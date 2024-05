Výrobci komponentů potřebných pro přestavbu automobilů na pohon LPG už umožňují využívání tohoto paliva také v automobilech s elektrifikovaným pohonem. Třeba v oblíbeném větším rodinném SUV Toyota RA4 hybrid. Vyzkoušeli jsme ji v reálném provozu a zjistili, že náklady na provoz jsou pak skutečně hodně nízké.

Nádrž na LPG v zavazadelníku Toyoty RAV 4 hybrid | Foto: Deník/Radek Pecák

V posledním období se každý rok v České republice prodá několik tisíc nových automobilů, které jsou z továrny vybavené systémem pro jízdu na LPG a další tisíce motoristů se rozhodnou pro investici do přestavby vozu ke stejnému účelu.

Z údajů České asociace LPG vyplývá, že vloni se do provozu zaregistrovalo více než osm tisíc takovýchto osobních vozů. Tovární úpravu nabízí v současnosti pouze značky Dacia a Renault. U té druhé jmenované pouze pro malé modely.

Na to, jak vypadá přebudovaná Toyota RAV 4 hybrid, se podívejte do naší fotogalerie:

1/15 Zdroj: Deník/Radek Pecák Na první pohled jde o běžnou Toyotu RAV4 aktuální generace 2/15 Zdroj: Deník/Radek Pecák Zvenčí se při přestavbě nic nezměnilo 3/15 Zdroj: Deník/Radek Pecák Jen nálepka na krytu hrdla nádrže už prozrazuje 4/15 Zdroj: Deník/Radek Pecák Že se dá dovnitř tankovat LPG 5/15 Zdroj: Deník/Radek Pecák U nás je zapotřebí tato redukce 6/15 Zdroj: Deník/Radek Pecák Větší nálepka pak musí být umístěna na zadním skle. Je to kvůli bezpečnosti, třeba pro informování hasičů 7/15 Zdroj: Deník/Radek Pecák Výhody hybridního systému samozřejmě zůstávají 8/15 Zdroj: Deník/Radek Pecák Přepínač a ukazatel stavu plynu v jednom 9/15 Zdroj: Deník/Radek Pecák Byl umístěn za voličem převodovky 10/15 Zdroj: Deník/Radek Pecák Na displeji se přidaná nádrž s LPG nezobrazuje 11/15 Zdroj: Deník/Radek Pecák V motorovém prostoru už jsou vidět přidané komponenty 12/15 Zdroj: Deník/Radek Pecák Nádrž se však schovává pod podlahou zavazadelníku 13/15 Zdroj: Deník/Radek Pecák Odborná firma samozřejmě poskytne i návod k obsluze takového přestavěného vozu 14/15 Zdroj: Deník/Radek Pecák Obsahuje i hrubé schéma přidaných dílů a zařízení 15/15 Zdroj: Deník/Radek Pecák Auto má samozřejmě zápis o úpravě ve velkém technickém průkazu

Důvod, proč k tomu přistupovat a investovat desítky tisíc korun (pro agregáty s technologií bez přímého vstřikování benzínu stojí představba minimálně 23 tisíc, pro přímovstřikové motory minimálně 40 000 korun) je stabilně nízká cena litru tohoto paliva. Zatímco litr benzinu s pětadevadesáti oktany přijde nyní na více než 40 korun, cena litru LPG je cca 17,50.

I když je spotřeba motorů spalujících LPG v porovnání s dobou provozu na benzín vyšší cca o 10-25 procent v závislosti na způsobu a podmínkách jízdy, každý kilometr lze v provozních nákladech šetřit podle našeho hrubého výpočtu přibližně korunu během každého ujetého kilometru. Ověřil jsem si to v praxi i za volantem přestavěné Toyoty RAV 4 Hybrid, kterou do redakce zapůjčila Česká asociace LPG.

Video pořízené zastáncem LPG a vysvětlující řadu podrobných záležitostí, si můžete prohlédnout zde:

Zdroj: Youtube

Čtyřicetitisícová investice do přestavby se pak motoristovi, který najezdí ročně dvacet tisíc kilometrů, vrátí již během dvou let. Obsluha takového vozu není, jak jsem si vyzkoušel, vůbec složitá. Palivo se tankuje pomocí ventilu umístěného vedle klasického tankovacího hrdla pro benzín. Je také skrytý pod plechovým odklápěcím víkem. Jen je třeba před připojením hadice zapotřebí našroubovat příslušnou redukci.

Zkoušeli jsme Octavii přestavěnou na LPG: Investice se vrací docela dlouho

Nádrž umístěná pod podlahou zavazadelníku v prostoru pod rezervním kolem pojme 55 litrů LPG. Dobré je si zapamatovat nebo zapsat, kdy a při jakém počtu kilometrů na tachometru jste naposledy tankovali.

Spotřeba se lehce navýší

Já jsem během testu v kombinovaném jízdním režimu zaznamenal dlouhodobou průměrnou spotřebu LPG 6,5 litru na sto kilometrů. Dálničních tras bylo jen přibližně čtvrtina, o zbytek se podělily jízdy ve městech a na silnicích prvních až třetích tříd. Vždy jsem respektoval dané rychlostní limity. Ale i více spěchající řidič bude jezdit se spotřebou LPG kolem sedmi litrů.

U nás je zapotřebí tato redukce.Zdroj: Deník/Radek Pecák

V LPG nádrži není plovákový hladimoměr a o tom, kolik LPG ještě zbývá pro příští jízdu, dávají hrubý odhad jen čtyři postupně zhasínající kontrolky na přepínacím knoflíku. Ten byl ve zkoušené Toyotě umístěn v přihrádce dole ve středu palubní desky. Stiskem je možné přepnout využívání paliv z LPG na benzín a naopak. Pokud LPG dojde, tak se samočinně zapne přívod benzínu do spalovacího prostoru motoru.

Na benzín také auto jede po studeném startu. Testoval jsem během jara, a tedy obvykle při teplotách mezi 15 a 20 stupni Celsia. Zahřátí motoru na nutnou úroveň cca 30 stupňů tak potřebovalo jen několik set metrů a pak už jsem po celou dobu drandil na levné LPG. Spotřeba benzínu (pokud samozřejmě nezapomenete dotankovat LPG) je tak po většinu rok velmi nízká a bude se pohybovat maximálně v řádu několika desetin litru na sto kilometrů.

Test Toyoty Corolly kombi po faceliftu. Ani nový hybrid není dokonalý

Přeměna ze spalování jednoho typu paliva na druhé se obešla naprosto bez cukání nebo zvukového doprovodu. Nepostřehl jsem ani nějaké podstatné snížení dostupného výkonu. Hybridní RAV4 v poslední generaci má totiž výkon přes 220 koní, což při normální jízdě naprosto postačuje. I kdyby to bylo s LPG o deset či dvacet koní méně, vadit to nejspíše nebude.

Taxikáří do toho půjdou

Otázka spíše je, pro jaké využití dává přestavba konkrétně takového hybridního vozu smysl. Hybrid totiž nejúsporněji (s benzínem za přibližně 5 litrů na sto kilometr a s LPG cca za přibližně 5,5-5,8 litru) funguje na městských trasách. Tam totiž jede i velkou část vzdálenosti díky elektřině dobité do baterie během zpomalování rekuperací. Na dálnici už hybridy obvykle spotřebovávají docela dost. Na druhou stranu, i tam se LPG se svojí nízkou cenou vyplatí. Do přestavby hybridů tak půjdou nejspíše taxikáři. Ti najezdí hodně a do podzemních garáží mockrát nejezdí.



Nahrává se anketa ...

Ve městech se totiž stále s LPG autem obtížně parkuje. Jen málo parkovacích domů a garáží má totiž instalované odvětrávání a tudíž před jejich vjezdem není značka zákazu vjezdu LPG. Budete tedy nejspíše odkázáni na venkovní parkoviště.

Najít místo k doplnění LPG není stále nic obtížného. Čerpacích stanic s touto látkou je bezmála tisíc, tedy v podstatě na každé čtvrté benzínce najdete příslušný stojan.

Nevýhodou, se kterou se musíte smířit, je také poměrně častá návštěva příslušného servisu kvůli kontrole komponentů souvisejících s LPG přestavbou. Třeba výměna filtru LPG a kontrola těsnosti se musí provádět každých dvacet tisíc kiiometrů. Životnost samotné nádrže pak je deset let.