Téměř všechny špičkové technologie vyvinuté v koncernu Volkswagen se nyní dostávají do útrob Tiguanu třetí generace. Tento model se nadále nabízí s motory TDI, lze si objednat pohon všech kol, případně zvolit technologii pohonu plug-in hybrid. Otestoval jsem variantu s nejvýkonnějším turbodieselem. V recenzi verze R-Line se zaměřuji také na to, jak se bude žít cestujícím vzadu.

Nový Tiguan bude opět patřit mezi velmi žádaná rodinná auta. | Foto: Deník/Radek Pecák

Od roku 2007, kdy se představila první generace, se do současnosti model Tiguan vypracoval v nejprodávanější model značky Volkswagen. Jeho tvůrcům se evidentně podařilo správně skloubit velikost, užitné i jízdní vlastnosti a vlastně i design tak, aby to vyhovovalo milionům zákazníků. Během prozatímních dvou generací tohoto vozu se Tiguanů prodalo přes 7,5 milionu kusů. Teď vstupuje do prodeje třetí generace.

Redakčnímu testu jsem podrobil exemplář, který poháněl osvědčený dvoulitrový turbodiesel s pohonem všech kol a samozřejmě dvouspojkovou automatickou převodovkou DSG. Ostatně, manuální řazení již pro toto středně velké SUV k dispozici nebude.

Rozsáhlou fotografii dokumentující vizáž Tiguanu třetí generace i řadu jeho detailů i s vysvětlujícími popisky najdete zde:

1/32 Zdroj: Deník/Radek Pecák Záď působí svěže a sportovně 2/32 Zdroj: Deník/Radek Pecák Hodně černě na přídi vůz opticky snižuje 3/32 Zdroj: Deník/Radek Pecák Boční pohled prozrazuje typické SUV 4/32 Zdroj: Deník/Radek Pecák Světlomety jsou propojené linkou také na zádi 5/32 Zdroj: Deník/Radek Pecák Kvalita interiéru je na špičkové úrovni 6/32 Zdroj: Deník/Radek Pecák Dominantou palubní desky je obří displej 7/32 Zdroj: Deník/Radek Pecák Sedačky ve verzi R-Line nemají oddělenou opěrku hlavy 8/32 Zdroj: Deník/Radek Pecák Vzadu je místa dostatek 9/32 Zdroj: Deník/Radek Pecák Kufr také svým objemem postačí 10/32 Zdroj: Deník/Radek Pecák Navíc ho lze variabilně upravovat 11/32 Zdroj: Deník/Radek Pecák Pod podlahu se vejde dojezdové kolo 12/32 Zdroj: Deník/Radek Pecák Zadní lavici lze po částech také posouvat 13/32 Zdroj: Deník/Radek Pecák A takto vznikne otvor pro prostrčení delších věcí 14/32 Zdroj: Deník/Radek Pecák Zajímavě vymyšlená opěrka loktů 15/32 Zdroj: Deník/Radek Pecák Dostatečně velká opěrka na dveřích i kapsa na věci 16/32 Zdroj: Deník/Radek Pecák I vzadu lze zapnout vyhřívání sedaček 17/32 Zdroj: Deník/Radek Pecák Hlídá vás tu na jedné straně tygr, na druhé leguán 18/32 Zdroj: Deník/Radek Pecák Uspořádání displeje si můžete změnit dle libosti 19/32 Zdroj: Deník/Radek Pecák Volant příjemně pasuje do ruky 20/32 Zdroj: Deník/Radek Pecák Nový ovládací prvek ve vozech VW 21/32 Zdroj: Deník/Radek Pecák Grafika přístrojového štítu je přehledná 22/32 Zdroj: Deník/Radek Pecák Nabíjet bez drátů se dají dva telefony naráz 23/32 Zdroj: Deník/Radek Pecák Středová konzola je prostorná 24/32 Zdroj: Deník/Radek Pecák Zajímavý prvek před spolujezdcem 25/32 Zdroj: Deník/Radek Pecák Světelná linka na přídi 26/32 Zdroj: Deník/Radek Pecák A detail tvarů spodního nárazníků 27/32 Zdroj: Deník/Radek Pecák Verze RLine má specifické výbavové prvky vně i uvnitř 28/32 Zdroj: Deník/Radek Pecák Disky kol měly odvážný design 29/32 Zdroj: Deník/Radek Pecák Mezi černě lakované doplňky patří také zrcátka 30/32 Zdroj: Deník/Radek Pecák Překvapila absence bezklíčkového odemykání zadních dveří 31/32 Zdroj: Deník/Radek Pecák Detail na zadní světla 32/32 Zdroj: Deník/Radek Pecák Nový Tiguan bude opět patřit mezi velmi žádaná rodinná auta

Design Tiguanu 2024

Design, jak je u Volkswagenů dlouholetým zvykem, asi málokoho překvapí. Příď je robustní, na bocích je jen minimální počet hran nebo prolisů. Zejména v testované výbavové verzi Rline trošku překvapí spodní část nárazníku téměř kompletně vyplněná černým plastem.

Naopak na bocích v této variantě nejsou lišty na spodní části karosérie tmavé, nýbrž lakované stejným odstínem jako zbytek auta. Tradičním prvkem se už u dražších Volkswagenů stávají svítící lišty propojující světla jak vpředu, tak vzadu.

Video prezentující nové možnosti změny atmosféry na palubě nového VW Tiguan:

Interiér s orientací na digitální svět

Interiér také zůstává v duchu orientace na digitální svět. Uprostřed palubní desky trůní displej, který má úhlopříčku patnáct palců a vlastně již jde o takovou trošku menší televizi. Je natočený směrem k řidiči, což vede k úvaze, že v budoucnosti by mohl mít vlastní displej spolujezdec v místech, kde je nyní částečně prosvětlený panel na palubní desce.

Fyzických tlačítek je pomálu. Jsou jen vlevo od volantu pro spouštění hlavních světlometů a pak na středové konzole pro startování, spínání parkovací brzdy a úpravu hlasitosti, případně volbu jízdních profilů.

Stiskem se přepíná mezi třemi funkcemi, otáčením pak volí požadovaná změna.

Tou třetí, zatím nezmiňovanou funkcí, je možnost změny atmosféry na palubě. Lze si tak upravit barvu ambientního osvětlení, přičemž každá z nich je spojená i s určitým typem hudebního podkresu. Ten je pak buď hlasitější nebo tlumenější. Vybrat si lze ze stylů (Lounge, Energetic, Joy, Minimal nebo Me.

Možná by bylo pro většinu praktičtěji zaměřených řidičů lépe, kdy se tak dala nastavovat třeba teplota klimatizace. Tu totiž musíte volit dotyky na displej.Příjemnou změnou je naopak odklon od dotykových plošek na volantu a návrat ke klasickým fyzickým tlačítkům.



Uvnitř je nový Tiguan překvapivě prostorný

Nový Tiguan do délky v porovnání s minulou generací narostl jen o tři centimetry, ale pocitově jde o daleko větší číslo. V interiéru je totiž skutečně velkorysý prostor, což platí i o místech ve druhé řadě.

Pokud jsou sedadla zasunuta zcela dozadu (jde jimi pohybovat v rozsahu čtrnáct centimetrů), pak je pro zde pro kolena lidí s výškou kolem 185 centimetrů prostorová rezerva kolem deseti centimetrů a ani s místem pro hlavu není nejmenší problém.

Zadní lavici lze po částech také posouvat.Zdroj: Deník/Radek Pecák

Po usednutí na zadní sedačky jsem rozhodně neměl pocit, že zde cestující lidé nejsou bráni jako osoby druhé kategorie. Mají totiž vlastní zónu klimatizace, vyhřívání sedaček, dostatek odkládacích prostor a navíc i zajímavě vymyšlenou středovou loketní opěrku. Z ní se směrem dopředu vysunují držáky nápojů a držák pro mobil nebo tablet.

A navíc mají stále výhled na zvířata. Tedy na siluety tygra a leguána, které se nacházejí v okénkách dveří. Právě složeninou z pojmenování těchto zvířat kdysi vznikl název Tiguan. Prý má být toto auto silné jako tygr a mrštné jako leguán. Nebo, že bych si to už po letech popletl a bylo to naopak?

Navíc narostl i zavazadlový prostor. Nemáte tu sice tolik vychytávek jako nabízejí SUV mladoboleslavské automobilky, ale i tak jsou tu přihrádky pro trvalé uložení prvků povinné výbavy, ve víku vybrání pro výstražný trojúhelník, nechybí dvojitá podlaha, výklopné háčky a zcela dole i prostor pro dojezdové rezervní kolo.

Výkonná verze není úplně úsporná

Zavazadelník lze zvětšovat nejen díky výše zmíněné možnosti posunování sedaček, ale i postupnému sklápění opěradla, které je rozděleno v poměru 40:20:40.

Plusy:

+ Kvalitní a prostorný interiér

+ Široké možnosti výbavy

+ Solidní výběr motorizací

Mínusy:

- Hlučnější podvozek

- Ovládání klimatizace na displeji

- Drahé verze 4x4

Konstruktéři Tiguanu navíc při péči o všechny další stránky vozu ani trochu nezapomněli na řidiče. Právě naopak.

Po absolvování mezinárodní jízdní novinářské prezentace a nyní i týdenního testování si můžu troufnout říci, že je to jedno z nejlépe připravených aut pro řízení v náročných podmínkách.

Pokud si odmyslím nekomfortní ovládání klimatizace na displeji, tak můžu pochválit skvělý výhled ven díky tenkým sloupkům čelního skla a současně snadné orientování se v místních rychlostních limitech a navigačních pokynech díky výborně řešenému head-up displeji.

Líbil se mi také volant klasického tvaru, promyšlená středová konzole s řadou praktických úložných boxů, dostatečně reagující přístrojový štít (pochopitelně digitální), dobře naladěný posilovač řízení a konečně i příjemně tvarované sedačky dokonce s masážní funkcí. A vlastně i ten obří centrální displej, díky jeho bryskním reakcím a vynikajícímu rozlišení.

Povedly se i nové tlumiče s možností opravdu širokého nastavení. Od komfortního houpavého odpružení až po tvrdší sportovní.

A Tiguan, zejména ve verzích s pohonem všech kol, což byl i případ mnou zkoušeného kusu, je připraven také pro jízdu mimo zpevněné povrchy. Dokonce se vám na displeji zobrazují úhly natočení kol nebo stupně náklonů. Do terénu jsem se tentokrát nepouštěl, zůstal jsem na klasických silnicích. A na nich jsem dosáhl kombinované průměrné spotřeby 7,5 litru. Není to sice úplně málo, ale jde momentálně o nejvýkonnější Tiguan v nabídce s velmi bohatou výbavou. Ta samozřejmě něco váží…

Základní technická data:

Karosérie: pětimístné pětidveřové SUV

Motory/Spotřeba: Zážehový přeplňovaný čtyřválec 1,5/130-150 koní – 6,1-6,5 litru, vznětový přeplňovaný čtyřválec 2,0/ 150 - 193 koní – 5,3-6,3 litru, plug-in hybrid 1,5/150-170 koní – 0,4-0,5 litru

Převodovky: automatická šesti a sedmistupňová

Vnější rozměry: 4549x 1842x1646 mm

Rozvor: 2676 mm

Zavazadlový prostor: 652/1650 l

Max. rychlost: 198-220 km/hod

Ceny: od 899 900 Kč