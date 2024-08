Hyundai Tucson nedávno oslavil dvacetiny. Korejská značka mu k tomu výročí dala dárek ve formě faceliftu. Ten se však na vnějším vzhledu příliš neprojevil. Zjevně zde platilo pravidlo že to, co funguje je lepší neměnit.

Fotografie dokladující současný vzhled exteriéru i interiéru, a také některé zajímavé detaily, najdete v naší galerii s vysvětlujícími popisky

A Hyundai Tucson je vskutku úspěšné auto. Toto SUV, které se montuje na výrobní lince ve slezských Nošovicích, je v současnosti nejžádanějším typem vozu korejské značky v Evropě. V oblibě ho mají také tuzemští motoristé. Však vloni skončil v žebříčku neúspěšnějších vozů na našem trhu na osmém místě, letos je zatím devátý.

Video detailně představující novou vnější i vnitřní podobu Tucsonu můžete vidět zde:

I když jsem výše napsal, že design se při modernizaci neměnil, není to tak úplně pravda. Původní verzi od té nové rozeznají všichni, kteří umí počítat do pěti. Právě tolik segmentů denního svícení, které dohromady vytvářejí dojem takzvaných andělských křídel, se na masce nacházelo dříve, nyní to je o jeden méně. Efekt ale vytvářejí naprosto stejný.

A velmi výrazné úpravy se děly v interiéru. Tam je teď jiný volant, multimediální displej je nově v souladu se světovými trendy propojený do jednoho celku s digitálním přístrojovým štítem. Změněn je dokonce celý systém výdechů klimatizační soustavy i středová konzole. Z ní se vystěhoval v případě verzí s automatickou převodovkou její volič a přesunul se na sloupek volantu.

Návrat ke knoflíkům

Celek působí svěže, moderně a funkčně. Navíc se na střed palubní desky vrátily klasické fyzické ovladače topení a klimatizace. Podle mého je určitě chvályhodné, že si lidé v Hyundai dokázali přiznat chybu a ještě v průběhu životního cyklu stejné generace vozu dokázali nahradit původní dotykové plošky normálními tlačítky a knoflíky.

close info Zdroj: Deník/Radek Pecák zoom_in Auto působí elegantně, přitom i sportovně

Jinak samozřejmě Tucson zůstává tím, čím byl dříve. Tedy rodinným SUV, které nabízí velmi solidní výbavu, dostatečně velký zavazadlový prostor, dost místa pro i pro dospělce sedící vzadu a také širokou nabídku motorizací.

Ta, pokud postupuji v ceníku od nejnižších částek k nejvyšším, začíná s klasickými zážehovými čtyřválci, pokračuje přes jejich částečně elektrifikované verze až po takzvaný full hybrid a dokonce plug-in hybrid. Ten je také tou nejvýkonnější verzí, neboť řidiči dokáže nabídnout k využití až 252 koňských sil.

Já jsem ale pro týdenní redakční test získal turbodiesel se zdvihovým objemem čtyř válců 1,6 litru. Nabízí se i verzi s pohonem všech kol, já jsem však měl variantu, u které se točivý moment prostřednictvím sedmistupňové automatické převodovky přenášel výhradně na přední kola.

Na příjemné rodinné ježdění

Agregát je solidně odhlučněný, i když v případě volby benzinových verzí si přece jen na palubě užijete lepší ticho. Jeho stošestatřicet koňských sil pro ježdění v běžném provozu bohatě stačí a nebudete se muset obávat ani předjížděcích manévrů.

Plusy:

+ Originální design

+ Dobrá výbava

+ Široké spektrum motorizací Mínusy:

- Lehce hlučnější motor

- Jen průměrná dynamika

- Občas cukající automatická převodovka

Z auta je dobře vidět šikmo vpřed a život řidiči usnadňuje třeba příplatkový head-up displej nebo kamerový systém. Pokud zapnete příslušný směrový ukazatel, zobrazí se vám na displeji situace na pravém či levém boku. Velmi to pomáhá například tehdy, když chcete zaparkovat těsně k obrubníku a neradi byste si odřeli pěkné disky z lehké slitiny, nebo třeba projíždíte na sídlišti kolem nepříliš dobře zaparkovaných jiných aut.

Podvozek je dobře připraven na nástrahy tuzemských městských komunikací i rozbitých venkovských okresek. Nerovnosti zdolá s krátkým, neslyšný a poměrně elegantním zhoupnutím. Přitom ale není podvozek zbytečně měkký, což by mohlo způsobovat nepříjemné náklony v rychleji projetých zatáčkách.

Spotřeba se dá i ve městě udržet pod hranicí šesti litrů. A i ti řidiči, kteří rádi a často spěchají, budou s vozem Hyundai Tucson v dlouhodobém průměru jezdit za méně než sedm litrů.



Základní technická data: