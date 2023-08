Toyota představila nový Land Cruiser. Pořád má rám a pořádný diesel

Jedno z „prapůvodních“ SUV, stojících na žebřinovém rámu a kombinujících komfort, praktičnost i terénní schopnosti, se dočkalo úplně nové podoby. Řeč je o Toyotě Land Cruiser, tedy o modelu, nabízeném přes 70 let v několika různých variantách po celém světě. Nová generace s označením J250 se podívá do Evropy i do USA, a nabídne populární retro vzhled, inspirovaný předchůdci.

Toyota Land Cruiser First Edition | Foto: Se svolením Toyota