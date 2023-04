Šplhavec snaživý. Takové jméno podle našeho testu zaslouží Suzuki Swift 4x4

Pohon všech kol poměrně překvapivě dává velký smysl také v autě, které se svými rozměry hodí hlavně do měst. Naše recenze malého hatchbacku Suzuki Swift se zaměřuje také na to, jak vyhovuje výbava vozu, jehož současná generace je na trhu již šest let.

V zimě se tato verze Suzuki Swift cítí úplně skvěle | Foto: Daniel Pecák