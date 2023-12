Volkswagen Touareg by určitě obstál také v písečných dunách nebo v blátě. Podklady pro tuto recenzi modernizované verze tohoto velkého rodinného SUV jsem ovšem sbíral zejména na zasněžených silnicích.

Touareg přímo touží po jízdě v obtížných podmínkách | Foto: Radek Pecák

Určitě jsou na světě ještě odolnější vozy. Jenže, po usednutí do interiéru modernizovaného Touaregu jsem nabyl dojmu, že se s ním můžu bez obav vydat prakticky do všech regionů naší planety.

Měl jsem navíc to štěstí (a myslím to doslova), že jsem ho mohl zkoušet v době, kdy i Česko poprvé v letošní zimě pokryla vrstva sněhu. Projížděl jsem třeba venkovskou krajinou a z okrajů silnice třetí třídy tam na severním Plzeňsku kdosi odstranil plastové patníky. Chvíli jsem si pak nebyl jist, zda ještě jedu po netknutém sněhovém povrchu na silnici nebo už jsem z ní sjel na louku nebo pole. Ale i kdyby se to stalo, bylo by to vlastně jedno. Pro Touareg totiž něco takového opravdu není problém.

Tento vůz, který je na trhu už přes dvě desetiletí míval kdysi pod kapotou i obrovské spalovací motory. Například verze s desetiválcovým turbodieselem se zapsala do Guinessovy knihy rekordů, když utáhla Boeing 747.

Nyní už zákazníci kupující aktuální verzi nezískají jiný počet válců pod kapotou než šest. Buď se v nich spaluje nafta nebo benzín. A ten, kdo chce získat více koní, musí sáhnout po variantě plug-in hybrid. Právě tu a dokonce s označením „R“, která je u Volkswagenu vyhrazena nejsilnějším verzím jednotlivých modelů, jsem získal na test. Disponuje souhrnným výkonem pohonných agregátů 462 koní a díky elektřině dobité z externího zdroje lze ujet čistě na elektřinu teoreticky až 50 kilometrů. V praxi, jak jsem si ověřil, je zejména v extrémnějších zimních podmínkách realitou tak polovina této vzdálenosti.

Novou verzi Touaregu od té předcházející poznáte poměrně snadno, přestože žádné zásadní povrchové díly designéři neupravovali. Rozdíl však dělají linky propojující světlomety vpředu a vzadu. Na zadní partii ve tmě zaujme červeně osvětlené logo.

Interiér je téměř shodný s dřívější verzí, ale přibyla výbava a zejména noví elektroničtí asistenti.

Vadí jen ovládání klimatizace na displeji

Ve výbavě nechybí prakticky nic, co současný automobilový svět nabízí. Touareg R má standardně ve výbavě například vzduchový podvozek s možností regulace světlé výšky, Matrix LED světlomety, pět USB konektorů v interiéru, elektrické víko kufru, sportovní vyhřívaný volant a řadu dalších prvků.

Plusy:

+ Kvalita zpracování

+Jízdní vlastnosti

+ Široké možnosti výbavy Mínusy

- Ovládání funkcí vozu na displeji

- Vyšší spotřeba po vybití baterie

Testovaný exemplář pak byl doplněn z příplatek ještě třeba o systém nočního vidění, head up displejem, dovíráním dveří pomocí elektromotorů, koženými sedačkami a třeba i zásuvkou s 230V v interiéru.

Touareg je velké auto a tomu odpovídá i velkorysý prostor v interiéru. Také zavazadelník má dostatečný objem na to, abyste do něho naložili všechna zavazadla na rodinnou dovolenou. V tomto případě už ale neměla podlaha možnost jiného výškového nastavení. Pod ní se totiž nachází vysokonapěťová baterie.

Vzhledem k malé kapacitě baterie je lepší hned na začátku jízdy využívat hybridní režim. V takovém případě totiž počítače v autě (pokud si do navigace zadáte cíl cesty) zvládnou rozvrhnout potřebu energie tak, abyste měli co nejnižší výslednou spotřebu. Během testovacích jízd se pak na palubním počítači obvykle objevoval údaj o spotřebě mezi osmi a devíti litry. A to na tak velký a výkonný vůz opravdu není špatné.

Jízda může být v Touaregu komfortní. Ale podvozek lze uzpůsobit otočením kolečka pro volbu jízdního režimu náležitě přitvrdit a díky tomu pak i v zatáčkách zapomenete, že sedíte ve vysokém a těžkém autě.

Jedinou věcí, která mě během testu vyváděla z rovnováhy, byla nemožnost nastavovat klimatizaci, vyhřívání sedaček a některé další věci jinak než prostřednictvím dotyků na centrální displej. Už aby se stal realitou nedávný slib Volkswagenu, že do interiéru vrátí klasická kolečka a tlačítka.

Základní technická data

Karosérie: pětimístné pětidveřové SUV

Motory/Spotřeba: Vznětový přeplňovaný šestiválec 3,0/231- 286 koní – 8,0 litru, zážehový přeplňovaný šestiválec 3,0/ 340 koní – 10,8 l, Plug-in hybrid – 3,0/340 462 koní- 2,2 litru,

Převodovky: osmistupňová automatická

Vnější rozměry: 4878x 1984x1727 mm

Rozvor: 2904 mm

Zavazadlový prostor: 665/810 - /1675/1800 l

Max. rychlost: 250km/hod

Zrychlení: 5,1-7,6s

Ceny: od 1 699 900 Kč