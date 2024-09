Radek Pecák dnes 06:01

Japonské značky byly již dávno propagátory vozů kategorie SUV. Svoje důležité místo si v tomto segmentu udržují nadále. A platí to i o Suzuki, konkrétně modelu Vitara, který se úspěšně nabízí již čtvrté desetiletí. Aktuální generace, přes poněkud letitý původ má stále, jak dokazuje naše recenze stále co nabídnout. Test ovšem také prokázal, že na některých věcech by už bylo záhodno zapracovat.