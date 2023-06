Největší procento tuzemských zákazníků Toyoty v současné době odjíždí z autosalonů této japonské značky v kombi variantě modelu Corolla, která se v řeči automobilky nazývá Touring Sports.

Modernizovaná Toyota Corolla TS se dobře cítí i na venkovských silnicích | Foto: Radek Pecák

Tento model nedávno podstoupil modernizaci, která se však více než ve vzhledu projevila na technice. Konkrétně na hybridním pohonném systému, který nyní dospěl již do páté generace. Momentálně se totiž tento vůz nedá koupit s jiným než hybridním pohonem. Na výběr je kombinace elektromotoru se spalovacím motorem o objemu buď 1,8 nebo rovné dva litry. Ten větší agregát je pochopitelně silnější. Právě vůz s ním jsem získal k redakčnímu týdennímu testu.

Na to, jak detailně vypadal zvenčí i zevnitř, se můžete podívat do fotogalerie. V popiscích jsou i další informace.

Jednalo se o vůz ve špičkové výbavě a s paketem GR Sport. Ten již tak pěkné tvary ještě podtrhuje. Například kontrastní lakování střechy auto opticky snižuje. Nová výplň masky chladiče pak přidává na sportovnosti. Uvnitř se líbí červené prošívání, větší displej multimediálního systému i digitální přístrojový štít.

Video srovnávající 3., 4. a 5. generaci hybridů Toyota si můžete prohlédnout zde:

Corolla TS při modernizaci v žádném případě nepřišla o svoji praktičnost. Vzadu je místa dost i pro dospělé lidi, zavazadlový prostor nezaostává svojí velikostí za konkurencí a potěší možnost vytvořit po sklopení zadních opěradel rovnou plochu. To v případě, že je podlážka v horní ze dvou možných poloh. Jen bych ocenil rozdělení zadní lavice v jiném poměru než je klasických 60:40 nebo alespoň průvlak na lyže.

Toyota se na „pracovišti řidiče“ nepouští do žádných velkých experimentů. Proto jsou ovladače klimatizace nadále ve formě fyzických spínačů. Každé speciální tlačítko je také pro ovládání vyhřívání volantu, čelního skla či sedaček, případně pro přepínání jízdních režimů. Nejsou všechny úplně dobře viditelné, ale dá se na to celkem rychle zvyknout.

V souladu s módními trendy. Bez hybridu by Toyota Corolla Cross možná byla lepší

Potěší také kvalitní materiály i zpracování jednotlivých detailů Až na jednu výjimku. Dno úložné schránky pod loketní opěrkou totiž kryje volně vložená textilie, která se snadno shrne ke straně. A pod ní se objeví přiznané šrouby, kterými je tento plastový díl upevněný ke karosérii.

Ale zpět k pozitivům: Řidič si snadno nalezne správnou polohu k řízení, protože sedačky, volant a navíc i bezpečnostní pásy jsou nastavitelné v širokém rozsahu.

Ještě by to chtělo ztišit…

Boční vedení sedaček, které navíc moc pěkně vypadají, je velkorysé a přední cestující se opravdu nemusejí bát, že by z nich vypadli i velmi ostrém oblouku.

Lidé v Toyotě zapracovali také na rychlosti reakcí i rozlišení centrálního displeje. Na rozdíl od minulého provedení tak už tato část vozu nebude předmětem stížností zákazníků.

S touto silnější verzí hybridu se pojí také adaptivní odpružení. To reaguje na informace posílaných senzory a tlumiče se pak můžou přepnout do některého z celkem 650 nabízených stupňů. Pokud si zapnete režim komfort, tak je jízda v Corolle velmi plavná a lehce houpavá, pokud naopak přepnte do Sportu, tak se podvozek náležitě přitvrdí a kola se důsledně drží povrchu.

Nová Toyota C-HR vypadá odvážně. Do prodeje jde se třemi hybridními motorizacemi

Současně je cítit chuť vozu stáčet se do oblouků. Bohužel to platí hlavně v nižších a středních rychlostech, při opravdu svižném tempu pak ochota ke sportování trošku uvadá.

Plusy:

+ design

+ dobrý prostor v kabině i v kufru

+ správně naladěný podvozek



Mínusy:

- hluk při využívání potenciálu pohonu

- chybějící otvor v zadním opěradle

- chaotické rozmístění ovládacích prvků

Navíc, při sportovním tempu samozřejmě řidič více přišlapuje plynový pedál, což zaviní vyšší otáčky motoru a následnou hlučnost. Toyota sice uvádí, že snížila otáčky spalovacího motoru při maximálním sešlápnutí pedálu akcelerátoru, což nějaké decibely ubralo. Stále je však projev pohonného ústrojí spolupracujícího s bezestupňovou automatickou převodovkou lidským uším moc nelahodí.

Na druhou stranu, odměnou jsou krásné hodnoty spotřeby. Slabší hybrid, který jsem zatím zkoušel jen při mezinárodní jízdní prezentaci, umí jezdit i za čtyři litry, tento výkonnější pak v městském režimu spotřebovává zhruba 4,5 litru a v kombinovaném přibližně o litr více. Pokud byste ale jezdili hlavně po dálnicích, tak palubní počítač ukáže hodnoty mezi 6,5 až 7 litry. Tady už hybrid moc nepomáhá, je spíše zátěží.

Základní technická data: