Otestovali jsme nejnovější SUV japonského gigantu Toyota. K mání je pouze s hybridními motorizacemi. Toto řešení ale zmenšuje nádrž, kufr a zvyšuje hlučnost při jízdě na dálnici.

Corolla Cross může mít pohon všech kol | Foto: Radek Pecák

Rodina vozů s označením Cross se u automobilky Toyota utěšeně rozrůstá. Tato japonská značka tím samozřejmě reaguje na hlad zákazníků po menších kompaktních SUV. A tak lze již nyní u jejích evropských dealerů nalézt jak miniaturní Aygo Cross, tak městské SUV Yaris Cross, stylovku C-HR a nejčerstvěji také Corollu Cross.

V případě tohoto modelu, který jsem podrobil tradičnímu redakčnímu testu, hraje největší světový výrobce aut silnými kartami.

Jednak vsází na jméno, neboť Corolla je historicky nejžádanějším osobním autem všech dob, jednak na vzhled SUV a jednak na svůj hybridní pohon. V této souvislosti je zajímavé, že na zádi auta jsou právě jen nápisy hlásající do světa právě oba světoznámé pojmy Toyoty – tedy Corolla a Hybrid. Celé jméno auta, tedy Corolla Cross je pak poměrně decentně uváděno jen na zadním nárazníku pod víkem zavazadlového prostoru a ještě na chromované liště na posledním sloupku karosérie.

Plusy:

+ dobrý podvozek

+ solidní výbava

+ spotřeba ve městech a na venkově



Mínusy:

- Laciněji působící kabina

- horší odhlučnění

- menší zavazadelník

Vnější design nevybočuje ze současných zvyklostí značky. Příď působí hodně agresivně díky úzkým světlometům, velké masce chladiče a zvýrazněnému nárazníku. Samozřejmě nechybí masivní dávka černého plastu. Ten je pak použit také na bocích a zadní partii vozu. Jak pod předním, tak pod zadním nárazníkem je ještě stříbřitá plastová simulace ochrany podvozku.

Interiér pak již je plně v duchu současné filozofie, kdy se ještě do určité míry zachovávají fyzické ovladače, ale jsou již poměrně miniaturizovány. Například pod displejem jsou maličká tlačítka pro zesilování nebo zeslabování audia.

Jiná by zase mohla najít lepší místo. Mám konkrétně na mysli to pro spínání parkovacího asistenta. Vlevo pod volantem na něj není vidět. Naopak chválím klasicky a dobře vyřešený způsob nastavování klimatizace i kolébkové přepínače pro zapínání vyhřívání sedaček a volantu. Jen jejich design i zpracování by mohlo být lepší, což do jisté míry platí o celé palubní desce.

Corolla Cross má rozměry, které budou vyhovovat největší části motoristické populace. Její délka 446 centimetrů dává ještě solidní šanci na nalezení parkovacího místa i ve městě a vnitřní prostor již umožňuje převoz čtveřice dospělých. Když jsem si se svojí výškou 186 centimetrů sedl na zadní sedačku po nastavení té přední pro řidiče stejné velikosti, měl jsem před koleny k dobru ještě dva centimetry a stejný prostor nad hlavou.

Bohužel zavazadlový prostor není úplně dimenzován na potřeby rodiny vyznávající aktivní způsoby trávení volného času. Jednak je dost mělký a celý objem 425 litrů není hodnota, která by nadchla. Navíc v opěradle vzadu, které je rozděleno v poměru 40:60 není otvor pro prostrčení delších předmětů do kabiny. Tvůrci této části vozu se sice snažili o jakési praktické doplňky, ale třeba mělkou poličku u nakládací hrany si klidně mohli odpustit. Neumím si totiž představit, co by se v první po prvním projetí zatáčky mohlo udržet. Elektricky ovládané víko zavazadelníku se také zvedá do malé výšky, takže vyšší lidé můžou snadno utrpět úraz hlavy.

V současné době si zájemci o tento model nemůžou vybrat žádnou jinou motorizaci než hybrid. Ten je k mání ve dvou výkonových provedeních. Já jsem získal tu silnější, navíc ve variantě s pohonem všech kol. Ten zajišťuje přidaný elektromotor na zadní nápravě.

Pomůže to určitě na sněhu, zlepšuje výjezdy ze zatáček, ale v terénu má samozřejmě toto řešení své limity. Pokud navíc vezmete do úvahy poměrně malou světlou výšku (16 centimetrů), pak je jasné, že nikam jinam než jsou louky či polní cesty byste se mimo silnice pouštět neměli.

Hluk může obtěžovat

Hybridní řešení, jak už bylo mnohokrát napsáno a řečeno, je skvělé hlavně při jízdách ve městech a na nečlenitých venkovských silnicích. Pak, jak jsem si sám ověřil, lze jezdit se spotřebou kolem 5,5 litru. Naopak pro dálniční jezdce už tak vhodný není. Již při jízdě na hranici tuzemského dálničního limitu spotřeba dosahovala 7,2-7,5 litru.

Komfort pak snižovala poměrně vysoká hlučnost pohonného hybridního ústrojí spojeného s automatickou převodovkou e-CVT. Když už je řeč o hlučnosti – dost nepříjemně mě také překvapil zvuk vydávající elektromotor stahující a natahující roletku střešního panoramatického okna.

Podvozek vozu je naladěn adekvátně k roli, kterou by tohle auto mělo hrát. Je komfortní, ale současně zajišťuje i bezpečné jízdní vlastnosti při svižnějším stylu jízdy. To znamená, že se vůz v obloucích přespříliš nenaklání, neodskakuje na nerovnostech a na pokyny od volantu reaguje tak, jak řidič očekává.

Základní technická data: