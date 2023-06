Japonské značky, pokud nepočítáme poněkud specificky orientované Subaru, v současné době nabízejí poměrně širokou škálu modelů. Mazda navíc i do Evropy začíná vozit poměrně velké rodinné vozy. Pochopitelně, jak si doba žádá, s karosérií SUV. CX-60 je prvním z nich. Přinášíme recenzi verze, která umí ujet desítky kilometrů pouze na elektřinu.

Mazda XC-60 se skvěle trefuje do současného vkusu většiny zákazníků | Foto: Radek Pecák

Design vozů japonské automobilky Mazda je elegantní i sportovní současně. Platí to rovněž o novince CX-60. Sportovnost u ní zajišťuje třeba dlouhá kapota, štíhlý boční profil i úzké světlomety vpředu i vzadu. Všechny křivky na karosérii přitom plynou ladně, nenásilně…

O interiérech této značky by se daly psát diplomové práce. Osobně je, mezi značkami, které produkují vozy určené pro široké masy, pokládám za jasně nejlepší. Jak z estetického, tak i praktického hlediska. Zejména v případě exemplářů v nejvyšších stupních výbav (což byl také případ tohoto zkoušeného vozu) se navíc přidávají velmi kvalitní materiály a nápadité precizní zpracování.

Například na palubní desce byl textilní dekor sešit speciálním křížovým stehem, dokonalé řemeslné zpracování jsem obdivoval také u kovových ozdobných lišt na dveřích.

Pro řidiče je příjemné, že všechny důležité ovládací prvky jsou na správných místech a navíc v klasickém fyzickém provedení. Nejen panel klimatizace, ale také středový tunel obsahují tlačítka a otočné ovladače. To platí také o systému pro využívání funkcí multimediálního systému.

Na druhou stranu to neznamená, že by se Mazda zuby nehty držela starých principů. Například sedačka i volant se vám nastaví do správné pozice, když naklikáte do systému svoji tělesnou výšku. Také si díky kameře na palubní desce zapamatuje řidiče a vždy, když usedne ten který člověk na sedačku řidiče, upraví pozici podle jeho dřívějšího nastavení.

Mazda CX-60 na délku měří čtyři a tři čtvrtě metru, což už ho řadí mezi větší rodinná SUV. To by mohlo slibovat velký prostor i vzadu, úplně pravda to však není. Větší dospělci se sem vejdou již bez rezervy před koleny.

Nabíjejte a budete jezdit levně

Kufr již má solidní kapacitu. Vadila mi jen absence schránky pod podlahou, kam by se daly uložit dobíjecí kabely.

Tato testovaná verze Mazdy CX-60 má totiž pohonné ústrojí typu plug-in hybrid. To znamená, že do její vysokonapěťové baterie se dá z elektrické sítě dobít téměř 18 kWh. Pouze na tuto zásobu energie auto umí ujet, jak jsem si ověřil v příjemných jarních teplotách v městském provozu, zhruba pět desítek kilometrů.

Pak už se do práce ve významné míře zapojí spalovací motor, kterým je zážehový atmosférický čtyřválec se zdvihovým objemem půltřetího litru. Dohromady spalovací a elektrické pohonné ústrojí disponují potenciálem 328 koňských sil, což znamená, že silnější Mazdu v současnosti nekoupíte. Navíc má také pohon všech kol.

Bohužel sladění agregátů s převodovkou není úplně příkladné. Poměrně často, zejména při jízdě nízkou rychlostí posádka zaznamenala cukání a také se občas ozval zvláštní nepříjemný zvuk.

Plusy:

+ design

+ ergonomie a zpracování interiéru

+ možnost získání elektrických SPZ



Mínusy:

- sladění motorů a převodovky

- menší prostor na zadních sedadlech

- spotřeba po vybití baterie

Pokud se vydáte na delší trasu a začnete spotřebu měřit od okamžiku, kdy je už baterie vybitá, budete mít cíli na palubním počítači údaj o spotřebě kolem osmi až devíti litrů. Na dálnici pak apetit roste dokonce nad hranici 9 litrů.

Pokud budete chtít využívat ve větší míře sílu motorů, podvozek se tomu nikterak bránit nebude. I v rychlejším tempu auto příkladně neutrálně vykružuje oblouky, málo se naklání a neznejistí ani při náhlých změnách směru. Jen na brzdách je cítit přece jen větší hmotnost, která je dána zdvojením pohonného ústrojí v útrobách.

Lépe se Mazda cítí na vozovkách s kvalitním povrchem. Na těch proděravělých už může vinou tužšího naladění odpružení cestující trošku natřásat.

