srážela voda, což způsobilo zamlžení tohoto světelného prvku.

Představení vozu na videu můžete vidět zde:

Zdroj: Youtube

Osobně si nejsem jistý, zda se každému budou zamlouvat hodně zvláštně umístěné i tvarované zadní světla. Jde fakticky o trojúhelník, který je zasazený až do masivního nelakovaného plastového lemu zadních kol.

Naopak mnoho designových řešení pokládám za hodně vydařené. Třeba překřížení linií rámujících boční okénka v oblasti posledního sloupku karosérie. Ta, která pokračuje až nad zadní okno přitom začíná až v dolní části předních dveří.

Interiér je dobrou kombinací tradičních řešení a nové elektronické doby. Tu zastupuje především dvojice displejů propojených v jednom pásu, staromilce zase potěší klasické fyzické ovladače. Těmi se dokonce můžou i přelaďovat rozhlasové stanice a měnit všechny parametry klimatizační soustavy. Jsou navíc na logických místech – uprostřed palubní desky, případně na středové konzole.

Nový Hyundai Kona hodně povyrostl. Půjde koupit i se spalovacími motory

Naopak z té vymizel ovladač automatické převodovky, který teď řidič nalezne na sloupku volantu Spínač elektrické parkovací brzdy je zase u levých předních dveří.

Vzhledem k posunu Kony do vyšší ligy ohledně velikosti a ostatně i ceny, bych ale očekával o něco kvalitnější plasty v kabině a možná i nějaký ten ozvláštňující prvek. Takto působil interiér trošku studeně.

Pohodlí i na delších cestách

Sedačky vpředu jsou dostatečně široké, dlouhé i vysoké. Díky vyššímu ukotvení se na ně dobře nasedá. Opěrky hlavy jsou ale posunuty až příliš dopředu.

Ocenil jsem hodně a dobře vymyšlených odkládacích prostor. Například mezi sedačkami lze ze stěn přihrádky vyklopit stlačením „knoflíků“ držáky nápojů. Když dopijete a láhev či kelímek vyhodíte, tak je zase můžete zatlačit zpět.

Plusy:

+ Neotřelý design

+ Klasické ovladače důležitých funkcí

+Vnitřní prostor Mínusy:

- Hlasité pípání asistenčních systémů

- Vyšší cena vybavenějších verzí

- Občasné cukání převodovky

Vzadu je sice jen průměrné místo na hlavy cestujících, koleny však do předních opěradel nebudou tlačit ani vyšší jedinci.

Prostor pro zavazadla už průměrné české rodině na kratší dovolené nebo víkendové výlety postačí. Navíc se do nějak jednotlivé předměty díky poměrně pravidelnému tvaru dobře složí. Má také dvojitou podlahu a práh lze před odřením ochránit speciálním přehozem. Objem se dá zvětšovat díky praktickému rozdělení zadního opěradla v poměru 40:20:40.

Hyundai tento model nabízí s opravdu velmi rozmanitými motorizaci. Počínaje litrovým tříválcem, přes hybridní variantu či dokonce plně elektrickou verzi až po výkonnou čtyřválcovou šestnáctistovku.

Využitelnost skvělá, dojezd potěší: První jízda s novým Hyundai Kona electric

I v jejím případě lze zvolit kombinaci s manuální nebo automatickou převodovkou a přikoupit se dá také pohon všech čtyř kol. Právě takovou verzi jsem testoval

Převodovka má sedm stupňů a funguje docela dobře. Jen má tradiční neduhy dvouspojkových ústrojí, což se projevuje hlavně občasným cukáním při rozjezdech a popojíždění v koloně. Do terénu jsem s Konou nezamířil. Ostatně, vzhledem k nepříliš značné světlé výšce není k nějakým zásadním výletům mimo zpevněné cesty určená. Nicméně, „čtyřkolka“ se určitě hodí při svižnějších výjezdech ze zatáček a požehnáním bude při zdolávání sněhem či ledem pokrytých silnic v zimě. Podvozek působí lehce tvrději, ale díky tomu zase máte jistotu, že vás nějaký ten hrbol nebo naopak prohlubeň nevyhodí ze zvolené jízdní stopy.

Hodnoty průměrné spotřeby dosažené při jednotlivých testovacích jízdách oscilovaly kolem sedmi litrů. Ve městě počítejte s necelými osmi, při pohodových jízdách na silnicích prvních až třetích jízd se zhruba 6,5.

Při jízdách však většinu řidičů budou dost rozčilovat hodně hlasitým pípáním se připomínající asistenční systémy. Sledují nejen udržování v pruhu, odstup od vpředu jedoucích vozů a dodržování rychlostních limitů, ale navíc i oči řidiče. Stačí třeba před odbočením delší pohled do bočního okénka a hned vás auto začne upozorňovat. Vypnout se to sice dá, ale složitě a při každém novém nastartování to začne znovu.

Základní technická data:

Karosérie: pětidveřové pětimístné SUV

Motory/Spotřeba: Zážehový tříválec 1,0/120 koní- 5,7l/100 km, zážehový čtyřválec 1,6/198 koní – 6,2-6,7 litru, hybrid 1,6/141 koní – 4,1 litru, elektrická verze 155 – 217 koní

Převodovky: šestistupňová manuální, sedmistupňová automatická

Vnější rozměry: 4350x 1825x1570 mm

Rozvor: 2660 mm

Zavazadlový prostor: 466-1300 l

Max. rychlost : 165-210 km/hod

Zrychlení: 7,8-12 s

Cena: od 559 990 Kč