V Česku je ve světě automobilů jedna jistota. Škoda Octavia je dlouhodobě nejprodávanějším modelem a zůstane to tak s pravděpodobností hraničící s jistotou i na konci letošního roku. Dá se to vyvodit z prodejních výsledků nových vozů po prvním pololetí, které zveřejnil Svaz dovozců automobilů.

Octavií se totiž prodalo 11 700 kusů, což je více než dvojnásobek oproti modelu Kodiaq, který v žebříčku po prvních šesti měsících zaujal druhou pozici. Nelze tak předpokládat, že by toto SUV, stejně jako model Hyundai i30, který má na třetí pozici jen nepatrně horší čísla než zmíněné SUV mladoboleslavské automobilky, ve zbytku roku Octavii dokázalo předehnat.

Přehled typů vozů s největšími procentuálními nárůsty prodejů a těch, které si naopak nejvíce pohoršily, najdete v naší galerii

Zákazníci v Česku mají prostě Octavii v oblibě. Tento vztah je pevný a nijak se na něm neprojevují výměny generací nebo třeba facelifty.

Naprosto jiná je ale situace v případě modelu Škoda Fabia. Ta ještě v pořadí spočítaném na konci loňského roku byla druhá, byť z hlediska počtů registrací již zaznamenala meziroční pokles o tři tisíce exemplářů. Letos, když od ledna do konce června ztratila v porovnání s výsledkem prvního pololetí roku 2023 přesně 1148 kusů, už spadla na sedmou pozici. Z hlediska procentuálního výsledku není sice jejích ztracených dvacet procent nejvyšším údajem, avšak zaráží hlavně ono absolutní číslo.

To některých dalších typů vozů se letos prodává oproti loňsku třeba jen pětina nebo dokonce desetina. K tomuto podílu se přiblížilo například velké SUV značky Hyundai s označením Santa Fe. V jeho případě je to ale dáno výměnou generací. Prodeje té staré již skončily a exempláře té nové ještě nebyly k mání. Podobné je to v případě typu Toyota Land Cruiser.

Nedaří se malým autům a většíně elektromobilů

Ještě větší propad ve statistikách zaznamenaly malé oblíbené vozy jako Ford Fiesta nebo Kia Rio. Jenže v tomto případě již výroba skončila a pouze se doprodávaly skladové exempláře.

Trošku překvapivý je poměrně velký odliv zákazníků od tradičně úspěšných modelů jako je Audi Q7 nebo Mercedes-Benz třídy S. Naopak vzhledem k chladnému vztahu Čechů k elektromobilům asi nepřekvapí nedobrý výsledek registrací vozů Volkswagen ID.3 a ID.4. Pozice ztratilo také rodinné MPV Volkswagenu Touran. Přece jen jde o již hodně letitý model.

Naopak za skokany roku lze letos považovat zejména Teslu Model 3 a dále pak řadu modelů s asijskými logy. Tesla Model 3 evidentně těží z letošní státní podpory na elektromobily. I tak ale letošní zatímní nárůst prodejů z loňských 64 na letošních 822 exemplářů (zhruba dvanáctinásobek) dosti překvapivý.

Za tímto menším elektrickým sedanem následují v pořadí aut s největšími procentuálními nárůsty prodejů Mitsubishi ASX (+ 686 procent) a zejména SsangYong Tivoli Grand (+ 760 procent). Nadšeni musí být také u Nissanu, kde známý crossover Qashqai meziročně narostl o 605 procent.

Z hlediska navýšení počtu prodaných kusů je ale nejúspěšnějším vozem letošního roku Hyundai i30. Jelikož se ale (na rozdíl od ostatních jmenovaných vozů, u nichž se registrace pohybovaly ve stovkách kusů), u nás prodává v řádu tisíců, znamenal nárůst prodeje o 1123 kusů zvýšení procentuálního podílu jen o 28 bodů.