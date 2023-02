Jenže, v případě ID Buzz se design posunul ještě o level výše. Je téměř neuvěřitelné, že se vždy chladně uvažující manažeři největší evropské automobilky odhodlali dát nakonec zelenou přeměně koncepčního vozu z roku 2017 na sériový vůz. To, že nakonec udělali dobře, svědčí pozitivní reakce veřejnosti i odborníků. Například v letošních ročnících evropské ankety Auto roku i té české skončil shodně na druhém místě.

Na to, jak přesně vypadal testovaný vůz a jakých detailů na něm jsme si všímali, můžete spatřit v naší komentované fotogalerii.

Vnější design je jednoduchý, ale současně velmi líbivý. Podobně jako třeba tvůrcům již více než deset let prodávaného novodobého Fiat 500 se také autorům tvarů ID.Buzz podařilo zachytit podstatné části „ducha“ předchůdce. V tomto případě se samozřejmě jedná o Transporter T1. Stejně jako tento historický model je možné také ID.Buzz získat ve dvoubarevném lakování. Zatím jsem při různých příležitostech mohl vidět zeleno-bílé, modro-bílé nebo oranžovo-bílé kousky. Žluto-bílá ale je přece jen asi nejatraktivnější.

Navíc, a to bude také podstatné, se podařilo vytvořit příjemný, funkční a hodnotně působící interiér. Právě tento poslední faktor u dřívějších elektromobilů Volkswagenu řady ID mohl potenciální zájemce odrazovat.

Přerod tradice v elektrickou budoucnost. Vyzkoušeli jsme Volkswagen ID.Buzz

Zde si designéři pohráli s barvami, dokonce po interiéru „rozházeli“ obrázky boční siluety vozu a rovněž „smajlíka“ s přimhouřeným okem. Bravo!

Není to samoúčelné..

Přitom je interiér velmi dobře „obyvatelný“. Přední sedačky mají atest od ortopedů, všude kolem řidiče i spolujezdce je dostatek odkládacích poliček či přihrádek. Lahve s nápoji se umisťují do držáků uprostřed palubní desky. Pokud je nepotřebujete, zase se zaklapnou do tohoto dílu interiéru. Líbila se mi také „klipsna“ pod centrálním displejem, do které můžete skřípnout například technický průkaz nebo třeba cestovní pas.

O ovládání klimatizace u moderních Volkswagenů již jsem psal mnohokrát. I zde musíte zápolit s dotykovou lištou, případně kvůli změně směru foukaného vzduchu ťukat na displej. Zvyknout si na to dá, ale radost to dělá málokomu.

Zdroj: Youtube

Výborný je nápad s instalací USB konektorů ve dveřích. Na zadní lavici se klidně usadí i volejbaloví smečaři či basketbaloví pivoti. Navíc se jim sem bude díky posuvným dveřím na obou stranách karosérie velmi dobře nastupovat. Pokud tam budou menší lidé nebo vůbec nikdo, pak lze lavici posunout až o čtvrt metru dopředu a tím samozřejmě adekvátně zvětšit objem zavazadlového prostoru.

V případě testovaného vozu byla navíc do kufru přidána příplatková zvýšená podlaha, která po sklopení zadních opěradel umožňuje vytvořit dostatečně dimenzované lůžko pro přespání dvou lidí. Zajišťovat předměty proti pohybu po podlaze kufru lze pomocí úhelníků se suchými zipy. Nechybí výklopné háčky nebo mechanismus pro vyklopení tažného zařízení zpod nárazníku.

Nějaké drobnosti by se přesto vylepšit daly. Například v zadních dveřích není ani větrací otevíratelné okénko a v přídi není žádný odkládací prostor. Třeba pro uložení nabíjecích kabelů. Navíc se přední kapota po zatažení za klasickou páku u levého kolena řidiče odklápí směrem od vozu a je zajištěna poměrně chatrně působícím textilním pásem.

Dojezd z Plzně do Brna

Není také možnost ani za příplatek získat head-up displej, líbila by se nám také nabídka tří samostatných sedaček (na nichž by vždy byl systém ISOFIX). Jinak je ale ID.Buzz náležitě připraven na ochranu všech cestujících na palubě. EuroNCAP mu udělila pět hvězdiček. Viz následující video:

Zdroj: Youtube

Ovšem Volkswagen minimálně v tomto případě vnitřního uspořádání neřekl své poslední slovo. Brzy se má představit varianta s prodlouženým rozvorem, větší baterií a rovněž více sedačkami. Dokonce bude také obytný ID.Buzz California a také varianty GTX se silnějšími motory a „čtyřkolky“. Užitková verze s plechovou nákladní skříní již k mání je.

V případě testovaného vozu pohonný elektromotor silou nejvýše 204 koňských sil roztáčel pouze zadní kola. Instalovaná baterie s využitelnou kapacitou necelých 77 kWh by měla umožňovat dojezd do vzdálenosti přes čtyři sta kilometrů. Jenže, já jsem auto zkoušel uprostřed poměrně tuhé zimy, kdy se nemalá část energie z baterii spotřebovává na vytápění. Jak interiéru, tak baterie. To znamenalo, že reálný dojezd se obvykle pohyboval mezi 270-350 kilometry. Nejmenší hodnota platí samozřejmě o jízdě po dálnici, kde proti hraje vysoká karosérie a velká čelní plocha, nejvyšší při jízdách po hlavním městě a v jeho okolí.

Podvozek je nastaven komfortně, tlumení nerovností je na úrovní vozů střední třídy. Díky tomu, že poháněna jsou zadní kola, můžou se ta přední natáčet do velkého úhlu, což samozřejmě přispívá k tomu, že se s autem výborně manévruje třeba i v nepříliš šťastně promyšlených podzemích garážích. Výkon elektromotoru postačuje k bezpečným předjížděcím manévrům. Postrádal jsem možnost volby vícestupňové rekuperace. Zde je pouze úroveň nastavená výrobcem a je možné otočením na voliči převodovky přidat ještě režim „B“ se zvýšeným brzdným účinkem.

Dobíjet lze výkonem až 170 kW, domácího wallboxu pak 11 kW, což jsou solidní hodnoty a v praxi to znamená, že nemusíte na cestách po připojení ke stojanu se stejnosměrným proudem trávit čas u tříchodového oběda, ale postačí vám jen pár desítek minut dlouhá zastávka u nějaké provozovny řetězců s rychlým občerstvením.



Plusy:

design

vnitřní prostor

chytrá řešení



Mínusy:

ovládání klimatizace

jen dva úchyty Isofix vzadu

v zimě kratší dojezd

Základní technická data:



Karosérie: pětimístné pětidveřové MPV

Motory/Spotřeba: Elektromotor 204 koní – 20,5 kWh/100 km

Převodovky: automatická

Vnější rozměry: 4712/ /1985/1951 mm

rozvor: 2989 mm

Zavazadlový prostor: 1121–2205 l

max. rychlost 145 km/hod

Zrychlení 10,2 s

Ceny: od 1 593 854 Kč Kč